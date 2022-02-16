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16 февраля, среда | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Швеция заявила об отсутствии планов подавать заявку на членство в НАТО
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Нашим соседям нужен свежий воздух, который рассеял бы застоявшийся националистический морок, вернул Украине представление о своём подлинном масштабе и открыл ей путь к большим задачам, достойным её народа. Разумеется, рука об руку с Россией.
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Элиты Западной Европы предприняли колоссальные усилия, чтобы стереть из памяти народов то, что было нормальным для их поведения на протяжении всей предшествовавшей истории.
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История показала, что любое наше отступление Запад воспринимает как слабость. Россия отводит войска от границы, но Украина ведь нет.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Швеция заявила об отсутствии планов подавать заявку на членство в НАТО
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Правительство Швеции не собирается подавать заявку на членство в НАТО, политика безопасности скандинавской страны останется неизменной, сообщила пресс-служба шведского правительства.
«Право на выбор собственной политики безопасности является ключом к нашей безопасности. Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Наша политика безопасности остается неизменной. Наше неучастие в военных союзах служит нам хорошо и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», – говорится в сообщении на сайте правительства Швеции.
«Мы сочетаем это с оборонной политикой, которая опирается на два столпа: усиление национального потенциала и углубление международного сотрудничества в области обороны. В этом особое место занимает сотрудничество с Финляндией», – сказано в документе.
В Стокгольме добавили, что именно Швеция будет решать, с кем ей сотрудничать и в каких формах – в мирное время, в кризис и на войне.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Швеция и Финляндия сами захотят вступить в НАТО, то альянс примет их очень быстро.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что те, кто хочет вступления Финляндии и Швеции в НАТО, не уважают суверенитет этих стран, в отличие от Москвы.
Позже премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство не рассматривает возможность вступления страны в НАТО, но сохраняет за собой возможность сделать это в будущем.
Путин прокомментировал призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР
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Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», – сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает РИА «Новости».
Напомним, депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В ходе переговоров президент России и канцлер Германии в Кремле обсуждали инициативы России по гарантиям безопасности. Путин указал, что Москва не может не замечать вольность со стороны США и НАТО, когда трактуются принципы неделимости безопасности.
Глава государства подчеркнул, что силовое сдерживание России со стороны Запада воспринимается Москвой как угроза безопасности страны.
Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Также он добавил, что в России граждане поддерживают жителей Донбасса, а депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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Сарказм Зеленского обвалил фондовые рынки
Фондовые рынки и индекс S&P 500 резко обвалились после сарказма президента Украины Владимира Зеленского и последующего некорректного перевода на иностранные языки.
Зеленский, объявляя 16 февраля Днем единства украинцев, сказал: «Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единства». Однако в англоязычном Facebook роботы не поняли сарказм и восприняли эти слова как подтверждение даты «вторжения» («нам кажуть» перевели как «we are told» – «нам сказали»), сообщил Bloomberg.
На фоне неудачной шутки и перевода индекс S&P 500 упал на 1,2%, нефть стала стоить дороже 95 долларов за баррель. Позже рынок акций отыграл потери.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил 16 февраля Днем единения, в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах необходимо будет поднять государственный флаг Украины.
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Путин: Мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной блоком НАТО
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Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», – передает ТАСС его слова.
Путин добавил, что, к сожалению, Москва не получила предметного, конструктивного ответа на свои предложения.
Кроме того, президент России напомнил, что НАТО уже развязывало войну в Европе против Югославии. «Что касается войны в Европе: господин федеральный канцлер (Олаф Шольц) только что сказал, что люди его поколения, я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. Сказано это применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был», – заметил Путин.
Встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. В ходе встречи обсуждались инициативы России по гарантиям безопасности, а также ситуация вокруг Украины.
Российский лидер рассказал, что переговоры прошли в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы, сообщает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Путин ответил на вопрос о дальнейших действиях России после отвода сил
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Президент Владимир Путин заявил, что дальнейший план после отвода военных сил от границ Украины будет складываться с учетом реальной обстановки на местах.
«Как Россия будет действовать дальше? По плану! А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас», – передает слова главы государства «Интерфакс».
Президент подчеркнул, что Россия «будет стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем».
«Какие это вопросы? Это хорошо известно применительно к обеспечению безопасности России. Это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов», – сказал Путин.
Ранее во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений. Минобороны продемонстрировало запись погрузки на железнодорожные платформы военной гусеничной техники с масштабных учений.
