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Французы высмеяли новые сроки «нападения» России на Украину
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Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление США о том, что вторжение России на Украину может начаться в любой момент.
«Это обычный угар американских спецслужб. Европа должна отреагировать во имя своей независимости и свободы действий», – считает GEBAR72, передает РИА «Новости».
«Войну между Россией и Украиной пророчат все, кроме России и Украины», – отметил Eugenie Etcheverry.
«Западные СМИ уже как минимум два месяца говорят о неизбежности вторжения... Но до сих пор ничего не произошло. Потом они стали писать, что, мол, погодные условия неблагоприятны для движения танков, поэтому нападение будет не раньше конца января. Сейчас уже февраль, и скоро они начнут говорить, что нападение будет после Олимпийских игр, ведь Путин не хочет расстраивать своего друга Си Цзиньпина. А что потом? Скажут, что твердость лидеров США и НАТО позволила переубедить Россию?» – рассуждает Gentilhomme-Vieille Canaille 94.
«Как в Ираке... без комментариев», – написал Tonio91.
«Американцы хотят войны с Россией без отправки своих солдат. Подлые янки», – подчеркнул Algeorg.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Стало известно о бегстве олигархов и депутатов с Украины
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Украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают Украину чартерными рейсами, сообщают СМИ.
Как пишет «Украинская правда», в воскресенье из Киева «вылетело около 20 чартеров и частных самолетов». Отмечается, что «такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений». В частности, речь идет о «бортах Рината Ахметова и Бориса Колесникова». Однако сам Колесников заявил, что остается в Киеве и не планирует покидать город, а «самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание». Также в материале говорится, что «один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих».
«Украинская правда» пишет, что «частный борт на 50 человек» заказал «депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович». Издание со ссылкой на «двух людей, которым предлагали выехать», заявило, что «этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича».
Сообщается, что «бизнесмен, нардеп Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев – Мюнхен», в «тот же день выехал за границу Александр Ярославский», 13 февраля с Украины «вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий».
В пресс-службе Ставницера заявили, что он «улетел в командировку и на днях вернется» на Украину, в пресс-службе Хмельницкого сказали, что тот «улетел с командой на обучение и должен вернуться» на Украину 20 февраля, причем «тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого остаются» на Украине.
«Страна.ua» также пишет, что «большинство крупных бизнесменов покинули страну». Так, «в последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы офиса президента Кириллу Тимошенко)». Кроме того, «за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук». «После ДТП, в котором под Харьковом погиб человек, улетел в Лондон харьковский бизнесмен Александр Ярославский», – сообщает издание.
При этом «остался в стране Коломойский, который как раз в воскресенье отпраздновал свой день рождения», но «только потому, что не может никуда уехать – против него расследуются в США уголовные дела». По данным издания, «активно вывозят из Украины свои семьи и представители власти», а «некоторые депутаты от «Слуги народа», несмотря на приказ фракции быть в Киеве, уже находятся за границей и возвращаться в страну не намерены».
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Эксперт объяснил механизм «воздушной блокады» Украины
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«То, что происходит сейчас, де-юре не означает закрытия воздушного пространства. Решить проблему страховки можно. Но страхование станет чрезвычайно дорогим. Коммерческие полеты оказываются нецелесообразными», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее стало известно, что британские страховщики предупредили об отмене страхового покрытия для любого самолета в воздушном пространстве Украины.
«Как известно, не так давно европейские политики де-факто ограничили полеты своих перевозчиков в Белоруссию и через ее воздушное пространство. Теперь облетать нужно будет две страны – и Белоруссию, и Украину. Соответственно, нужно будет идти либо над Черным морем, либо ближе к Балтике. Для польских и других европейских авиаперевозчиков это неприятная ситуация – придется тратить больше времени на полет и больше авиационного керосина», – отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Но хотя официально воздушное пространство Украины не закрыто (и более того, Киев выступает против такого закрытия), перевозчикам с большой вероятностью придется отказаться от рейсов на Украину, с Украины и через украинское воздушное пространство. Причина – в страховке, поясняет эксперт.
