Глава минобороны Британии прибыл в Москву

|
11 февраля, пятница | Последнее обновление — 13:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Банк России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых
Разделы
11 февраля 1829 года в Тегеране озверелой толпой был убит русский писатель и дипломат Александр Грибоедов. Вместе с ним погибло все российское посольство, кроме одного человека.
Подробности...
Зная о настроениях словацкого общества, проамериканское руководство будет ломать страну «через колено» и делать всё, чтобы оставить от российско-словацких отношений почти такое же пепелище, какое представляют собой сегодня российско-чешские.
Подробности...
Чрезмерная «партийность» западных дипломатов заставляет их разговаривать идеологическими клише, поскольку они не могут выйти за рамки господствующей идеологии.
Подробности...
Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
Подробности...
На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
Подробности...
В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Глава минобороны Британии прибыл в Москву
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщило британское посольство.
В сообщении посольства Британии в Telegram говорится, что «Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву, где проведет переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата».
Ранее состоялась встреча главы МИД Британии Лиз Трасс с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе переговоров Трасс оконфузилась, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава британского МИДа отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями
|
|
Глава британского МИДа Трасс на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Как пишет «Коммерсант», министр иностранных дел Великобритании заявила главе МИД РФ о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. На это Лавров ответил, что военные находятся на территории своей страны. Лиз Трасс повторила, что они должны быть отведены. На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры.
После этого он сам, как сообщает издание, обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»
«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», – ответила Лаврову глава МИД. По данным газеты, после этого вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован
«разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Посла разочаровала неспособность Трасс показать блеск британской дипломатии
|
|
Российская сторона ожидала, что визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс станет блеском британской дипломатии, но этого не случилось, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Келин сказал, что «не увидел никакого вклада, это было просто повторением формулировок и слоганов, с которыми она выступает здесь в парламенте, в прессе, в Twitter, и ничего большего». По его словам, «британская сторона ни слушала и не слышала того», что говорил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.
Трасс оперировала ограниченным набором лозунгов и формулировок, что и «близко не стояло к диалогу, основанному на взаимном уважении и признании интересов друг друга, а также поиска решений», сказал посол. Его спросили, не лучше бы было обойтись вовсе без визита Трасс. Келин ответил, что «не может быть таким недипломатичным». Он подчеркнул, что Россия «всегда выступает за диалог, за дипломатию, но ультиматумы, жесткие заявления, фразы – это тупик».
«К сожалению, все больше и больше в этой стране и в США используют такого рода дипломатию», – сказал он, отметив, что глава британского правительства Борис Джонсон говорил, что отправляет главу МИД и министра обороны в Москву, чтобы наладить отношения, однако российская сторона по итогам визита Трасс этого не увидела.
Напомним, по итогам переговоров с британской коллегой Лавров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим». Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Трасс в «озвучивании твитов» на переговорах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский эксперт призвал ударить по российским заводам
Вооруженным силам Украины следует нанести удар по российским оружейным заводам, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.
«Если мы будем иметь 100–150 ракет дальностью на 1,5 тыс. километров. <...> Мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», – сказал эксперт в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что у украинской стороны существуют технологии для создания подобных снарядов, но они могут быть запущены только с самолета.
В декабре депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что Украина в случае вторжения в Россию может пойти по нескольким направлениям, в том числе по крымскому.
Лавров исправил ошибку переводчицы на переговорах с главой МИД Британии
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров исправил неточность в переводе его фразы, адресованной британской коллеге Лиз Трасс.
Лавров говорил о выступлении премьера Великобритании Бориса Джонсона в палате общин по поводу отношений с Москвой. Переводчица назвала место проведения мероприятия палатой лордов, сообщает РИА «Новости».
Министр оперативно отреагировал на оговорку и поправил ее, а затем отказался от перевода слов Трасс, Лавров заявил, что «тут все понимают».
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
В посольстве Британии объяснили слова Трасс о Ростове и Воронеже
Британский министр иностранных дел Лиз Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, подумала, что речь идет об Украине, сообщило британское посольство в России.
