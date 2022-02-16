Лидеры России и Бразилии выступили против гонки вооружений в космосе

Путин: Мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной блоком НАТО

Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», – передает ТАСС его слова.

Путин добавил, что, к сожалению, Москва не получила предметного, конструктивного ответа на свои предложения.

Кроме того, президент России напомнил, что НАТО уже развязывало войну в Европе против Югославии. «Что касается войны в Европе: господин федеральный канцлер (Олаф Шольц) только что сказал, что люди его поколения, я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. Сказано это применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был», – заметил Путин.

Встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. В ходе встречи обсуждались инициативы России по гарантиям безопасности, а также ситуация вокруг Украины.

Российский лидер рассказал, что переговоры прошли в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы, сообщает РИА «Новости».

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.