«У страхования авиаперевозчиков есть специфика, – отметил Пантелеев. – Как правило, ни одна страховая фирма полностью не принимает на себя риски по таким крупным клиентам, как авиакомпании. Поэтому существует международный рынок перестрахования. Речь идет о следующем – страховая компания выдает полис, и при этом договаривается с другими страховщиками о том, что они консолидированно несут ответственность», – пояснил исполнительный директор агентства
Сейчас британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов по всему миру письмо с предупреждением – через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Это значит, что британские фирмы, которые работают на рынке перестрахования, предупредили: в случае с Украиной они выходят из «перестраховочных» соглашений, пояснил Пантелеев.
«Продукты, которые предлагают некоторые страховые компании, покрывают лишь отдельные риски. Они детально перечислены в страховых полисах. В подавляющем большинстве случаев речь идет о том, что так называемые военные риски – то есть события, возникающие в связи с военными действиями, в том числе необъявленными – не покрываются страховкой, – отметил Пантелеев. – Учитывая сложную ситуацию вокруг Украины, страховые компании могут сделать соответствующую оговорку: в связи с высокими рисками они перестают покрывать страховкой полеты на Украину, с Украины и в украинском воздушном пространстве».
Это предупреждение касается не только и не столько британских перевозчиков. В первую очередь его учтут компании-лессоры – то есть фирмы, которые сдают воздушные суда в лизинг перевозчикам. «Лизинговые компании – понимая, что теперь полеты на Украину, с Украины и через воздушное пространство этой страны не покрыты страховкой – сообщают фирмам-эксплуатантам: полеты на принадлежащих этим лизинговым компаниям воздушных судах в обозначенный регион невозможны», – отметил Пантелеев.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
То, что происходит сейчас, де-юре не означает закрытия воздушного пространства, еще раз отметил эксперт. «Теоретически если какая-нибудь компания владеет воздушным судном (оно у компании не в лизинге, а в собственности), и если у компании есть страховка, покрывающая военные риски, она может продолжать перевозки. Решить проблему страховки можно, но, как правило, это будет означать, что страховка станет чрезвычайно дорогой, потребуется время для того, чтобы ее оформить», – отметил Пантелеев. Эксперт полагает, что большинство компаний – эксплуатантов самолетов не пойдет на такие расходы.
Напомним, что в воскресенье стало известно: нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения». Чуть позже поступили сообщения об упомянутом выше письме британских страховщиков. «Эти уроды вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит с Украины и не влетит на Украину примерно с середины дня понедельника», – прокомментировал действия британцев источник киевского портала «Страна.ua» на украинском страховом рынке.
С ограничениями на полеты уже столкнулись и собственно украинские перевозчики. Самолет компании SkyUp, выполнявший рейс с португальской Мадейры в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины. Представитель ирландской лизинговой фирмы, передавшей самолет в распоряжение SkyUp, категорически запретил полет своего воздушного судна в Киев.
Сворачивание авиасообщения с Украиной проходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. В то же время в воскресенье советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что Киев «не видит смысла» закрывать воздушное пространство страны, поскольку это напомнило бы «частичную блокаду». Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, заверила пресс-служба министерства инфраструктуры страны.
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Частные перевозчики рассказали о пропуске россиян через границу Украины
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«Киев усилил меры по проверке всех въезжающих граждан России, но тотального запрета на въезд для них нет», – рассказал газете ВЗГЛЯД один из перевозчиков через КПП Гоптовка – Нехотеевка. Ранее в Верховной раде сообщили о запрете на въезд россиян на Украину.
«Украина ввела более тщательную проверку данных всех въезжающих россиян после того, как в заявлениях политиков и в СМИ стала разгораться истерия о «скором нападении страны-агрессора», – рассказал представитель одной из компаний.
По его словам, пограничники проверяют все документы, а в случае необходимости проводят краткую беседу с въезжающим. «Если есть какие-то подозрения – то могут и отказать во въезде. Поэтому мы советуем всем гражданам РФ брать с собой как можно больше документов, подтверждающих свою «чистоту», – пояснил предприниматель.
