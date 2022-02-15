Участники программы «Больше, чем путешествие» поговорили с олимпийским чемпионом Уайлдом

Участвующие в программе развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие» отправились в Сочи, также они провели встречу в онлайн-режиме с двукратным олимпийским чемпионом по сноуборду и бронзовым призером игр в Пекине Виктором Уайлдом.

Программа реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Министерством науки и высшего образования, президентской платформой «Россия – страна возможностей» и российским обществом «Знание», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках спецпроекта «Открывай новое» участники программы впервые попробовали встать на сноуборд и горные лыжи. Виктор Уайлд только что вернулся из Пекина, где завоевал еще одну медаль в копилку российской сборной – бронзовую. Виктор встретился с участниками по видеосвязи, показал им свою новую награду и рассказал о впечатлениях от Олимпиады.

«В Китае я ощущал огромную благодарность, каждый момент я чувствовал, как мне повезло быть здесь. Третий раз на олимпийских играх. Сам я знаю, что выложился на 100%. И это самое важное для меня», – поделился Уайлд.

«Очень интересно было пообщаться с человеком, который достиг больших высот в спортивной карьере, приятно осознавать, что это обычный человек, со своими сложностями, испытаниями, которые он прошел, преодолел, благодаря чему стал лучше. Это пример для меня лично», – призналась победитель конкурса «Твой ход» Софья Седунова.

Участники программы «Больше, чем путешествие» попросили Виктора дать тренерский совет перед их первой тренировкой.

«Я думаю, самое важное – улыбаться, может быть, сноуборд будет трудным для вас поначалу, но это нормально. Только если улыбаться, все сложится. И поехали: медленно, спокойно. Удачи» – посоветовал Уайлд.

Впервые в жизни встал на сноуборд один из участников «Больше, чем путешествие» Родион Кутепов. Для конкурса «Твой ход» Родион вместе с командой разработал и защитил проект «Киберлюди». Он направлен на адаптацию людей с ограниченными физическими возможностями с помощью высокотехнологичных протезов рук.

«У меня есть старая травма колена, но я все равно мечтаю освоить сноуборд. Я даже купил специальные армированные наколенники для защиты. А еще я, конечно, был счастлив пообщаться с нашим именитым спортсменом, задать ему вопросы, обсудить с ним природу и инфраструктуру горного курорта. Интересно было узнать мнение профессионала», – отметил Родион.

Виктор Уайлд признался, что Сочи – особенный для него город, именно здесь он завоевал два своих олимпийских золота в 2014 году. Российский спортсмен родился в США, но уже более 10 лет защищает честь нашей сборной. Он поздравил ребят с участием в программе «Больше, чем путешествие», назвав возможность увидеть Россию уникальной.

«Больше, чем путешествие – это круто. Молодцы. Вы можете поехать в Сочи, это очень специальный курорт. Я много в мире, где был, но Сочи – самое лучшее место. Вам очень повезло сегодня», – добавил Уайлд.

На протяжении недели гости также изучат олимпийскую инфраструктуру города, который был столицей зимних игр 2014 года. Итогом полезной программы станет оценка и предложения ребят по улучшению горного кластера и Олимпийского парка города Сочи, включая объекты питания, проживания, экскурсионные и спортивные возможности.