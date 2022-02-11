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В работе Twitter произошел сбой
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Пользователи Twitter сообщают о сбое в работе соцсети, на это жалуются люди из разных стран.
Сбои отслеживает сайт Downdetector, который сообщает об отключениях популярных интернет-ресурсов, передает РИА «Новости».
Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 20.11 мск. Первыми об ошибках в работе сайта сообщили пользователи из США, а также из Канады и Японии. Большая часть касается именно работы сайта, сбои происходят при соединении с сервером.
По состоянию на 20.49 мск была зафиксировано 1705 жалоб. При этом 67% претензий связаны с работой сайта, 20% пользователей соцсети жалуются на проблемы с профилем, еще 12% – на проблемы с выгрузкой.
В России на плохую работу пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и ряда других городов. В Европе чаще всего жаловались жители следующих стран: Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Испания, Италия и Украина.
России предложили самой «придумать обязательства» по минским соглашениям
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Германия, Франция и Украина не могут решить, кто является сторонами минских соглашений, а также назвать обязательства, которые якобы нарушает Донбасс, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Козак заявил, что не увидел на переговорах политсоветников готовности Берлина и Парижа надавить на Киев по минским соглашениям. Вопрос о саммите «нормандской четверки» не поднимался – «никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств», передает РИА «Новости».
Козак пояснил, что стоит вопрос проекта итогового документа саммита, в связи с чем следует определить «характер конфликта» в Донбассе – «международный или внутриукраинский». Требуется определить, «кто является сторонами конфликта». Он рассказал, что представители Украины, Германии и Франции «предложили оставить этот вопрос в неопределенности, занять конструктивную неопределенность» и «не давать ответ на вопрос, кто является сторонами конфликта». «Видите, в «нормандском формате» уже есть даже специальная терминология», – отметил он.
Однако им «было предложено все-таки определиться по этому вопросу». Если они считают Россию стороной конфликта, то следует «в привязке к минским соглашениям перечислить обязательства и России, и Украины по минским соглашениям», пояснил Козак.
«После многочисленных препирательств представители Германии и Франции сказали: мы не знаем, какие могут быть обязательства у России по минским соглашениям, может, Россия сама придумает себе обязательства по минским соглашениям?» – рассказал Козак, добавив, что после «таких слов разговоры о созыве «нормандского формата» прекратились и до сих пор не возобновились».
Кроме того, Россия просила указать «хоть одно обязательство по минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс». «Ответ такой же – мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой», – сообщил он.
Напомним, переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов. Козак сообщил, что переговоры « закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».
Застрявшие в промерзлой земле российские танки пришлось откапывать экскаватором
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Неподалеку от Украины в мерзлой земле намертво застряли несколько российских танков и бронетранспортер. В Сети появилось видео, где видно, как экскаватор пытается их выкопать.
Застрявшие в мерзлой земле танки пытается освободить экскаватор. Машины стоят неподвижно, не видно признаков пробуксовки или начала движения. Эту картину местный житель снимает на камеру телефона и с иронией комментирует. «Не буксуют и не застревают. Чуть-чуть не доехали. Вот это да!» – прилагаются комментарии к видео, опубликованному в телеграм-канале «Повернутые на войне».
Напомним, в четверг военные России и Белоруссии начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля проходят совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.
Кроме того, президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, заявив, что если «американцы и русские начнут стрелять друг в друга», это будет «мировая война». «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира», – высказался он.
При этом пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что военные учения России и Белоруссии – это действия, «направленные на эскалацию, а не на деэскалацию» ситуации вокруг Украины.
Как подметил российский публицист Игорь Караулов, Россия стала объектом международного газлайтинга. По его словам, начиналось все с «утечек» о том, что «Россия планирует напасть на Украину». Затем потекли тревожные сообщения: Россия наращивает численность войск вдоль границы с Украиной. «Но система газлайтинга не стояла на месте, она развивалась. Стали появляться конкретные даты, зазвучала разноголосица дат: Россия нападет еще до Нового года; нет, прямо в новогоднюю ночь; нет, до конца января; нет, во время китайской Олимпиады… Хотя, конечно, Россия должна напасть, пока не настала весенняя распутица, а то танки не пройдут… А если русские не успеют? Тогда, конечно, война будет весной, когда грунт подсохнет», – заметил эксперт.
Постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Посла разочаровала неспособность Трасс показать блеск британской дипломатии
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Российская сторона ожидала, что визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс станет блеском британской дипломатии, но этого не случилось, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Келин сказал, что «не увидел никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь в парламенте, в прессе, в Twitter, и ничего большего». По его словам, «британская сторона ни слушала и не слышала того», что говорил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.
Трасс оперировала ограниченным набором лозунгов и формулировок, что и «близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений», сказал посол. Его спросили, не лучше бы было обойтись вовсе без визита Трасс. Келин ответил, что «не может быть таким недипломатичным». Он подчеркнул, что Россия «всегда выступает за диалог, за дипломатию, но ультиматумы, жесткие заявления, фразы – это тупик».
«К сожалению, все больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию», – сказал он, отметив, что глава британского правительства Борис Джонсон говорил, что отправляет главу МИД и министра обороны в Москву, чтобы наладить отношения, однако российская сторона по итогам визита Трасс этого не увидела.
Напомним, по итогам переговоров с британской коллегой Лавров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим». Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Трасс в «озвучивании твитов» на переговорах.
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МОК подал апелляцию в Спортивный арбитраж на решение РУСАДА по Валиевой
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Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой, сообщило Международное агентство допинг-тестирования.
В связи с этим указывается, что «решение о результате российских фигуристов в командном турнире» на Олимпиаде в Пекине «может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела», передает ТАСС.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. Антидопинговая лаборатория сообщила об этом 8 февраля, РУСАДА отстранило Валиеву от выступлений и тренировок, передает РИА «Новости».
Проба была взята РУСАДА во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Однако Валиева успешно оспорила временное отстранение. 9 февраля ей было разрешено участвовать в Олимпиаде. МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение РУСАДА, не дожидаясь мотивировочной части от российского агентства.
Международное агентство допинг-тестирования подтвердило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой.
Сообщается, что «допинг-проба Валиевой показала содержание запрещенного вещества триметазидин». При этом Валиева, «которой 15 лет, находится в статусе «защищенной персоны», который применяется в отношении лиц в возрасте до 16 лет». Отмечается, что «информация об открытии дела в отношении спортсмена в подобном статусе не подлежит обязательному обнародованию». Однако «в связи с тем, что ряд СМИ не проявил уважения к данному статусу спортсменки и выпустил сообщения, основывающиеся на неофициальной информации», агентство «осознает необходимость обнародовать информацию официально в связи с повышенным публичным интересом».
Напомним, в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
В России отреагировали на претензии Румынии о возврате золотого запаса
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«Россия может предъявить Румынии встречные иски за интервенцию 1918 года и Вторую мировую войну», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и политолог Вадим Трухачев. Ранее Румыния вспомнила о вывезенном в царскую Россию золотом запасе и вызвала в МИД российского посла Валерия Кузьмина.
«Румыния занимается историческими спекуляциями. Ей очень хочется получить территорию Молдавии и поспорить с Москвой по другим вопросам, поэтому в ход здесь идут все возможные средства. Понятно, что Бухарест ничего не получит, но ему надо как-то напомнить о себе», – считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«С этой точки зрения Россия все-таки должна обратить внимание на Румынию. Неправильно, что в нашем внешнеполитическом фокусе эта страна практически отсутствует. Но при этом нужно пригрозить Бухаресту встречными исками за интервенцию 1918 года и Вторую мировую войну, в которой Румыния была пособником нацистской Германии», – полагает эксперт.
По словам Трухачева, в исторических вопросах надо играть на упреждение. «Данное требование к России выдвинула сама Румыния – ни США, ни Евросоюз ей этого не подсказывали. Думаю, что они даже не в курсе такой проблемы. При этом, скорее всего, дело о румынском золоте не пойдет дальше политических дрязг», – заключил он.