В другой компании газете ВЗГЛЯД рассказали, что украинские пограничники пускают только тех россиян, у кого есть украинский вид на жительство, а также по извещению о том, что на территории Украины умер их родственник.
«Для других россиян Украина закрыла въезд с 12 февраля. Украинские пограничники ссылаются на некое распоряжение властей, но не говорят, чье именно, и копию этого документа не показывают», – сказал он.
Собеседник добавил, что в качестве обоснования запрета на пропуск пограничники выдают россиянам бумагу о том, что они якобы финансово несостоятельны для въезда на Украину.
Ранее о том, что россиян перестали пропускать на Украину, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. «Страна.ua» уточнила, что исключение делают лишь для тех, у кого на руках есть справка о смерти близких родственников.
Сообщения об ограничениях также появились в группах в соцсетях, посвященных перевозкам через российско-украинскую границу. В комментариях 12 февраля люди стали писать, что стоят на границе, где после 20:00 ввели ограничения на въезд россиян на Украину.
Вскоре пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Андрей Демченко заявил, что информация о запрете на въезд на Украину граждан России является слухами.
«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», – сказал он украинскому изданию «Телеграф».
При этом Демченко подтвердил, что десятки иностранных граждан получают отказ на въезд в страну по разным причинам. Иногда среди приезжающих есть и россияне, которым надо выполнять условия для въезда в страну в общем порядке.
Госпогранслужба Украины сообщила, что около 7 тыс. россиян не пропустили на территорию Украины в 2021 году, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.
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Зеленский попросил Байдена прилететь на Украину
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Киев, сообщил офис главы украинского государства. Источники заявляют, что Зеленский призвал Байдена приехать «как можно скорее».
В заявлении офиса Зеленского говорится, что украинский президент поблагодарил Байдена «за поддержку» и «пригласил его посетить Украину с визитом». Зеленский уверен, что визит Байдена «в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».
При этом CNN со ссылкой на правительственный источник в Киеве сообщает, что Зеленский попросил Байдена посетить Украину «как можно скорее», а также запросил у США «дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки». При этом CNN, ссылаясь на неназванного чиновника США, утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне кризиса «маловероятен».
Офис президента Украины, которой якобы грозит «российское вторжение», также сообщил, что Киев «выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта». При этом Зеленский «отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности» Украине. Он сказал, что Киев готов обсуждать эти гарантии в любых возможных форматах, власти страны понимают все существующие риски и готовы к любому развитию ситуации.
Зеленский заявил: «Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой. Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Напомним, это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала года. Разговор продолжался чуть менее часа. Зеленский заявил, что они обсудили ситуацию с безопасностью, вопросы экономики, санкции и предполагаемую агрессию со стороны России.
Постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого. Более того, началось сворачивание авиасообщения с Украиной.
Депутат Рады обвинил Запад в начале войны с Украиной
Действия Запада в отношении Киева аналогичны войне и мощнейшим санкциям, заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.
«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делают в отношении нашей страны западные партнеры – рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения – это равно мощнейшим санкциям», – заявил парламентарий в Facebook.
По его словам, из-за действий европейских партнеров со следующей недели экономика Украины «может просто остановиться».
Также Рабинович сообщил, что украинским парламентариям запретили выезд из страны. При этом он усомнился в законности и конституционности такого запрета.
Ранее парламентарий, входящий в состав фракции «Слуга народа», Александр Качура заявил, что депутатам от пропрезидентской фракции рекомендовали не покидать территорию Украины.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Политолог: Просьба к Байдену срочно приехать на Украину выглядит по-холопски жалко
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«Украинцы выступают в роли холопов, просящих барина приехать и разрешить ситуацию. Однако Байден не станет рисковать своей репутацией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена «как можно скорее» посетить Киев.
