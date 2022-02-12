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Стало известно о новых льготах для пенсионеров в 2022 году
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Для граждан, которые уже получают пенсию, предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей, напомнил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Гиринский рассказал, что теперь пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество. Кроме того, с 1 февраля лица, достигшие пенсионного возраста, смогут получать социальную поддержку в натуральной и денежной формах, передает агентство «Прайм».
«Пенсионер также освобожден от оплаты за обслуживание банковской карты платежной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты», – добавил он.
Ранее россиянам напомнили, какой стаж не учитывается при начислении пенсии.
Застрявшие в промерзлой земле российские танки пришлось откапывать экскаватором
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Неподалеку от Украины в мерзлой земле намертво застряли несколько российских танков и бронетранспортер. В Сети появилось видео, где видно, как экскаватор пытается их выкопать.
Застрявшие в мерзлой земле танки пытается освободить экскаватор. Машины стоят неподвижно, не видно признаков пробуксовки или начала движения. Эту картину местный житель снимает на камеру телефона и с иронией комментирует. «Не буксуют и не застревают. Чуть-чуть не доехали. Вот это да!» – прилагаются комментарии к видео, опубликованному в телеграм-канале «Повернутые на войне».
Напомним, в четверг военные России и Белоруссии начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля проходят совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.
Кроме того, президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, заявив, что если «американцы и русские начнут стрелять друг в друга», это будет «мировая война». «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира», – высказался он.
При этом пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что военные учения России и Белоруссии – это действия, «направленные на эскалацию, а не на деэскалацию» ситуации вокруг Украины.
Как подметил российский публицист Игорь Караулов, Россия стала объектом международного газлайтинга. По его словам, начиналось все с «утечек» о том, что «Россия планирует напасть на Украину». Затем потекли тревожные сообщения: Россия наращивает численность войск вдоль границы с Украиной. «Но система газлайтинга не стояла на месте, она развивалась. Стали появляться конкретные даты, зазвучала разноголосица дат: Россия нападет еще до Нового года; нет, прямо в новогоднюю ночь; нет, до конца января; нет, во время китайской Олимпиады… Хотя, конечно, Россия должна напасть, пока не настала весенняя распутица, а то танки не пройдут… А если русские не успеют? Тогда, конечно, война будет весной, когда грунт подсохнет», – заметил эксперт.
Постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В России отреагировали на претензии Румынии о возврате золотого запаса
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«Россия может предъявить Румынии встречные иски за интервенцию 1918 года и Вторую мировую войну», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и политолог Вадим Трухачев. Ранее Румыния вспомнила о вывезенном в царскую Россию золотом запасе и вызвала в МИД российского посла Валерия Кузьмина.
«Румыния занимается историческими спекуляциями. Ей очень хочется получить территорию Молдавии и поспорить с Москвой по другим вопросам, поэтому в ход здесь идут все возможные средства. Понятно, что Бухарест ничего не получит, но ему надо как-то напомнить о себе», – считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«С этой точки зрения Россия все-таки должна обратить внимание на Румынию. Неправильно, что в нашем внешнеполитическом фокусе эта страна практически отсутствует. Но при этом нужно пригрозить Бухаресту встречными исками за интервенцию 1918 года и Вторую мировую войну, в которой Румыния была пособником нацистской Германии», – полагает эксперт.
По словам Трухачева, в исторических вопросах надо играть на упреждение. «Данное требование к России выдвинула сама Румыния – ни США, ни Евросоюз ей этого не подсказывали. Думаю, что они даже не в курсе такой проблемы. При этом, скорее всего, дело о румынском золоте не пойдет дальше политических дрязг», – заключил он.
В пятницу внешнеполитическое ведомство Румынии сообщило
, что российского посла Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после его слов о проблеме румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны. По мнению румынского МИД, это заявление «создает у общественности ошибочные мнения».