В пятницу внешнеполитическое ведомство Румынии сообщило
, что российского посла Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после его слов о проблеме румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны. По мнению румынского МИД, это заявление «создает у общественности ошибочные мнения».
Румыния раскритиковала «подобные публичные выступления, которые направлены на создание у общественности ошибочных мнений». МИД считает, что такие заявления «не благоприятствуют проведению естественного диалога, основанного на доверии между сторонами, и не ведут к предсказуемым и конструктивным отношениям, с уважением законных интересов обеих сторон».
Бухарест отметил «деятельность румыно-российской комиссии по изучению проблем, связанных с историей двусторонних отношений, включая проблему румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны». Как отметил МИД Румынии, российский посол заявил, «вопреки реальности, что эта тема не фигурирует в двусторонней повестке дня».
В годы Первой мировой войны румынские власти вывезли главные ценности страны в царскую Россию, которая была союзником королевской Румынии. Во время революции и Гражданской войны часть хранившихся в Кремле сокровищ, в том числе румынских, была временно вывезена из Москвы. Об их дальнейшей судьбе советские и российские историки высказывали различные гипотезы, однако ни одна из версий не нашла окончательного подтверждения. Румынская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении ценностей, и в 2003 году была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения вопросов, связанных со всем комплексом двусторонних отношений, в том числе вопроса о золоте.
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Кремль отреагировал на угрозы США применить «акт Родченкова» к россиянам
Кремль категорически не согласен с трансграничным применением американского законодательства, в том числе в спорте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление главы USADA о том, что США могут привлечь к ответственности россиян, причастных к делу фигуристки Камилы Валиевой, в соответствии с «актом Родченкова».
«Вы знаете, что какие-то трансграничные применения американского законодательства – это то, с чем мы категорически не согласны, касается это спорта или еще чего-то. И здесь никакого сотрудничества быть не может», – передает ТАСС слова Пескова.
«Но мы с огромным уважением относимся и к ВАДА, и к МОК, сейчас всем занимаются там, время Олимпиады, давайте не будем никуда спешить, дождемся, когда будет завершено разбирательство и когда МОК примет и обнародует свое решение», – добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что в Кремле поддерживают Валиеву и желают ей успехов.
Ранее США пригрозили из-за допинг-пробы Валиевой применить «акт Родченкова».
Стало известно о причине смерти актрисы Евгении Брик
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Актриса Евгения Брик, скончавшаяся в возрасте 40 лет, боролась с онкологическим заболеванием, о диагнозе знали только близкие.
У 40-летней актрисы был рак. Когда именно кинодиве поставили этот диагноз – неизвестно. Также остается неясным, где именно умерла актриса, поскольку последние десять лет Брик вместе с мужем кинорежиссером Валерием Тодоровским жила в США. В Россию супруги приезжали только на съемки, передает ФАН со ссылкой на источник.
«О том, что она болела, знали только близкие люди, поэтому для многих ее смерть стала шоком… Да, это только сейчас стало известно, об этом ведь никто не знал, вероятно, знали только самые близкие», – заявила РИА «Новости» актриса Юлия Ауг.
«Для меня это абсолютный шок. Она была просто невероятная, прекрасная, была настолько хорошим человеком! Женя была фантастически талантлива, у меня просто слов нет. Это невероятно несправедливая, огромная потеря», – добавила артистка.
Ранее стало известно, что актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни,
Евгения Брик (фамилия при рождении – Хиривская) – актриса театра и кино. Известна работами в таких фильмах, как «Стиляги» (2008 год), «Географ глобус пропил» (2013 год), «Оттепель» (2013 год), «Темный мир: Равновесие» (2013 год), «Елки 1914» (2014 год), «Бомба» (2020 год). Супруга советского и российского режиссера Валерия Тодоровского, который работал над фильмами «Стиляги», «Оттепель», «Одесса» (2018 год), «Подмосковные вечера» (1994 год) и другими.
Козак назвал ключевое разногласие на переговорах в «нормандском формате»
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Украина отказалась даже цитировать минские соглашения по статусу Донбасса в итоговом документе переговоров политсоветников в «нормандском формате», заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Козак сообщил, что «позиция Украины непреклонна». Украинская сторона «отказалась даже цитировать минские соглашения о том, что вопрос будущего постконфликтного статуса» Донбасса «должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов». По его словам, «это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», стороны «до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки».