Блинкен дал новый прогноз по срокам «агрессии» России против Украины
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу France 24, опубликованное пресс-службой Госдепартамента США, что на этой неделе якобы существует возможность акта «военной агрессии» России против Украины.
«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину», – приводит ТАСС ответ Блинкена на вопрос о том, считают ли власти Соединенных Штатов, что «вторжение» может произойти в среду, 16 февраля.
Госсекретарь США также выразил обеспокоенность по поводу того, что Москва якобы «идет на эскалацию» ситуации на границе с Украиной, «размещая там все новые подразделения». «Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию, что она должна пойти по дипломатическому пути, <…> чтобы мирно решить все существующие разногласия, однако, если агрессия продолжится, мы полностью готовы к этому, [и находимся] в тесной координации со всеми нашими европейскими союзниками», – заявил Блинкен.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В «ночь вторжения» на Майдане в Киеве Reuters включило гимн СССР
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В ночь на среду, которую на Западе объявили датой «вторжения» России на Украину, международное агентство Reuters, центральный офис которого находится в Лондоне, включило на Майдане в Киеве гимн СССР, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».
«Из забавного в «ночь ожидания вторжения»: агентство Reuters зачем-то запустило стрим прямо с Майдана в Киеве. Наверное реально ждут там увидеть в ближайшие часы «начало войны». Долгое время ничего из ряда вон выходящего на видео не происходило, но потом внезапно заиграл гимн СССР», – сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Трасс отмахнулась от «оскорблений» Лаврова
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Глава британского МИД Лиз Трасс в эфире телеканала ITV заявила, что ей «все равно» на якобы имевшие место в ее адрес оскорбления со стороны министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Нас беспокоит правительство, которые является экспансионистским по своим намерениям, которое стремится подорвать демократии на своей границе, и мы громко об этом заявляем. Честно говоря, мне все равно, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров, я продолжу настаивать на своем», – цитирует ее РИА «Новости».
При этом Трасс сообщила, что ее не волнуют оскорбления, которым она якобы подверглась. «Одна из целей моей поездки в Москву заключалась в том, чтобы убедить российский народ не поддерживать свое правительство. У нас нет каких-либо претензий к российскому народу, нас беспокоит правительство, которое имеет экспансионистские намерения и стремится ослабить соседние демократические государства. Мы продолжим обращать на это внимание. И, честно говоря, меня не волнуют оскорбления в мой адрес со стороны министра Лаврова. Я продолжу настаивать на том же самом», – передает ТАСС ее слова.
Отмечается, что слова об «оскорблениях со стороны Лаврова» прозвучали после того, как ведущая напомнила министру о фразе главы комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Тома Тугендхата, который после визита Трасс в Москву заявил, что «Лавров бы не так сильно насмехался над ней», если бы угроза британских санкций против российского руководства была более ощутимой.
Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Байден пригрозил России подрывом стратегической конкурентоспособности
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В случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ, заявил президент США Джо Байден.
«Если Россия предпримет шаги (против Украины), мы объединим весь мир, чтобы противостоять ее «агрессии». Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля», – приводит слова главы американской администрации ТАСС.
«Мы создадим мощное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые сферы промышленности. Мы готовы задействовать эти меры сразу же, если Россия предпримет шаги (против Украины)», – заявил президент США в ходе выступления в Белом доме.
«И что касается «Северного потока – 2», трубопровода, по которому бы природный газ доставлялся из России в Германию, то в случае, если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, этого не произойдет», – заявил глава Белого дома. По словам Байдена, при таком развитии событий страны Запада «создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность России».
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились
о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать
одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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На Украине заявили о готовности Запада закрыть глаза на атаку ВСУ на Донбасс
Запад мог бы закрыть глаза на военное вторжение Украины в Донбасс, заявил представитель контролируемой Киевом части Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны Сергей Гармаш.
«Как мне сказал один западный дипломат: «Победителей не судят. Даже если вы (официальный Киев) войдете в Донецк военным путем, то никто вам слова не скажет», – передает РИА «Новости» слова Гармаша в эфире видеоблога бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Однако, по словам Гармаша, у Украины могут возникнуть проблемы со стороны Запада, если на боевые действия в Донбассе уйдет больше недели.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украина готовит против Донбасса два основных удара.
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Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом
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То, что сейчас происходит в Донбассе – это геноцид, заявил президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», – сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает ТАСС.
Также Владимир Путин заявил, что в России подавляющее число граждан поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
«Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», – отметил Путин.
Президент России прокомментировал обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», – сказал российский лидер.
Напомним, встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. Политики обсудили безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины.