Румыния раскритиковала «подобные публичные выступления, которые направлены на создание у общественности ошибочных мнений». МИД считает, что такие заявления «не благоприятствуют проведению естественного диалога, основанного на доверии между сторонами, и не ведут к предсказуемым и конструктивным отношениям, с уважением законных интересов обеих сторон».
Бухарест отметил «деятельность румыно-российской комиссии по изучению проблем, связанных с историей двусторонних отношений, включая проблему румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны». Как отметил МИД Румынии, российский посол заявил, «вопреки реальности, что эта тема не фигурирует в двусторонней повестке дня».
В годы Первой мировой войны румынские власти вывезли главные ценности страны в царскую Россию, которая была союзником королевской Румынии. Во время революции и Гражданской войны часть хранившихся в Кремле сокровищ, в том числе румынских, была временно вывезена из Москвы. Об их дальнейшей судьбе советские и российские историки высказывали различные гипотезы, однако ни одна из версий не нашла окончательного подтверждения. Румынская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении ценностей, и в 2003 году была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения вопросов, связанных со всем комплексом двусторонних отношений, в том числе вопроса о золоте.
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В МИДе отреагировали на запрос Украины по поводу военной деятельности
В Москве получили запрос от Киева по каналам ОБСЕ о разъяснении военной деятельности у границ Украины и в Крыму, сообщил источник в МИД России.
«Да, мы подтверждаем получение от Украины сегодня по сети связи ОБСЕ запроса о разъяснении необычной военной деятельности», – цитирует его РИА «Новости».
По словам источника, Россия не считает его обоснованным, так как деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
«Рассматриваем украинский запрос как отвлекающий маневр от собственной существенной необычной военной активности Киева, ведущего ежедневные обстрелы Донбасса», – уточнил источник.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Россию отправлен запрос от МИД Украины с требованием объяснить детально ситуацию, связанную с военной деятельностью у границ Украины и в Крыму. Он также отметил, что Киев ждет ответа от России в течение 48 часов с информацией о районах военной деятельности и численности военных.
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Кремль отреагировал на угрозы США применить «акт Родченкова» к россиянам
Кремль категорически не согласен с трансграничным применением американского законодательства, в том числе в спорте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление главы USADA о том, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к делу фигуристки Камилы Валиевой, в соответствии с «актом Родченкова».
«Вы знаете, что какие-то трансграничные применения американского законодательства – это то, с чем мы категорически не согласны, касается это спорта или еще чего-то. И здесь никакого сотрудничества быть не может», – передает ТАСС слова Пескова.
«Но мы с огромным уважением относимся и к ВАДА, и к МОК, сейчас всем занимаются там, время Олимпиады, давайте не будем никуда спешить, дождемся, когда будет завершено разбирательство и когда МОК примет и обнародует свое решение», – добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что в Кремле поддерживают Валиеву и желают ей успехов.
Ранее США пригрозили из-за допинг-пробы Валиевой применить «акт Родченкова».
Порошенко рассказал о вывозе золота и денег из Крыма в 2014 году
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Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и 4 млрд гривен наличными.
«Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом», – передает слова Порошенко РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала Киевского апелляционного суда.
Он рассказал, что обсудил этот вопрос с тремя людьми, возглавлявшими тогда различные ведомства. Речь идет о главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министре внутренних дел Арсене Авакове и главе Службы безопасности Украины Василии Грицаке.
«Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была 4 млрд гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые <...> были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения», – добавил Порошенко.
По словам Порошенко, если бы он этого не сделал, то деньги попали бы в Донецк.
Напомним, Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на меру пресечения в виде личного обязательства для Порошенко. Прокуратура настаивает на аресте с возможностью внесения залога, а защита настаивает на отмене личного обязательства. В результате суд оставил меру пресечения в силе.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, за что ему грозит 15 лет лишения свободы. Также он является фигурантом десятка уголовных дел в качестве свидетеля.
Погребинский: Слова Макрона о Минских соглашениях ничего не стоят
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«Оптимизм президента Франции после визитов в Москву и Киев не оправдался. Европейцам и США невыгодно выполнение Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее в Кремле назвали ключевое разногласие на переговорах в «нормандском формате» – это отказ Киева не только выполнять, но даже цитировать Минские соглашения в итоговых документах.