Он отметил «милитаристскую» риторику Киева относительно Донбасса «с обозначением каких-то мифических планов «А», «Б», если «не удастся урегулировать конфликт» по минским соглашениям в понимании Украины «политическим путем». Однако в чем эти планы заключаются, «никто не знает», передает РИА «Новости».
Козак не стал оценивать вероятность того, «будет ли Украина пытаться решить это военным путем», но выразил надежду, что Киеву «хватит благоразумия не начать боевые действия против собственных граждан». Козак подчеркнул, что «на линии соприкосновения со стороны, подконтрольной Украине, сосредоточены значительное количество войск и вооружений».
Он отметил, что «есть предложения Донбасса» о будущем статусе региона, но со стороны Киева «на них нет ни отрицательного, ни положительного ответа». При этом никому не неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом «после завершения конфликта», Украина «держит это в секрете уже восемь лет». Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании, отметив необходимость со стороны визави представить конкретные идеи по окончательному завершению конфликта.
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У России последовательная позиция – «строго придерживаться минских соглашений», сказал он. Берлин и Париж с пониманием относятся к российской позиции по переговорам с Донбассом, со стороны Киева – тотальное сопротивление, заявил Козак. По его мнению, на позиции Киева не сказалась дипломатическая активность Франции и Германии.
Козак считает, что «без единой позиции в «нормандском формате» в минском переговорном процессе согласия не будет». «Его нет уже восемь лет. Любая констатация наличия разногласий по интерпретации ключевых положений минских соглашений в «нормандском формате» имеет отрицательный, разрушительный эффект для переговоров в контактной группе», – заявил он.
Замглавы администрации президента России признал, что «почти девять часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах». Стороны «пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января», но «преодолеть разногласия не удалось».
DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции сообщает, что следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» запланирована на март, передает ТАСС.
Напомним, Козак возглавлял российскую делегацию на переговорах. Переговоры политсоветников «нормандской четверки» продлились почти девять часов.
Погребинский: Слова Макрона о Минских соглашениях ничего не стоят
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«Оптимизм президента Франции после визитов в Москву и Киев не оправдался. Европейцам и США невыгодно выполнение Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее в Кремле назвали ключевое разногласие на переговорах в «нормандском формате» – это отказ Киева не только выполнять, но даже цитировать Минские соглашения в итоговых документах.
«Ничего нового не произошло. Киев говорит одно, а делает то, что им укажут в Вашингтоне. Пару дней назад посольство США на Украине фактически критиковало Минские соглашения, пытаясь интерпретировать их так, как выгодно Украине. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен на днях говорил, что урегулирование кризиса возможно «при должной последовательности шагов» по Минским соглашениям», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, это намек на то, что шанс на продвижение Минского процесса будет только, если сначала передать границу Донбасса Украине, а потом проводить выборы. «Но поскольку Россия, ДНР и ЛНР не дадут своего согласия на такой подход, то ситуация таким путем не разрешится», – полагает эксперт.
Политолог отметил, что Германия и Франция тоже не оказали давления на Киев. «В итоге оптимизм после визита Макрона не оправдался. Так что слова французского президента ничего не стоят, – указал Погребинский. – США, Германия и Франция критически заинтересованы в том, чтобы Минские соглашения не были выполнены в точности и в полной мере. Иначе это будет означать победу Владимира Путина. А они не могут этого допустить».
«Более того, вся кампания о гипотетическом «вторжении» России на Украину не позволяет европейцам вести себя иначе. Они могут что-то адекватное сказать в комментарии, но когда дело доходит до критического вопроса, они тут же уходят от ответа. Сегодня, по всей видимости, по критически важным вопросам Европа будет вести себя так, как того захотят Соединенные Штаты», – рассуждает собеседник.
