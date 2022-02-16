Моргенштерн пожаловался на «нищую» жизнь в Дубае

Рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, рассказал о своих впечатлениях от жизни в Дубае, заявив, что его статус богача в Арабских Эмиратах пошатнулся.

По словам Моргенштерна, в Дубае он чувствует себя уже не таким обеспеченным, как на родине. У жителей и гостей Эмиратов финансовое состояние Алишера не вызывает ни восторгов, ни зависти.

«Дубай – прекрасное место, здесь очень комфортно. В Москве мне даже не хотелось выходить из дома. А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта», – заявил Моргенштерн в интервью генеральному продюсеру «Нового Радио» Роману Емельянову, пишет «СтарХит».

По его словам, смена обстановки не мешает ему продолжать заниматься творчеством.

«Ребята из команды поочередно прилетают, и мы работаем над новыми проектами. В целом после всей этой ситуации со Следственным комитетом, еще большее количество людей начало интересоваться тем, как у меня дела, как здоровье. Я не остался один», – признался Моргенштерн.

Напомним, музыкант вместе с женой и охраной уехал в Дубай вскоре после критики исполнителя со стороны главы СК.

«Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая огромное количество нашей молодежи», – заявил председатель СКР Александр Бастрыкин в своем выступлении на совместной конференции юрфака МГУ и МГЮА.

Ранее музыкант Моргенштерн с иронией воспринял возбуждение уголовного дела о пропаганде наркотиков в отношении себя, по его словам, пропаганду наркотиков нашли в его татуировках.

В декабре 2021 года клип Моргенштерна «Розовое вино – 2» с пропагандой наркотиков исчез из YouTube-канала исполнителя. Напомним, против Моргенштерна уже возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и Family.

В июне 2021 года Зюзинский суд Москвы признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств. После этого защита музыканта обжаловала приговор. В июле полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков против Моргенштерна по причине отсутствия в его действиях состава правонарушения.