«Относительно появившихся в СМИ сообщений с закрытой части переговоров министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Лиз Трасс уже обсудила этот вопрос сегодня вечером в интервью РБК. Она сказала: «В ходе встрече мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России», – говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.
Ранее СМИ сообщили, что глава британского МИДа Трасс на переговорах с Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Трасс заявила, что в ходе переговоров с Лавровым по теме Украины и европейской безопасности она «точно не была немой». Она сделала такое заявление после того, как российский министр по итогам переговоров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Эксперт объяснил долгую подготовку первого полета самолета А-100 с включенным радаром
|
|
Самолет летает с конца 2017 года, но все это время его доводили до ума. Четыре года для такой доработки – нормальный срок. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Владимир Попов, комментируя первое использование самолета радиолокационного дозора А-100 «Премьер» с включенным радаром.
«Одно дело – макетная сборка в цехе, другое – скомпоновать все блоки оборудования. Все эти четыре года разработчики проверяли совместимость и работу отдельных блоков и агрегатов самолета, его систем навигации, боевого управления и передачи информации. Насколько я знаю, всей этой работой занимается отдельное конструкторское бюро в Таганроге», – пояснил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Важный показатель – электромагнитная совместимость аппаратуры. Положим, есть два блока с одинаковым питанием, но рядом их нельзя располагать из-за того, что друг на друга они отрицательно влияют. Тогда нужно не только развести их по разным бортам, но и поставить специальную перегородку с сетками, которые не дали бы электронному вакууму повлиять на функциональность самолета», – пояснил специалист.
Самолет дорабатывали не только на земле, но и в воздухе, в разных географических условиях. «Возможно, пришлось полетать вблизи европейских, натовских стран. Нужно было посмотреть, как он летает и в Арктике, и на Юге нашей страны, и в Сирии. Вообще есть две большие разницы – летать в мирном небе и летать «по войне», – отметил собеседник.
«Кроме того, работу А-100 нужно согласовывать с работой командования и других боевых единиц. С самолетом Миг-31, допустим, оснащенного ракетами «Кинжал». С бомбардировщиком ТУ-160-М2, с ракетами Х-101, Х-555, новыми крылатыми ракетами. С управлением комплекса «Сармата» – и так далее, не говоря уже о согласовании действий с воздушными командными пунктами первых лиц страны и с руководством силовых структур, которые также могут быть задействованы в «угрожаемый период» или период боевых действий. Вот эти вопросы и «облетываются» теперь». На это уходит много времени. Вот почему радар у самолета, можно сказать, появился только сейчас – спустя четыре года», – заключил Попов.
О том, что А-100 «Премьер» накануне провел свой первый полет с работающей радиолокационной станцией, сообщило в четверг РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. «Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 «Премьер» 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», – сказал собеседник агентства.
На государственные испытания А-100 планируется передать в этом году, сообщил генеральный конструктор Московского концерна радиостроения «Вега» (входит в «Росэлектронику» корпорации «Ростех») Владимир Верба.
Напомним, самый первый полет А-100 состоялся в ноябре 2017 года. Самолет был разработан концерном «Вега» и Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г. М. Бериева – на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50.
А-100 может обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотниками. В качестве воздушного командного пункта самолет обеспечивает связь с различными группировками войск. Он может получать информацию не только со своего радара, но и от космических спутников.
Ранее источник в ОПК сообщал, что поставка в Воздушно-космические силы самолета А-100 запланирована на 2024 год.
Захарова посоветовала Западу не путать Россию и Украину
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ошибку главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая перепутала территории России и Украины.
Захарова выразила надежду, что такие ошибки не будут повторяться. Она указала, что на Западе «так часто говорят об Украине, и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 1».
Официальный представитель МИД России отметила, что Трасс «не уделила практически никакого внимания двусторонней повестке», о которой британская сторона «так любит рассуждать в рамках «туманного Альбиона». «И финансы, и российские граждане, и все что угодно – нет, ничего такого сказано не было», – отметила Захарова.