«Россию всячески подталкивают к «вторжению» на Украину. Но это последнее, что нужно Москве, – уверен политолог. – На этом фоне перспектив у «нормандского формата» нет – пока сторонам говорить не о чем. Сейчас мы находимся в фазе нарастания эскалации между Россией и Западом. Однако когда американцы будут готовы обсуждать идею моратория на прием Украины в НАТО и другие подходы, к ним тут же присоединятся европейцы. Тогда появится реальный шанс на урегулирование украинского кризиса по Минскому треку».
В четверг состоялись переговоры политсоветников «нормандской четверки», которые продлились почти девять часов. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры «закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах».
Он отметил, что «позиция Украины непреклонна». Украинская сторона «отказалась даже цитировать минские соглашения о том, что вопрос будущего постконфликтного статуса» Донбасса «должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов». По его словам, «это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать», стороны «до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки».
Он отметил, что «есть предложения Донбасса» о будущем статусе региона, но со стороны Киева «на них нет ни отрицательного, ни положительного ответа». При этом никому не неизвестно, каким видит Киев совместное будущее с Донбассом «после завершения конфликта», Украина «держит это в секрете уже восемь лет». Козак назвал патовой ситуацию в украинском урегулировании, отметив необходимость со стороны визави представить конкретные идеи по окончательному завершению конфликта.
Замглавы администрации президента России также отметил отсутствие активности со стороны Берлина и Парижа. Козак заявил, что не увидел на переговорах политсоветников готовности Германии и Франции надавить на Украину по Минским соглашениям. Вопрос о саммите «нормандской четверки» не поднимался – «никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств», передает РИА «Новости».
Козак пояснил, что стоит вопрос проекта итогового документа саммита, в связи с чем следует определить «характер конфликта» в Донбассе – «международный или внутриукраинский». Требуется определить, «кто является сторонами конфликта». Он рассказал, что представители Украины, Германии и Франции «предложили оставить этот вопрос в неопределенности, занять конструктивную неопределенность» и «не давать ответ на вопрос, кто является сторонами конфликта». «Видите, в «нормандском формате» уже есть даже специальная терминология», – отметил он.
Однако им «было предложено все-таки определиться по этому вопросу». Если они считают Россию стороной конфликта, то следует «в привязке к Минским соглашениям перечислить обязательства и России, и Украины по Минским соглашениям», пояснил Козак.
«После многочисленных препирательств представители Германии и Франции сказали: мы не знаем, какие могут быть обязательства у России по Минским соглашениям, может, Россия сама придумает себе обязательства по Минским соглашениям?» – рассказал Козак, добавив, что после «таких слов разговоры о созыве «нормандского формата» прекратились и до сих пор не возобновились».
Кроме того, Россия просила указать «хоть одно обязательство по Минским соглашениям, которые не выполняет Донбасс». «Ответ такой же – мы не знаем. Потому что реально Донбасс последние два-три года бьется как рыба об лед, вносит различного рода идеи, предложения, дорожные карты. На них нет реакции никакой», – сообщил он.
DPA со ссылкой на источники в делегациях Германии и Франции сообщает, что следующая встреча советников лидеров «нормандской четверки» запланирована на март, передает ТАСС.
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Умерла актриса Евгения Брик
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Актриса Евгения Брик умерла на 41-м году жизни, сообщил представитель ее супруга, режиссера Валерия Тодоровского.
«Это правда. Деталей не знаю пока. Семья подтвердила. Лечилась в Лос-Анджелесе. Валера все время был с ней. Не коронавирус», – сообщил источник ТАСС.
Как сообщила журналистка Катерина Гордеева, Евгении не стало накануне, 10 февраля, передает ФАН. Смерть наступила в результате продолжительного заболевания.
«Сегодня, 10 февраля, умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», – говорится в сообщении Гордеевой.
Гордеева добавила, что у Брик осталась дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Журналистка выразила им соболезнования и «огромное сочувствие», а также пожелала сил справиться с трагедией, передает РИА «Новости»
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Евгения Брик (фамилия при рождении – Хиривская) – актриса театра и кино. Известна работами в таких фильмах, как «Стиляги» (2008 год), «Географ глобус пропил» (2013 год), «Оттепель» (2013 год), «Темный мир: Равновесие» (2013 год), «Елки 1914» (2014 год), «Бомба» (2020 год). Супруга советского и российского режиссера Валерия Тодоровского, который работал над фильмами «Стиляги», «Оттепель», «Одесса» (2018 год), «Подмосковные вечера» (1994 год) и другими.
