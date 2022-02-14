Нижегородцы начали дистанционно оформлять больничные для внепланового отпуска

Часть жителей Нижегородской области используют возможность дистанционного открытия больничного, чтобы устроить себе отпуск, сообщил глава регионального минздрава Мелик Гусейнов.

«Операторы на линии 122 тоже помогают записать обращение в поликлинику. К сожалению, некоторые решают открыть больничный для недельного отдыха. И по голосу таких сразу слышно. Но тут совесть – лучший контролер», – приводит слова Мелик-Гусейнова РИА «Новости».

Он пояснил, что иногда сам принимает звонки на горячей линии, поскольку это предоставляет возможность получать «информацию из первых уст». Операторы колл-центра испытывают колоссальную нагрузку, за 9 февраля туда поступило 36 тыс. звонков. «Это примерно 1,5 тыс. звонков за один час. В среднем на один разговор приходится четыре минуты», – указал глава регионального ведомства.

Возможность дистанционного открытия больничного появилась у жителей региона в начале февраля. Для этого работникам нужно сообщить в колл-центр по телефону или написать в мессенджер поликлинике.

Между тем российское правительство дополнительно направило 76,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) для выплат в феврале и первой половине марта пособий по временной нетрудоспособности, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«На выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта, будет дополнительно направлено 76,5 млрд рублей», – сообщается на сайте правительства.

Эти средства направлены для поддержки сбалансированности бюджета ФСС.

Ранее в Минздраве России сообщали, что сдавшие положительный тест на коронавирус люди получат сертификат переболевшего, но тестирование должно проводиться медицинским работником

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