Она напомнила, что у двух стран есть «инвестиционные проекты, причем взаимные», а также «экономические, гуманитарные задачи, которые мы решаем». Захарова указала, что и Россия и Великобритания – члены СБ ООН. «До Москвы это все как-то не дотянуло», – сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Трасс прибыла не с личным визитом, а в качестве представителя своего государства, что «подчеркивает двусторонний характер этого визита». По словам Захаровой, это не единственное противоречие в прошедших переговорах. «Но это настолько очевидно и глобально, что не обратить на это внимание просто невозможно», – отметила она.
Напомним, два диписточника рассказали комичные подробности переговоров. Когда Трасс потребовала отвода российских вооруженных сил от украинской границы, глава МИД России Сергей Лавров указал, что российские военные имеют право на территории России проводить любые маневры. После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?».
После короткой паузы Трасс ответила: «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами». Послу Великобритании в Москве Деборе Боннерт, которая сидела рядом, пришлось объяснить начальнице, что речь идет о сугубо российских провинциях. Позднее Трасс признала свой промах: «В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины».
Лавров заявил о различной трактовке минских соглашений Россией и Британией
Россия и Британия по-разному трактуют Минские договоренности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.
«Здесь у нас все-таки различные трактовки Минских соглашений, хотя я не вижу, как их можно трактовать иначе, чем то, как это все записано черным по белому», – приводят его слова ТАСС.
По словам Лаврова, он рассказал главе британского МИД Лиз Трасс о невыполнении Киевом Минских договоренностей.
«Мы подробно рассказали о ситуации с выполнением Минских договоренностей, которые не просто не выполняются Киевом, а открыто отвергаются представителями украинского режима», – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Трасс.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Захарова упрекнула Трасс в «озвучивании твитов» на переговорах
|
|
Участие главы МИД Великобритании Лиз Трасс в переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым свелось к «озвучиванию твитов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что «невозможно и неэффективно говорить лозунгами», необходим «диалог». По ее словам, «могут быть и монологи, но с возможностью комментариев, ответов на вопросы, обмена мнениями». «А это даже не лозунги – посмотрите и послушайте эту речь западных партнеров – знаете, что это такое? Это озвученные твиты», – приводит слова Захаровой РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Она отметила, что Twitter изначально предполагал сообщения в 140 знаков – считалось, что этого достаточно для передачи мысли. Как отметила Захарова, «такое, знаете, клиповое создание». Теперь же, по ее словам, «сознание твитовое», появилось «поколение экспертов, политиков, журналистов, для которых 140 знаков на английском языке – это уже и есть передача смысла».
Кроме того, Захарова считает, что Лондону уже можно не задумываться над обоснованием возможности введения санкций против Москвы: «Много букв лишних уже было использовано. Можно было просто в принципе уже не подставлять ни одну причину». По ее словам, «все понимают сегодня: все, что идет после слова «санкции» в виде объяснения, уже никого не интересует». Как отметила Захарова, «все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок».
Напомним, по итогам переговоров с британской коллегой Лавров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим». Парламент Великобритании одобрил поправки к Закону о санкциях в отношении России, который позволяет вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из России, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЧФ провел в Крыму учения с применением береговых ракетных комплексов «Бастион»
Дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота совершили марши в Крыму для проведения учений, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.
«Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ.
Военнослужащие выполнили развертывание комплексов, их подготовку к боевому применению и выполнение учебной ракетной стрельбы по морской цели. Расчеты провели тренировки по пополнению боекомплекта, а также по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке новых стартовых позиций, сообщили на флоте.
Всего в учении, проведенном в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.
Ранее в Черном море прошли совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК «Бал» и «Утес» и фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ).
В России напомнили Западу о наличии специалистов на случай военно-технического ответа
На случай отсутствия прогресса в диалоге по гарантиям безопасности с Западом и если понадобится принятие военно-технических мер, в России есть квалифицированные специалисты в этой области, заявил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский заявил, что «если прогресса не будет и дело дойдет до необходимости принятия мер военно-технического характера, у нас в стране есть квалифицированные специалисты в этой сфере», передает РИА «Новости».
Он отметил, что вопрос о военно-техническом ответе пока является гипотетическим, дипломаты будут использовать любую возможность для достижения договоренностей, не поступаясь при этом принципиальными позициями России и не позволяя заходить за красные линии.