Румыния вспомнила о вывезенном в царскую Россию золотом запасе
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Российского посла Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии после его выступления, которое «создает у общественности ошибочные мнения», сообщило внешнеполитическое ведомство Румынии. Так, Бухарест не согласился со словами представителя России о проблеме румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны.
Госсекретарь по стратегическим делам Юлиан Фота заявил послу «постоянно и ясно повторяемую Румынией, США и НАТО позицию», согласно которой «комплекс ПРО в Девеселу носит чисто оборонительный характер» и «не направлен против России». По версии Румынии, комплекс «предназначен исключительно» для «отражения потенциальных атак баллистическими ракетами извне евроатлантического пространства». Утверждается, что нет «намерения или возможности размещения в рамках этого комплекса ракет наступательного типа», передает ТАСС.
Кроме того, Бухарест отметил «деятельность румыно-российской комиссии по изучению проблем, связанных с историей двусторонних отношений, включая проблему румынского золотого запаса, переданного в Москву в период Первой мировой войны». Как отметил МИД Румынии, российский посол заявил, «вопреки реальности, что эта тема не фигурирует в двусторонней повестке дня».
В ответ Фота «напомнил, что следующая (шестая) сессия комиссии будет проведена в Румынии в соответствии с решением комиссии, принятом на пятой сессии в ноябре 2019 года». Румыния выразила готовность «поддерживать и в будущем деятельность комиссии».
Румыния раскритиковала «подобные публичные выступления, которые направлены на создание у общественности ошибочных мнений». МИД считает, что такие заявления «не благоприятствуют проведению естественного диалога, основанного на доверии между сторонами, и не ведут к предсказуемым и конструктивным отношениям, с уважением законных интересов обеих сторон».
В годы Первой мировой войны румынские власти вывезли главные ценности страны в царскую Россию, которая была союзником королевской Румынии. Во время революции и гражданской войны часть хранившихся в Кремле сокровищ, в том числе румынских, была временно вывезена из Москвы. Об их дальнейшей судьбе советские и российские историки высказывали различные гипотезы, однако ни одна из версий не нашла окончательного подтверждения. Румынская сторона неоднократно поднимала вопрос о возвращении ценностей, и в 2003 году была создана Совместная общественная комиссия историков для изучения вопросов, связанных со всем комплексом двусторонних отношений, в том числе вопроса о золоте.
Напомним, в Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.
ОКР заявил о намеренной задержке решения по допинг-пробе Валиевой
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Решение по допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой могли намеренно задержать до окончания командного турнира на Олимпийских играх в Пекине, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована. В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов», – передает ТАСС слова Позднякова.
Он подчеркнул, что Олимпийский комитет России поддерживает Валиеву и готов оказать ей юридическую поддержку. «Будем дальше смотреть, как будут продвигаться юридические дела. Насколько мы слышали из пресс-релиза, МОК собирается подать в международный спортивный арбитраж. Я думаю, что предсказуемый шаг, здесь нет ничего удивительного», – добавил глава ОКР.
Ранее в пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой. Международный союз конькобежцев (ISU) также решил подать апелляцию в CAS. Тем временем Валиева вышла на вторую за день тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.
Напомним, в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
США пригрозили из-за допинг-пробы Валиевой применить «акт Родченкова»
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Глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее стало известно, что допинг-тест 15-летней спортсменки дал положительный результат.
«США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова», – передает «Чемпионат» слова Тайгарта.
В декабре 2020 года президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «акт Родченкова» попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны. Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что принятие США такого политизированного закона, как «акт Родченкова», получит соответствующую международную оценку.
Ранее в пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой. Международный союз конькобежцев (ISU) также решил подать апелляцию в CAS. Тем временем Валиева вышла на вторую за день тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. ОКР заявил о намеренной задержке решения по допинг-пробе Валиевой.
