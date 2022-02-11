Глава полиции Лондона подала в отставку на фоне расследований вечеринок Джонсона

Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Очень грустно, что после общения с мэром Лондона (Садиком Ханом) сегодня стало очевидно, что мэр больше не доверяет моему руководству. Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции», – передает ТАСС заявление Дик.

Она отметила, что продолжит исполнять функции главы полиции Лондона «на короткий период» по просьбе Хана, чтобы гарантировать мягкий переход власти к новому руководителю. Сам мэр британской столицы подтвердил, что принял отставку Дик.

Хан в опубликованном заявлении назвал причиной отставки реакцию Дик на требование «искоренить расизм, сексизм, гомофобию и дискриминацию», которые все еще существуют в столичной полиции Лондона.

«Я не доволен реакцией начальника полиции», – передает РИА «Новости» слова мэра британской столицы. По его мнению, для того, чтобы внести изменения, необходимо сменить руководство ведомства.

Лондонская полиция в последние недели оказалась под шквалом критики вследствие первоначальной неготовности расследовать возможные случаи нарушения Джонсоном и сотрудниками его канцелярии действовавших в стране жестких коронавирусных ограничений в 2020–2021 годах, ссылаясь на истечение срока давности по данным делам. Скотленд-ярд был вынужден изменить свою позицию лишь под давлением общественности. В настоящее время полиция ведет расследование инцидентов, результаты которого будут обнародованы в ближайшие недели.

Кроме того, полиция Лондона оказалась в центре внимания британской общественного после резонансного изнасилования и убийства 33-летней Сары Эверард, которое совершил в марте 2021 года сотрудник полиции Лондона Уйэн Казенс. В октябре того же года суд приговорил полицейского к пожизненному заключению. Опросы общественного мнения показывали, что после этого инцидента у 47% женщин в Британии упало доверие к полиции.

Напомним, премьер Британии произвел ряд назначений в своей команде после того, как несколько сотрудников ушли на фоне скандала вокруг проведения вечеринок на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен. Член Консервативной партии Чарльз Уокер заявил изданию The Observer, что уход Джонсона со своего поста неизбежен. Издание Times сообщало, что Джонсон дал понять, что покинет пост, только если на Даунинг-стрит отправят танковую дивизию.