«Ничего нового не произошло. Киев говорит одно, а делает то, что им укажут в Вашингтоне. Пару дней назад посольство США на Украине фактически критиковало Минские соглашения, пытаясь интерпретировать их так, как выгодно Украине. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен на днях говорил, что урегулирование кризиса возможно «при должной последовательности шагов» по Минским соглашениям», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, это намек на то, что шанс на продвижение Минского процесса будет только, если сначала передать границу Донбасса Украине, а потом проводить выборы. «Но поскольку Россия, ДНР и ЛНР не дадут своего согласия на такой подход, то ситуация таким путем не разрешится», – полагает эксперт.
Политолог отметил, что Германия и Франция тоже не оказали давления на Киев. «В итоге оптимизм после визита Макрона не оправдался. Так что слова французского президента ничего не стоят, – указал Погребинский. – США, Германия и Франция критически заинтересованы в том, чтобы Минские соглашения не были выполнены в точности и в полной мере. Иначе это будет означать победу Владимира Путина. А они не могут этого допустить».
«Более того, вся кампания о гипотетическом «вторжении» России на Украину не позволяет европейцам вести себя иначе. Они могут что-то адекватное сказать в комментарии, но когда дело доходит до критического вопроса, они тут же уходят от ответа. Сегодня, по всей видимости, по критически важным вопросам Европа будет вести себя так, как того захотят Соединенные Штаты», – рассуждает собеседник.
«Россию всячески подталкивают к «вторжению» на Украину. Но это последнее, что нужно Москве, – уверен политолог. – На этом фоне перспектив у «нормандского формата» нет – пока сторонам говорить не о чем. Сейчас мы находимся в фазе нарастания эскалации между Россией и Западом. Однако когда американцы будут готовы обсуждать идею моратория на прием Украины в НАТО и другие подходы, к ним тут же присоединятся европейцы. Тогда появится реальный шанс на урегулирование украинского кризиса по Минскому треку».
В четверг состоялись переговоры политсоветников «нормандской четверки», которые продлились почти девять часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры «закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».
Он отметил, что «позиция Украины непреклонна». Украинская сторона «отказалась даже цитировать минские соглашения о том, что вопрос будущего постконфликтного статуса» Донбасса «должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов». По его словам, «это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», стороны «до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки».
Он отметил, что «есть предложения Донбасса» о будущем статусе региона, но со стороны Киева «на них нет ни отрицательного, ни положительного ответа». При этом никому не неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом «после завершения конфликта», Украина «держит это в секрете уже восемь лет». Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании, отметив необходимость со стороны визави представить конкретные идеи по окончательному завершению конфликта.
Замглавы администрации президента России также отметил отсутствие активности со стороны Берлина и Парижа. Козак заявил, что не увидел на переговорах политсоветников готовности Германии и Франции надавить на Украину по Минским соглашениям. Вопрос о саммите «нормандской четверки» не поднимался – «никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств», передает РИА «Новости».
Козак пояснил, что стоит вопрос проекта итогового документа саммита, в связи с чем следует определить «характер конфликта» в Донбассе – «международный или внутриукраинский». Требуется определить, «кто является сторонами конфликта». Он рассказал, что представители Украины, Германии и Франции «предложили оставить этот вопрос в неопределенности, занять конструктивную неопределенность» и «не давать ответ на вопрос, кто является сторонами конфликта». «Видите, в «нормандском формате» уже есть даже специальная терминология», – отметил он.
Однако им «было предложено все-таки определиться по этому вопросу». Если они считают Россию стороной конфликта, то следует «в привязке к Минским соглашениям перечислить обязательства и России, и Украины по Минским соглашениям», пояснил Козак.