«Байден и так бы не поехал на Украину, а теперь в условиях предвоенной истерии он тем более не будет рисковать своей репутацией, чтобы посетить эту страну. Зато мотивация украинской стороны очевидна: по их мнению, западный мир сплочен – к ним уже приезжали Макрон и Джонсон, а теперь должен был бы приехать Байден и показать, что Америка готова не на словах, а на деле защищать Украину от якобы готовящегося вторжения России», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Несмотря на то, что Байден несколько раз выступал по украинской повестке, он не является главным спикером США по этому вопросу. А сейчас американский президент вообще отдыхает, проводя большую часть времени в Делавэре, нежели в Белом доме, – объяснил эксперт. – Известно, что на предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности отправится американская делегация во главе с вице-президентом страны Камалой Харрис. Более того, в Вашингтоне идут разговоры о том, что именно на нее попытаются переложить весь украинский вопрос».
«Соответственно, если и была гипотетическая возможность поездки высокопоставленных американских чиновников в Киев, то поехала бы Харрис. Однако в настоящий момент поездка не запланирована, и я сомневаюсь, что в текущих обстоятельствах вице-президент поедет на Украину», – считает собеседник.
При этом, по мнению Дудакова, приглашение Байдена на Украину ставит в невыгодное положение самих украинцев. «Они выступают в роли холопов, просящих барина приехать и разрешить ситуацию, – подчеркнул политолог. – А сам Байден может это предложение игнорировать, сославшись на оказание военной помощи Киеву и введение санкций против России. Для американского лидера это приглашение не играет важной роли, а украинская сторона выглядит жалко».
«В ближайшие 48 часов нагнетание обстановки дойдет до пика. Сложно представить, что будет война, но провокации со стороны Украины исключать не стоит, – прогнозирует аналитик. – Так или иначе, на Украину сейчас оказывается максимальное экономическое давление: происходит огромный отток инвестиций, фактически закрылось воздушное пространство. Ущерб для экономики страны значительный. Их дожимают, чтобы они начали проводить более рациональную политику в отношении ДНР и ЛНР, а также пересмотрели свой подход к членству в НАТО».
В воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Киев. Зеленский уверен, что визит Байдена «в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».
При этом CNN со ссылкой на правительственный источник в Киеве сообщает, что Зеленский попросил Байдена посетить Украину «как можно скорее», а также запросил у США «дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки». При этом CNN, ссылаясь на неназванного чиновника США, утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне кризиса «маловероятен».
Напомним, это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала года. Разговор продолжался чуть менее часа. Зеленский заявил, что они обсудили ситуацию с безопасностью, вопросы экономики, санкции и предполагаемую агрессию со стороны России.
Постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого. Более того, началось сворачивание авиасообщения с Украиной.
В понедельник телекомпания CBS News сообщила, что в течение ближайших двух суток Белый дом намерен отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих. Телекомпания не уточняет, сотрудники каких именно ведомств имеются в виду. Кроме того, не поясняется, означает ли это, что они покинут Украину.
Напомним, источник по дипломатической службе США ранее сообщал, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности. При этом здание посольства в Киеве «не останется заброшенным» – там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.
Между тем СМИ сообщают, что украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают Украину чартерными рейсами. Как пишет «Украинская правда», в воскресенье из Киева «вылетело около 20 чартеров и частных самолетов». Отмечается, что «такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений». В частности, речь идет о «бортах Рината Ахметова и Бориса Колесникова». Однако сам Колесников заявил, что остается в Киеве и не планирует покидать город, а «самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание». Также в материале говорится, что «частный борт на 50 человек» заказал «депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович».
«Страна.ua» также пишет, что «большинство крупных бизнесменов покинули страну». Так, «в последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы офиса президента Кириллу Тимошенко)». Кроме того, «за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук». «После ДТП, в котором под Харьковом погиб человек, улетел в Лондон харьковский бизнесмен Александр Ярославский», – сообщает издание.
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Погребинский оценил историю с возможным отказом Киева от планов членства в НАТО
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«Вероятно, это было личное мнение посла. Но после того, как на него накинулись представители офиса Зеленского, ему пришлось отказаться от своих слов», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ Киева от планов вступить в НАТО.