Говоря о ситуации На Украине, Путин заявил, что Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР.
Военную операцию против ДНР и ЛНР власти Украины начали в 2014 году после госпереворота в Киеве. Согласно данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос решения конфликта обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы.
Британские СМИ назначили время «нападения» России на Украину
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Россия «нападет» на Украину 16 февраля в час ночи по лондонскому времени (это 3.00 по Киеву и 4.00 по Москве), нанеся массированный ракетный и танковые удары, утверждают британские издания The Sun и Mirror со ссылкой на источники в американской разведке.
Разработавшие сценарий войны издания пишут, что военные и правительственные центры Киева, вероятно, сначала получат удары с воздуха, а затем уже российские танки перейдут границу, передает сообщение The Sun РИА «Новости».
В заголовке опубликованной статьи Mirror утверждается со ссылкой на источники в американских разведслужбах, что «российское вторжение назначено на «3 ночи завтра» по местному времени с танковыми и ракетными атаками». В подводке к тексту уже без указания источников утверждается уже, что «вторжение начнется в среду в полдень». Разница никак не поясняется.
Источники газеты в американской разведке «предполагают», что «могут быть нанесены» авиаудары по военным и правительственным командным пунктам, за которыми последует танковое наступление, а корабли «могут» штурмовать южное побережье Украины.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия может напасть на Украину. Однако, по его словам, «сегодня ничего не указывает», что Москва приняла такое решение.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Эстонская разведка узнала новую дату «вторжения» России на Украину
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Служба эстонской внешней разведки на фоне не подтвердившихся слухов о готовящемся 15 и 16 февраля вторжении России на Украину перенесла дату «вторжения» на конец февраля.
В качестве причины, по которой наступление на Украину не произошло 16 февраля, авторы приводят якобы «неготовность армии России», передает РИА «Новости».
«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», – поясняется в документе разведки Эстонии.
Кроме того, в Эстонии отметили, что действия России на собственной территории никак не скажутся на НАТО и странах Балтии. Тем не менее в разведывательном управлении напомнили о важности сдерживания Москвы при любом раскладе.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу France 24, что на этой неделе якобы существует возможность акта «военной агрессии» России против Украины.
Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Украина обратилась к НАТО с запросом о международной помощи
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Украина направила НАТО запрос о международной помощи на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население, сообщила пресс-служба альянса.
«Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с необходимыми процедурами, Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины», – приводит сообщение пресс-службы НАТО ТАСС.
Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы – это основной механизм НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. Его задача – координировать поступающие запросы и предложения о помощи в случае природных и техногенных катастроф. Пострадавшее государство обычно информирует эту структуру о конкретных потребностях для противодействия экстренной ситуации, после чего страны НАТО и государства – партнеры выделяют ей соответствующие объемы помощи.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе для Москвы ничего не меняет. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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МОК объяснил разницу дел Валиевой и Ричардсон
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Дела о положительных допинг-тестах российской фигуристки Камилы Валиевой и американской бегуньи Ша'Кэрри Ричардсон не имеют ничего общего между собой, заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.
«Ричардсон сдала положительный тест 19 июня, результаты пришли быстро, и Американское антидопинговое агентство обработало их до Игр в Токио. Ричардсон приняла один месяц дисквалификации с 28 июня. Надеюсь, ясно, что здесь ситуация (с Валиевой) другая», – передает РИА «Новости» ответ Адамса на вопрос, в чем разница между делами Валиевой и Ричардсон.
Ранее Ричардсон заявила, что сравнение ситуаций с ее допинг-тестом и допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой свидетельствует о расизме в мировом спорте.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.
Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.
ЕС закупился рекордным количеством сжиженного газа
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Евросоюз (ЕС) предпринял обширные меры предосторожности на случай, если поставки российского газа прекратятся, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, для уменьшения риска возникновения перебоев с сырьем ЕК в последние месяцы провела переговоры с ключевыми экспортерами сжиженного природного газа (СПГ), такими как США, Катар и Египет, чтобы те нарастили объемы СПГ, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
Также состоялись консультации с ключевыми импортерами сжиженного природного газа, в частности Японией и Южной Кореей, чтобы те предоставили ЕС сырье из собственных запасов.
Как указала глава Еврокомиссии, в результате этих усилий Брюсселя в январе ЕС импортировал рекордные 10 трлн кубометров сжиженного газа.
Между тем цена газа в Европе во время торгов опустилась почти до 800 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне заявлений по итогам переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.
Напомним, цена газа в Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднималась почти до 1032 долларов за тысячу кубометров.
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