«После многочисленных препирательств представители Германии и Франции сказали: мы не знаем, какие могут быть обязательства у России по Минским соглашениям, может, Россия сама придумает себе обязательства по Минским соглашениям?» – рассказал Козак, добавив, что после «таких слов разговоры о созыве «нормандского формата» прекратились и до сих пор не возобновились».
Кроме того, Россия просила указать «хоть одно обязательство по Минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс». «Ответ такой же – мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой», – сообщил он.
DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции сообщает, что следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» запланирована на март, передает ТАСС.
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Стало известно о причине смерти актрисы Евгении Брик
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Актриса Евгения Брик, скончавшаяся в возрасте 40 лет, боролась с онкологическим заболеванием, о диагнозе знали только близкие.
У 40-летней актрисы был рак. Когда именно кинодиве поставили этот диагноз – неизвестно. Также остается неясным, где именно умерла актриса, поскольку последние десять лет Брик вместе с мужем кинорежиссером Валерием Тодоровским жила в США. В Россию супруги приезжали только на съемки, передает ФАН со ссылкой на источник.
«О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком… Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие», – заявила РИА «Новости» актриса Юлия Ауг.
«Для меня это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря», – добавила артистка.
Ранее стало известно, что актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни,
Евгения Брик (фамилия при рождении – Хиривская) – актриса театра и кино. Известна работами в таких фильмах, как «Стиляги» (2008 год), «Географ глобус пропил» (2013 год), «Оттепель» (2013 год), «Темный мир: Равновесие» (2013 год), «Елки 1914» (2014 год), «Бомба» (2020 год). Супруга советского и российского режиссера Валерия Тодоровского, который работал над фильмами «Стиляги», «Оттепель», «Одесса» (2018 год), «Подмосковные вечера» (1994 год) и другими.
Мужчина в Москве выпрыгнул с 13-го этажа с криком «За ВДВ!»
На севере Москвы пьяный уроженец Курской области выпрыгнул из окна квартиры 13-го этажа с криком «За ВДВ!», после падения в сугроб мужчина сидел на асфальте и жаловался на боль в ноге, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник пояснил, что все случилось накануне: жительница Москвы, вернувшись с мужем из магазина, поужинала вместе с ним, после чего у пары возник конфликт из-за того, что муж пил алкоголь, передает РИА «Новости».
Женщина, обидевшись на мужа, ушла в другую комнату и вскоре услышала звук открывающегося окна и крик супруга: «За ВДВ!»
«Женщина глянула вниз, увидела своего мужа лежащим в сугробе. Она спустилась вниз, обнаружила его сидящим на асфальте. Жене он сообщил, что у него болит нога», – уточнил источник.
Он добавил, что позднее мужчина был госпитализирован с травмами, несколькими переломами и ссадинами, а позднее впал в кому. Сейчас он в тяжелом состоянии в Боткинской больнице.
Ранее сообщалось, что девушка в Москве выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника, тот нагнал ее и попытался убить.
Несколько стран призвали своих граждан срочно покинуть Украину
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Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального, четвертого, и призывает своих граждан немедленно покинуть территорию этой страны, объявил японский МИД.
Свое решение японское внешнеполитическое ведомство объяснило «продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе». В МИД страны подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается «непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия», направленные на разрешение кризиса, передает ТАСС.
Вслед за Японией ввела максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретила своим гражданам посещение этой страны Южная Корея.
Также Нидерланды порекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину.
По данным радио BNR, соответствующую рекомендацию дал посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол в ходе встречи в режиме онлайн с представителями голландской общины. Уточняется, что речь идет не об эвакуации, а о добровольном решении покинуть страну.
По словам посла, во Львове в настоящее время создается центр экстренной поддержки под голландским флагом, куда граждане Нидерландов могут обратиться за необходимыми документами или информацией.
Ранее президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», – заявил он.
Напомним, постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
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Шойгу назвал причину обострения ситуации в Европе
Военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась из-за нагнетания напряженности вокруг Украины, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
«В повестку дня были включены наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран. Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация в Европе значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, военным присутствием НАТО вблизи российских границ, что требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны, передает ТАСС.
Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что российская сторона готова рассмотреть предложения по восстановления взаимодействия по военной линии с Лондоном.
Как отметили в ведомстве, «на встрече достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств двух стран».
«Шойгу подчеркнул, что в Минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии. Достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств», – добавили в ведомстве.
Ранее Сергей Шогу заявил министру обороны Британии, что на европейском континенте обстановка становится все более напряженной, но в этом нет вины России.
Напомним, в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
До этого проходила встреча главы МИД Британии Лиз Трасс с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе переговоров Трасс оконфузилась, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.
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Козак: Три участника «нормандского формата» не готовы выполнять Минские соглашения
Киев саботирует выполнение минских соглашений, переговоры накануне были безрезультатными: ясно, чего стоят заявления Украины, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
«Это действительно так (Киев саботирует выполнение «Минска-2» –прим.ВЗГЛЯД), этот саботаж происходит в течение восьми лет. Вчера просто состоялось такое знаковое совещание в нормандском формате, которое, как я вчера заявил, закончилось без результата», – цитирует РИА «Новости» Козака.
«Но отрицательный результат тоже результат: Появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров по нормандскому формату и их приверженности минским соглашениям», – добавил он.
По его словам, встреча политсоветников «нормандского формата» в Берлине показала, что три из четырех его участников не готовы выполнять Минские соглашения.
«Стало ясно, что все эти годы, семь лет – через два дня будет семь лет минскому комплексу мер – вели игру. Оказалось, что три из четырех участников «нормандского» формата не готовы выполнять Минские соглашения. Даже упоминания самих положений – мы предлагали процитировать... коллеги нам сказали, что это невозможно», – отметил Козак.
Также Козак заявил, что США распространили инструкцию странам НАТО о затягивании переговоров по Донбассу.
«Коллеги почему-то думают, что время работает на них и нужно максимально затягивать переговоры. Более того, от наших друзей в одной из стран НАТО мы получили документ – инструкцию Госдепартамента США всем странам – членам НАТО о том, каким образом вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений. Это инструкция как заводить все переговоры в тупик», – приводит ТАСС слова Козака.
Он отметил, что «Украина манипулирует Германией и Францией, а Германия и Франция с удовольствием поддаются на эти манипуляции».
«Поддерживают все те идеи и предложения, абсурдные абсолютно, любой ценой, даже попадая в абсолютно глупое положение... Пытаются ускользнуть, для того чтобы не выполнять свои обязательства», – отметил Козак, добавив, что это вызывает сожаление Москвы.
Напомним, переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры «закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».
Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Франции, Германии, США, Великобритании вместо ультиматумов Москве следует побудить Украину полностью выполнять Минские соглашения.
Как отметил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, «оптимизм президента Франции после визитов в Москву и Киев не оправдался. Европейцам и США невыгодно выполнение Минских соглашений».
Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Он говорил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые «в течение семи лет (оказались) не разрешены».
В Госдуме поддержали Калугу за выход из программы переселения соотечественников
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«Из нее давно бегут регионы, просто Калужская область решилась сказать публично об этом. Остальные негласно из нее выскакивают, их ловят и возвращают обратно, как беглецов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя решение калужских властей игнорировать программу по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.
«Я бы предложил взамен принять закон о репатриации. Репатриация – это путь, принцип. Программа отдана регионам, потому что они ее финансируют, а раз финансируют, то они и решают, кого считать, а кого не считать соотечественниками. Она стала неэффективной, превратилась, по сути, в программу профнабора. Если в этом регионе твоя профессия не востребована – допустим, там слишком много учителей и врачей – ты не получишь приглашения. Но это не репатриация», – подчеркнул первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин.
