Стала известна дата внеочередных выборов президента Туркмении

Погребинский: Слова Макрона о Минских соглашениях ничего не стоят

«Оптимизм президента Франции после визитов в Москву и Киев не оправдался. Европейцам и США невыгодно выполнение Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее в Кремле назвали ключевое разногласие на переговорах в «нормандском формате» – это отказ Киева не только выполнять, но даже цитировать Минские соглашения в итоговых документах.

«Ничего нового не произошло. Киев говорит одно, а делает то, что им укажут в Вашингтоне. Пару дней назад посольство США на Украине фактически критиковало Минские соглашения, пытаясь интерпретировать их так, как выгодно Украине. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен на днях говорил, что урегулирование кризиса возможно «при должной последовательности шагов» по Минским соглашениям», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, это намек на то, что шанс на продвижение Минского процесса будет только, если сначала передать границу Донбасса Украине, а потом проводить выборы. «Но поскольку Россия, ДНР и ЛНР не дадут своего согласия на такой подход, то ситуация таким путем не разрешится», – полагает эксперт.

Политолог отметил, что Германия и Франция тоже не оказали давления на Киев. «В итоге оптимизм после визита Макрона не оправдался. Так что слова французского президента ничего не стоят, – указал Погребинский. – США, Германия и Франция критически заинтересованы в том, чтобы Минские соглашения не были выполнены в точности и в полной мере. Иначе это будет означать победу Владимира Путина. А они не могут этого допустить».

«Более того, вся кампания о гипотетическом «вторжении» России на Украину не позволяет европейцам вести себя иначе. Они могут что-то адекватное сказать в комментарии, но когда дело доходит до критического вопроса, они тут же уходят от ответа. Сегодня, по всей видимости, по критически важным вопросам Европа будет вести себя так, как того захотят Соединенные Штаты», – рассуждает собеседник.

«Россию всячески подталкивают к «вторжению» на Украину. Но это последнее, что нужно Москве, – уверен политолог. – На этом фоне перспектив у «нормандского формата» нет – пока сторонам говорить не о чем. Сейчас мы находимся в фазе нарастания эскалации между Россией и Западом. Однако когда американцы будут готовы обсуждать идею моратория на прием Украины в НАТО и другие подходы, к ним тут же присоединятся европейцы. Тогда появится реальный шанс на урегулирование украинского кризиса по Минскому треку».

В четверг состоялись переговоры политсоветников «нормандской четверки», которые продлились почти девять часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры «закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».

Он отметил, что «позиция Украины непреклонна». Украинская сторона «отказалась даже цитировать минские соглашения о том, что вопрос будущего постконфликтного статуса» Донбасса «должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов». По его словам, «это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», стороны «до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки».

Он отметил, что «есть предложения Донбасса» о будущем статусе региона, но со стороны Киева «на них нет ни отрицательного, ни положительного ответа». При этом никому не неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом «после завершения конфликта», Украина «держит это в секрете уже восемь лет». Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании, отметив необходимость со стороны визави представить конкретные идеи по окончательному завершению конфликта.

Замглавы администрации президента России также отметил отсутствие активности со стороны Берлина и Парижа. Козак заявил, что не увидел на переговорах политсоветников готовности Германии и Франции надавить на Украину по Минским соглашениям. Вопрос о саммите «нормандской четверки» не поднимался – «никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств», передает РИА «Новости».

Козак пояснил, что стоит вопрос проекта итогового документа саммита, в связи с чем следует определить «характер конфликта» в Донбассе – «международный или внутриукраинский». Требуется определить, «кто является сторонами конфликта». Он рассказал, что представители Украины, Германии и Франции «предложили оставить этот вопрос в неопределенности, занять конструктивную неопределенность» и «не давать ответ на вопрос, кто является сторонами конфликта». «Видите, в «нормандском формате» уже есть даже специальная терминология», – отметил он.

Однако им «было предложено все-таки определиться по этому вопросу». Если они считают Россию стороной конфликта, то следует «в привязке к Минским соглашениям перечислить обязательства и России, и Украины по Минским соглашениям», пояснил Козак.

«После многочисленных препирательств представители Германии и Франции сказали: мы не знаем, какие могут быть обязательства у России по Минским соглашениям, может, Россия сама придумает себе обязательства по Минским соглашениям?» – рассказал Козак, добавив, что после «таких слов разговоры о созыве «нормандского формата» прекратились и до сих пор не возобновились».

Кроме того, Россия просила указать «хоть одно обязательство по Минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс». «Ответ такой же – мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой», – сообщил он.

DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции сообщает, что следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» запланирована на март, передает ТАСС.

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