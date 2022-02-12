Прошла юбилейная 40-я гонка «Лыжня России»

Для участия во Всероссийской массовой юбилейной гонке «Лыжня России – 2022» каждый участник должен был предъявить QR-код или ПЦР-тест, некоторые регионы отменили забеги из-за эпидобстановки.

Первым регионом, где в субботу стартовала гонка «Лыжня России», стала Сахалинская область. В мероприятии приняли участие около 5 тыс. человек. Начать всероссийское мероприятие планировалось на Камчатке, но там гонку перенесли на 7 марта из-за неблагополучной эпидобстановки.

В Приморье «Лыжня России» была организована сразу в нескольких муниципалитетах, подождать с проведением гонки решили северные уголки региона из-за низкой температуры – до минус 32 градусов. В Якутии акция традиционно пройдет в марте.

В Карелии массовые гонки в рамках «Лыжни России» прошли 12 февраля во всех районах республики, основной площадкой стал Петрозаводск. Здесь заранее на старт зарегистрировались более 1,1 тыс. человек. В Мурманской области старт лыжной гонки отменен в связи с подъемом заболеваемости. В Ненецком автономном округе (НАО) забег перенесли на 13 марта, в Вологодской области – на 6 марта.

«К участию допускались граждане России и других государств, имеющие справку о допуске врача и справку, подтверждающую перенесенное заболевание или вакцинацию. Если у участника есть противопоказания, ему нужно было показать ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов до предъявления. Допуск участников и зрителей был возможен только при предъявлении QR-кода. Участники допускались на массовый старт группами по 500 человек», – рассказал ТАСС председатель комитета по физкультуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.

На лыжи встали 2 тыс. участников из Петербурга и более 500 жителей Ленобласти. Работала полевая кухня с гречневой кашей и горячим чаем.

В Краснодарском крае, на одном из горных курортов Сочи также прошел один из этапов гонки, здесь заявки на участие подали почти 300 человек. На сайте горнолыжного курорта «Газпром», куда входит лыжный комплекс, отмечается, что для участия были необходимы не только страховка и медицинский допуск к соревнованиям, но и QR-код о прохождении вакцинации от коронавируса.

В Уральском федеральном округе также не все регионы присоединились к акции «Лыжня России». В Ямало-Ненецком автономном округе забеги отменили из-за коронавируса. В Тюменской области «Лыжня России»пройдет в марте.

Челябинская область стала регионом, где забеги прошли во всех 43 муниципалитетах. По данным властей, планировалось, что в них примут участие 20 тыс. человек. Центральные старты прошли в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

В Сибири в эти выходные стоят морозы с температурой 30 градусов и ниже, в связи с чем в некоторых муниципалитетах забеги перенесли. А в Новосибирской области все желающие могли сыграть в волейбол на снегу или сдать нормы ГТО, в Кузбассе угощали гречневой кашей и горячим чаем, в Томске участникам выдавали на финише шапки с надписью «Лыжня России – 2022».

В регионах ЦФО старты «Лыжни России» прошли под знаком победы наших олимпийцев в Пекине. В Липецкой области, где в соревнованиях участвовали дети и взрослые, была впервые организована онлайн-трансляция на большом экране. В Тульской области в соревнованиях приняли участие порядка 5 тыс. человек, самому маленькому лыжнику – два года, а самому опытному – 77 лет.

В Тамбове во время самого забега прошел конкурс оригинальных лыжных костюмов – в забеге поучаствовала молодежь в образах медведя, волка, петуха, обезьяны, тигра и несколько «поросят».

Власти нескольких регионов Поволжья перенесли соревнования в онлайн-формат. Так поступили, например, в Пермском крае и Саратовской области. Тем не менее в Уфе, Ижевске, Казани, Саранске, Ульяновске и Нижнем Новгороде массовые гонки состоялись в субботу. Планируется, что в лыжных забегах 13 февраля примут участие 200 человек на территории СКФО – в Карачаево-Черкесии на трассе «Русская поляна»

«Лыжня России» – самое массовое спортивное мероприятие в России, которое проводится с 1982 года, объединяя любителей лыжных гонок по всей стране. Всего доступно две дистанции – 5 и 10 км.