«Люди, которые хотят перебраться в Россию, говорят: мы не нуждаемся в ваших «подъемных», они носят условный характер. Это всего 20 тысяч – или, как на Дальнем Востоке, 200 тысяч. Не та сумма, ради которой человек меняет свою судьбу, переселяется из одной страны в другую. Дело не в деньгах. Дело в том, что из-за этой программы переселенец вынужден ходить по всяким бюрократическим кругам ада. При этом, как выяснится, у семи нянек дитя без глазу – и соотечественниками становятся этнические таджики», – посетовал депутат.
Затулин считает, что переселением соотечественников вообще должны заниматься дипломаты, а не сотрудники полиции, как сейчас. «Пусть человек не в МВД придет, уже оказавшись на территории России, а у себя в стране придет в наше консульство, и там предоставит доказательства, что он знает русский язык, и значит, он наш соотечественник. Если подтверждение есть, то его документы какое-то время рассматриваются, и уже там, на месте, ему выдается вид на жительство в России. Приезжай, устраивайся, начинай работать!» – предлагает Затулин.
В пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о выходе региона из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа, существующей с 2007 года. Теперь мигранты не могут получить гражданство в упрощенном порядке. За 14 лет в область прибыли более 90 тыс. соотечественников. По данным областного правительства, если в самом начале действия программы количество переезжающих славян достигало 80%, к этому году цифра опустилась до 17%.
Губернатор пошел на такие меры после внепланового визита в миграционный центр в Боровском районе. Из поста в Instagram-аккаунте следует, что Шапша лично уличил одного из мигрантов в подделке документов. «Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!.. Первый попавшийся «гость с юга». Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках», – возмущался глава региона.
Кроме того, в Калужской области для гастарбайтеров отныне ограничены многие сферы работы. Из подписанного Шапшой постановления следует, что им запрещено занимать вакансии в сфере торговли, общепита, в том числе они не могут доставлять продукты и работать в барах. Также иностранцы не могут работать в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала. Региональным организациям дали три месяца, чтобы заменить мигрантов на граждан России. Шапша, как сообщает издание «Подъем», уточнил, что выданные ранее патенты на такую работу остаются в силе, однако продлеваться не будут. Срок патентов не превышает года.
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РУСАДА потребовала провести расследование в отношении персонала Валиевой
Российское антидопинговое агентство инициировало проведение расследования в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой после положительной допинг-пробы, сообщили в пресс-службе организации.
«Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования решило перенести церемонию награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
МИД отказался принимать коллективный ответ ЕС и НАТО о неделимости безопасности
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Россия не может принять коллективный ответ Евросоюза и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
«Не можем принять «коллективный» ответ, напоминающий «круговую поруку». Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет», – передает ТАСС заявление.
Отмечается, что в ответе генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля на послание нет предметной реакции по вопросу о понимании и реализации на практике принципа неделимости безопасности.
«Предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных «документах» нет. Вместо этого нам предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности», – отметила дипломат.
Напомним, Брюссель официально передал Москве коллективный ответ на письмо Лаврова. Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности».
Стало известно, кто заменит Маслякова на играх КВН
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Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни заменят несколько человек, среди них – актер и шоумен Дмитрий Нагиев.
«Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я – первый из них», – цитирует РИА «Новости» Нагиева.
Ранее в СМИ сообщалось, что актер заменит Маслякова в роли ведущего КВН и проведет игры 1/8 финала. Позднее эта информация была подтверждена в официальном Instagram КВН.
По словам сына Маслякова, кроме Дмитрия Нагиева, временными ведущими КВН станут Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский.
«Александр Васильевич пока лечится. Поскольку сроки его лечения до конца не известны, было принято решение, чтобы пять ведущих подменили его в пяти играх 1/8 финала КВН», – цитирует ТАСС Маслякова-младшего. Кто станет пятым ведущим, он не уточнил.
Напомним, телеведущий Александр Масляков не сможет присутствовать на первых играх нового сезона «Клуба веселых и находчивых» (КВН) из-за того, что заболел коронавирусом.
Он отметил, что КВН не может остаться без ведущего, поэтому на первых играх на его роль станут приглашать известных кавээнщиков и людей, «не чужих нашей игре, передаче».