Напомним, в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
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Нет такого сценария, при котором Вашингтон планирует отправить войска на Украину для эвакуации американцев, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил, что если «американцы и русские начнут стрелять друг в друга», это будет «мировая война». «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», –приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на NBC.
Президент США уверен, что глава российского государства Владимир Путин «достаточно умен», чтобы избегать действий, которые бы нанесли вред американцам, если все-таки произойдет резкое обострение ситуации вокруг Украины.
Госдепартамент США также рекомендовал «не ездить на Украину в связи с возросшей угрозой российских военных действий, а также из-за COVID-19». Уже находящимся на Украине американцам посоветовали немедленно покинуть территорию этой страны. Тем, кто решит остаться, советуют «проявлять повышенную осторожность в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями» в случае обострения ситуации, передает ТАСС.
Подчеркивается, что США «не смогут эвакуировать» своих граждан «в случае военных действий России где-либо на Украине». При этом утверждается, что «военные действия могут начаться в любой момент и без предупреждения». Указывается, что «это серьезно скажется на способности посольства предоставлять консульские услуги, в том числе помощь гражданам США, покидающим Украину».
Напомним, постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
Эксперт объяснил долгую подготовку первого полета самолета А-100 с включенным радаром
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Самолет летает с конца 2017 года, но все это время его доводили до ума. Четыре года для такой доработки – нормальный срок. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Владимир Попов, комментируя первое использование самолета радиолокационного дозора А-100 «Премьер» с включенным радаром.
«Одно дело – макетная сборка в цехе, другое – скомпоновать все блоки оборудования. Все эти четыре года разработчики проверяли совместимость и работу отдельных блоков и агрегатов самолета, его систем навигации, боевого управления и передачи информации. Насколько я знаю, всей этой работой занимается отдельное конструкторское бюро в Таганроге», – пояснил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Важный показатель – электромагнитная совместимость аппаратуры. Положим, есть два блока с одинаковым питанием, но рядом их нельзя располагать из-за того, что друг на друга они отрицательно влияют. Тогда нужно не только развести их по разным бортам, но и поставить специальную перегородку с сетками, которые не дали бы электронному вакууму повлиять на функциональность самолета», – пояснил специалист.
Самолет дорабатывали не только на земле, но и в воздухе, в разных географических условиях. «Возможно, пришлось полетать вблизи европейских, натовских стран. Нужно было посмотреть, как он летает и в Арктике, и на Юге нашей страны, и в Сирии. Вообще есть две большие разницы – летать в мирном небе и летать «по войне», – отметил собеседник.
«Кроме того, работу А-100 нужно согласовывать с работой командования и других боевых единиц. С самолетом Миг-31, допустим, оснащенного ракетами «Кинжал». С бомбардировщиком ТУ-160-М2, с ракетами Х-101, Х-555, новыми крылатыми ракетами. С управлением комплекса «Сармата» – и так далее, не говоря уже о согласовании действий с воздушными командными пунктами первых лиц страны и с руководством силовых структур, которые также могут быть задействованы в «угрожаемый период» или период боевых действий. Вот эти вопросы и «облетываются» теперь». На это уходит много времени. Вот почему радар у самолета, можно сказать, появился только сейчас – спустя четыре года», – заключил Попов.
О том, что А-100 «Премьер» накануне провел свой первый полет с работающей радиолокационной станцией, сообщило в четверг РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. «Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 «Премьер» 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», – сказал собеседник агентства.
На государственные испытания А-100 планируется передать в этом году, сообщил генеральный конструктор Московского концерна радиостроения «Вега» (входит в «Росэлектронику» корпорации «Ростех») Владимир Верба.
Напомним, самый первый полет А-100 состоялся в ноябре 2017 года. Самолет был разработан концерном «Вега» и Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г. М. Бериева – на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50.
А-100 может обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотниками. В качестве воздушного командного пункта самолет обеспечивает связь с различными группировками войск. Он может получать информацию не только со своего радара, но и от космических спутников.
Ранее источник в ОПК сообщал, что поставка в Воздушно-космические силы самолета А-100 запланирована на 2024 год.