При этом он подчеркнул, что переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса.
Парламент Британии одобрил ужесточение санкционного режима против России
Парламент Великобритании одобрил поправки к Закону о санкциях в отношении России, который позволяет вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из России, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине.
Поправки в Закон о санкциях и противодействию отмыванию денег 2018 года Великобритании были представлены на рассмотрение парламента в четверг, одобрены и уже вступили в силу. Предыдущий санкционный режим против России позволял правительству Британии вводить санкции только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в «дестабилизацию» Украины. Теперь критерии определения этих лиц и предприятий значительно расширены, сообщает РИА «Новости».
Внесенные изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс подпишет законопроект о «самых жестких» санкциях против России на этой неделе, затем он поступит в парламент. «Наше новое законодательство будет подписано министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого поступит в парламент. Это будет самый жесткий санкционный режим против России, что означает, мы можем действовать совместно с США и другими партнерами», – передает РИА «Новости» заявление МИД со ссылкой на газету Guardian.
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
По итогам переговоров с британской коллегой Лавров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Властям Британии разрешили вводить санкции против работающих в Крыму компаний
Власти Великобритании имеют право вводить санкции против работающих в Крыму компаний, которые после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году сменили юрисдикцию в нарушение украинского законодательства, говорится в поправках к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2019 года.
В представленном документе указывается, что санкционные меры могут быть применены в отношении действующих в Крыму юридических лиц, «передача собственности или контроля над которыми была осуществлена в нарушение законодательства Украины». Кроме того, ограничения могут затронуть лиц, которые «мешают работе международных организаций на Украине, ведут бизнес с сепаратистской группировкой в Донбассе», сообщает ТАСС.
В документе отмечается, что под рестрикции могут также подпасть лица, «вовлеченные в дестабилизацию Украины и подрыв ее территориальной целостности, суверенитета и независимости», в том числе те, кто «оказывает финансовые услуги и предоставляет средства, экономические ресурсы, товары и технологии», которые угрожают украинской государственности.
Кроме того, новые британские санкции могут быть применены к различным областям российской экономики – от химической промышленности, сферы энергетики и финансов, до средств массовой информации и сферы цифровых технологий.
Напомним, парламент Великобритании одобрил поправки к Закону о санкциях в отношении России, который позволяет вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из России, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине.
Трасс пригласила Лаврова посетить Британию
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс пригласила главу МИД России Сергея Лаврова посетить ее страну в ближайшие месяцы, сообщило британское внешнеполитическое ведомство.
«Министр иностранных дел отметила, что наши разногласия были связаны с агрессивной политикой российского правительства в отношении Украины, а не с российским народом. Она подчеркнула культурные и образовательные связи между Россией и Британией и пригласила министра иностранных дел Лаврова посетить Британию в ближайшие месяцы», – цитирует сообщение британского ведомства РИА «Новости».
Там подчеркнули, что британская сторона хотела бы видеть улучшение отношений с Россией, но это «зависит от того, выберет ли Россия деэскалацию и встанет ли на путь дипломатии».
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В Британии подготовили законопроект о санкциях против России
Текст британского законопроекта, который позволит Лондону вводить новые санкции против Москвы в случае якобы планируемого вторжения на Украину, готов и подписан, а его утверждение в парламенте ожидается в течение дня, сообщил замглавы МИД королевства Джеймс Клеверли.
«Я подписал законопроект, который, как мы рассчитываем, вступит в силу во второй половине сегодняшнего дня. Министр иностранных дел [Великобритании Лиз Трасс] сейчас оказывает дипломатическое давление [на Россию] лицом к лицу [с российским коллегой Сергеем Лавровым]», – передает ТАСС его слова со ссылкой на Reuters.
Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс подпишет законопроект о «самых жестких» санкциях против России на этой неделе, затем он поступит в парламент. «Наше новое законодательство будет подписано министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого поступит в парламент. Это будет самый жесткий санкционный режим против России, что означает, мы можем действовать совместно с США и другими партнерами», – передает РИА «Новости» заявление МИД со ссылкой на газету Guardian.
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
По итогам переговоров с британской коллегой Лавров заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
|
|