«Серьезно этот вопрос может обсуждаться украинскими элитами только в случае, если американцы дадут на это отмашку. Например, если они вызовут лидеров фракций к себе, чтоб собрать 300 голосов, пригрозят политикам типа Порошенко и Авакова санкциями – тогда Украина могла бы отказаться от членства в НАТО, внеся правки в конституцию. В ином случае это невозможно», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Я изначально засомневался в том, что посол Украины в Лондоне именно так сформулировал свой ответ. С другой стороны, я знаю этого человека и ответить именно так было объективно разумно. Думаю, что это было его личное мнение, – полагает эксперт. – Но поскольку на него сразу наехала свора украинских чиновников, он сразу же отказался от своих слов».
«А реакция Британии на это заявление свидетельствует о некотором движении к какому-то договору между Москвой и англосаксами. Вероятно, речь пойдет о каком-то компромиссе, но сейчас пока неясно, в чем именно стороны будут готовы уступить друг другу», – заключил Погребинский.
В понедельник посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью радио Би-би-си заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.
«Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому», – ответил Пристайко на вопрос, может ли Украина отказаться от вступления в НАТО ради мира в Европе, передает ТАСС.
На просьбу корреспондента уточнить свое замечание о НАТО, чтобы это не стало «ошибкой перевода», Пристайко подтвердил, что Киев может пересмотреть свои стремления присоединиться к блоку, но признал, что говоря это, он «немного противоречит» конституции Украины, которая с 2019 года включает положение, делающее членство в НАТО стратегической целью страны.
В офисе Зеленского тут же потребовали предоставить послу возможность объясниться, что он имел в виду. А МИД Украины выступил с противоречивыми комментариями на этот счет. С одной стороны, спикер МИД Олег Николенко назвал это заявление «вырванным из контекста». С другой стороны, он отметил, что «ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями».
В свою очередь замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что если Украина решит отказаться от членства в НАТО, Лондон поддержит такое решение. «Решение должно оставаться за украинским правительством», – добавил он.
Между тем Вадим Пристайко пояснил, что его заявление было неправильно понято. По его словам, Киев не отказывается от стремления вступить в альянс.
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Стало известно об эвакуации дипломатов США из Киева во Львов
Посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности, сообщил источник по дипломатической службе США.
«Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности», – рассказал представитель Госдепа украинскому изданию «Европейская правда».
По его словам, «во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т.д».
Собеседник подчеркнул, что здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, «не останется заброшенным» – там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Посол Украины в Лондоне допустил отказ Киева от планов вступить в НАТО
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Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью радио Би-би-си.
«Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому», – ответил Пристайко на вопрос, может ли Украина отказаться от вступления в НАТО ради мира в Европе, передает ТАСС.
Он добавил, что Украина может «проявить гибкость». Дипломат уточнил, что Киев пытается найти наилучший выход из ситуации, в которой сейчас находится Украина.
«Если нам придется пойти на такие серьезные уступки (отказ от стремления в НАТО), это то, что мы сделаем», – подчеркнул он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Vanguardia не стал отвечать на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не уладив ситуацию с Крымом.
Напомним, президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
В США заявили, что вторжение на Украину может начаться «в любой день»
США не могут назвать точную дату «вторжения» на Украину, в Вашингтоне ожидают, что оно может начаться «в любой день», заявил CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы не можем предсказать точную дату», – указал Салливан, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. Согласно его утверждению, США считают, что «вторжение, боевые действия со стороны России на Украине могут начаться в любой день», передает ТАСС.
Он не исключил, что эскалация напряженности вокруг Украины может произойти «в ближайшую неделю, до завершения Олимпийских игр».
«Это также может произойти после Олимпиады. Кроме того, возможно, мы считаем, что Россия может избрать дипломатический путь», – добавил Салливан.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что Россия якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
В Пентагоне исключили превентивные санкции против России из-за кризиса на Украине
Администрация США по-прежнему не рассматривает возможность введения превентивных санкций в отношении России в связи с продолжающимся кризисом на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«На текущий момент мы не рассматриваем возможность введения превентивного санкционного режима», – сказал Кирби в эфире телеканала Fox News. Представитель Пентагона подчеркнул, что, если масштабные санкции будут введены против России сейчас, они «утратят свой сдерживающий эффект», передает РИА «Новости».
