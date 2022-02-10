Депутат: Войска НАТО «проскакали галопом» по Европе и теперь у наших границ

В условиях эскалации ситуации вокруг Украины для президента, руководства Минобороны и МИДа важнее всего – сохранить стратегическую безопасность России. О возможности такого развития ситуации Владимир Путин говорил еще в своей мюнхенской речи, которой в четверг исполнилось 15 лет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов. Он объяснил причины нынешней конфронтации между Россией и Западом.

«Украина превратилась в инструмент в руках США, а на самом деле американцам без разницы то, что происходит внутри этой республики. В 2014 году европейские лидеры и союзники США не выполнили гарантии, которые сами дали тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу и в результате там произошел государственный переворот. Страны ЕС до сих пор ничего не делают для того, чтобы украинский режим начал выполнять Минские соглашения», – считает первый зампред думского комитета по обороне, участник войн на Северном Кавказе и в Южной Осетии Герой России Андрей Красов.

«Лидеры НАТО еще в 90-е годы обещали не продвигаться в сторону России, но в итоге нарушили обещание, «проскакали галопом» по Европе, и теперь натовские войска находятся у наших границ. Нас это беспокоит. Это разве российские войска приближались к границам НАТО? Они говорят, что не давали гарантий Москве, но на самом деле госсекретарь Джеймс Бейкер обещал в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток. Но блок поступил наоборот – он расширился благодаря последовательному вовлечению стран Восточной Европы в эту организацию», – пояснил собеседник.

«Теперь они специально разжигают нестабильность на территории Украины, чтобы этот костер горел у российских границ, чтобы угрожать нам. Беспорядки в Белоруссии и Казахстане – из этого же сценария, это были попытки «цветных революций», организованных из-за рубежа. Угрозу для нас представляет и Афганистан. После позорного бегства оттуда войск США тысячи боевиков могут хлынуть из этой страны в республики Средней Азии, в «подбрюшье» СНГ», – отметил Красов.

«В этих условиях для нашего президента Путина, для руководства Минобороны и МИДа важнее всего – сохранить стратегическую безопасность России. О возможности такого развития ситуации Путин говорил еще в своей известной мюнхенской речи, которой как раз в четверг исполнилось 15 лет. Путин в очередной раз напомнил недавно об этом, указав на красные линии, которые Западу нельзя переступать, иначе последует наш ответ», – добавил депутат.

Красов напомнил, что с заявлениями по поводу противоборства России и Запада ранее выступил генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. В интервью радио «Эхо Москвы» генерал выступил против войны России с Украиной, возложив при этом ответственность за эскалацию на политику Москвы.

«Генерал Ивашов – уважаемый, заслуженный военачальник, но в данном случае он не прав. Кроме того, это частное мнение одного человека, которое не отражает общую позицию военных. Напомню, что я 27 лет прослужил в воздушно-десантных войсках. Насколько я знаю, подавляющее большинство военнослужащих, а также тех, кто уже в отставке, разделяют обеспокоенность нашего президента», – подытожил Красов.

«В такое сложное время наша задача заключается в том, чтобы сплотиться вокруг Путина. Надо поддержать усилия верховного главнокомандующего, а также руководства Минобороны во главе с генералом армии Сергеем Шойгу по обеспечению безопасности России. Президент как гарант Конституции делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность наших граждан», – подытожил Герой России.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Владимир Путин сообщил, что Россия готовит ответ НАТО и Вашингтону по гарантиям безопасности. По его словам, переговоры продолжаются в открытом и закрытом режимах. Также Путин поручил МИДу добиваться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности для нашей страны. В министерстве по этому поводу заявили, что получены контрпредложения США по безопасности, которые заслуживают серьезного изучения.

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