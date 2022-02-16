Швеция заявила об отсутствии планов подавать заявку на членство в НАТО

Правительство Швеции не собирается подавать заявку на членство в НАТО, политика безопасности скандинавской страны останется неизменной, сообщила пресс-служба шведского правительства.

«Право на выбор собственной политики безопасности является ключом к нашей безопасности. Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Наша политика безопасности остается неизменной. Наше неучастие в военных союзах служит нам хорошо и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», – говорится в сообщении на сайте правительства Швеции.

«Мы сочетаем это с оборонной политикой, которая опирается на два столпа: усиление национального потенциала и углубление международного сотрудничества в области обороны. В этом особое место занимает сотрудничество с Финляндией», – сказано в документе.

В Стокгольме добавили, что именно Швеция будет решать, с кем ей сотрудничать и в каких формах – в мирное время, в кризис и на войне.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Швеция и Финляндия сами захотят вступить в НАТО, то альянс примет их очень быстро.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что те, кто хочет вступления Финляндии и Швеции в НАТО, не уважают суверенитет этих стран, в отличие от Москвы.

Позже премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство не рассматривает возможность вступления страны в НАТО, но сохраняет за собой возможность сделать это в будущем.