Он добавил, что в Пентагоне считают, что «они сохраняют такой эффект, находясь в резерве».
Демократы под руководством главы комитета американского сената по иностранным делам Боба Менендеса внесли проект закона, предполагающий введение санкций против российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции могут затронуть и «Северный поток – 2».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с главой США Джо Байденом обсудил текущую ситуацию с безопасностью, вопросы экономики, санкции и предполагаемую агрессию со стороны России.
«Имели часовой телефонный разговор с @POTUS @JoeBiden (президентом США Джо Байденом). Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии», – написал Зеленский в своем Twitter.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Киев приготовил десантников для заброса в тыл обороны Донбасса
Подразделения Вооруженных сил Украины готовят десантников для последующей заброски в тыловые районы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.
«Как мы сообщали ранее, подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД) готовятся к боевому применению в качестве тактического воздушного десанта для заброса в тыловые районы республики», – заявил представитель оборонного ведомства ЛНР, передает РИА «Новости».
Накануне украинские СМИ сообщили, что в Донецке прогремел мощный взрыв в районе аэропорта, о пострадавших данных нет.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Украина собралась выделить почти 600 млн долларов для сохранения авиарейсов
Чтобы избежать прекращения авиарейсов, украинский кабмин решил выделить на гарантии страховщикам 16,6 млрд гривен (590 млн долларов), сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк («Голос») сообщил, что правительство Украины «утвердит решение выделить» указанную сумму министерству инфраструктуры. Эти деньги станут «гарантийным фондом для полетов» на Украину. Фонд, по его словам, «будет действовать с 14 февраля до момента ослабления внешней угрозы», передает ТАСС.
Позднее Шмыгаль подтвердил, что «правительство выделяет 16,6 млрд гривен» с целью «гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины». По его словам, «это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение» на Украину граждан, «которые сейчас находятся за границей». Деньги возьмут из Резервного фонда госбюджета для обеспечения безопасности полетов на Украине для страховых и лизинговых компаний, передает РИА «Новости».
Постпред кабмина в Раде Тарас Мельничук уточнил, что средства могут использоваться, в частности, «для осуществления предотвращения негативных явлений на рынке авиаперевозок, связанных с неосуществлением страхового покрытия эксплуатантам или владельцам воздушных судов в воздушном пространстве Украины во время вооруженной агрессии против Украины, угрозой нападения и военных действий на территории Украины».
По его словам, правительство предоставило право министерству инфраструктуры использовать средства «для обеспечения безопасности полетов на Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков с использованием счета условного хранения», а также поручило ведомству утвердить перечень воздушных судов, на которые распространяется предоставление соответствующих государственных гарантий.
Напомним, сразу несколько авиакомпаний из Евросоюза и Соединенных Штатов одновременно отменили рейсы на Украину. Сворачивание авиасообщения с Украиной происходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. Британские страховщики отказываются покрывать риски для самолетов в небе Украины из-за риска «русского вторжения». В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
СБУ обратилась к украинцам
Служба безопасности Украины заявила, что страна столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейков и искажения реального положения вещей, заявила пресс-служба СБУ.
В службе считают, что подобные действия – это проявление гибридной войны.
«СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора. Не только фиксирует, но активно им противодействует», – говорится в заявлении на сайте СБУ.
В ведомстве отметили, что спецслужба постоянно анализирует различные сценарии развития событий и имеет четкий план действий на каждый из них, в частности, СБУ готова реагировать на ситуацию не только тогда, когда возникнет такая необходимость, а заранее.
«Мотивы нынешнего информационного нагнетания – посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство… Сотрудники СБУ работают во всех регионах страны в усиленном режиме. Мы готовы защищать Украину. Однако сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации», – добавили в СБУ.
В СБУ также призвали граждан мыслить критически и проверять любую информацию.
В понедельник власти Литвы, Сербии и Японии заявили, что гражданам их стран рекомендуется покинуть территорию Украины.
Напомним, президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», – заявил он.
Сразу несколько авиакомпаний из Евросоюза и Соединенных Штатов одновременно отменили рейсы на Украину. Сворачивание авиасообщения с Украиной происходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск.