Недвижимость дочери актера Баталова вернули владелице

Управление Росреестра по Москве внесло в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о снятии обеспечительных мер и восстановило права собственности на недвижимость Марии Баталовой, дочери актера Алексея Баталова, сообщила пресс-служба ведомства.

«Столичное управление Росреестра на основании решения Замоскворецкого районного суда города Москвы о признании недействительности сделок с имуществом Баталовой Марии Алексеевны сняло обеспечительные меры и восстановило права собственности на один нежилой и два жилых объекта недвижимости», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее на основании постановления Хамовнического районного суда города Москвы в единый реестр недвижимости была внесена запись об аресте собственности в связи с рассмотрением дела о признании договора ренты недействительным, напоминают в ведомстве.

В настоящее время в соответствии с вынесенным решением суда государственная регистрация перехода права общей долевой собственности проведена – права собственности Марии Баталовой восстановлены, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. «Первоначальная передача прав собственности Дрожжиной Наталии Георгиевне со стороны управления проходила строго в соответствии с буквой закона. Пакет документов подавался нотариусом, действия регистраторы проводили на основании договора пожизненного содержания с иждивением», – цитирует его пресс-служба.

В Росреестре напоминают, что право Дрожжиной на долю в праве общей собственности в отношении первой квартиры и на второй жилой объект возникло на основании договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного с Гитаной Леонтенко, которая в свою очередь действовала по нотариально удостоверенной доверенности от имени Марии Баталовой. Документы на государственную регистрацию права подавались в Росреестр нотариусом в соответствии с требованиями, установленными основами законодательства о нотариате, а также федеральным законом, пояснили в пресс-службе.

Ранее в ГП сообщили, что Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал менять свое решение относительно жилищных прав семьи Баталовых, оставив его в интересах Марии Баталовой.

Напомним, наследство актера Алексея Баталова перешло в руки мошенников, которые прежде были знакомыми семьи и помогали им, но после удалось доказать их корыстные цели.

В результате махинаций вдова и дочь актера остались без квартир, а право на имущество перешло Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину.

Выяснилось, что пара договорилась с нотариусом, который и подготовил бумаги о пожизненном содержании с иждивением, по которым недвижимость досталась им.

Алексей Баталов – народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Известен по фильмам «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой» и др. Он умер 15 июня 2017 года.