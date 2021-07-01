Путин прочертил для Запада новую красную линию

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Рада исключила русских из списка коренных народов Украины

1 июля, четверг  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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Почему морковь и картофель стали дороже бананов

Космические цены на морковь и картофель в летний период имеют причины Евгений Биятов/РИА Новости
Как бананы из Эквадора стали стоить в России дешевле, чем морковь и картофель? Такой вопрос жительница Липецка задала президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Чтобы летом овощи в России росли в цене, а не падали – это крайне необычно. Как это ни парадоксально, но виноваты в этом не только рекордный урожай 2019 года и прошедшая затяжная зима, но и общемировой разгон инфляции силами США и Европы.  Подробности...
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Российские округа отдадут высокопоставленным кураторам

Вице-премьерам могут предложить взять шефство над стратегически важными регионами Максим Блинов/РИА Новости
На прямой линии президент Путин высказался за то, чтобы у регионов был свой куратор из федерального правительства по аналогии с Дальним Востоком, за которым успешно присматривает вице-премьер Трутнев. Премьеру Мишустину предстоит сформулировать, как распределить кураторство между своими замами. Означает ли это реформирование системы управления регионами и насколько нововведение изменит институт полпредств президента? Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Чехию поразила политическая шизофрения

Посольство России в Праге избавили от требования передать городу полгектара своей земли CTK Photo/Vit Simanek/Global Look Press
Полиция Чехии не нашла достаточных доказательств для того, чтобы предъявить кому-либо из россиян официальные обвинения по делу о взрывах во Врбетице. Со своей стороны, чешский МИД вмешался в ситуацию с посольством РФ и запретил пражским властям претендовать на его земли. Означает ли это, что чехи все-таки одумались и больше не хотят обострять отношения с Россией?  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Слабая Германия нужна даже немцам

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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    Путин прочертил для Запада новую красную линию

    Британский эсминец уже не сможет чувствовать себя столь уверенно в территориальных водах России    1 июля 2021, 18:00
    Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Знаковая, но не вполне оцененная фраза прозвучала из уст президента России во время прошедшей в среду прямой линии. «Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны», сказал Владимир Путин, комментируя провокацию британского эсминца у берегов Крыма. Это заявление проводит новую красную линию в отношениях России и Запада.

    Как известно, у каждого главы государства во внешней политике свой стиль поведения. Дональд Трамп вел себя как боксер, любивший демонстрировать силу и бить сразу в лоб. Владимир Зеленский идеально овладел боевой техникой «побирушка» – проси сразу у всех, авось кто-нибудь подаст.

    Владимир Путин же, скорее, является шахматистом, играющим черными. Для него мир – это доска, на котором нужно правильно расставить фигурки, занять надежную оборону, дать противнику выдохнуться в бессмысленных атаках, затем создать свое позиционное преимущество и навязать игру.

    Однако на волне истории с британским эсминцем Defender, вошедшим в территориальные воды России у мыса Фиолент и ретировавшимся после предупредительного бомбометания по курсу, Путин, по всей видимости, решил показать новый стиль.

    Обнаглели

    Дело в том, что британцы, мягко говоря, обнаглели. И даже не потому, что они пришли в разведывательный рейд. «Было очевидно, что эсминец зашел и, преследуя... военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших Вооруженных сил по пресечению подобных провокаций, смотрел, что где у нас включается, как работает, где чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным», – заявил президент. В конце концов, такие рейды не редкость – государства постоянно пытаются вскрыть системы защиты потенциального противника в ходе подобных акций. Наглость тут в том, как это было сделано и после чего.

    Во-первых, все произошло почти сразу после саммита в Женеве, где Путин и Байден вроде бы как договорились об отказе от дальнейшей эскалации противостояния между Россией и Западом. И если бы в провокации участвовали только британцы, то это еще как-то можно было понять – но нет, самолет-разведчик, о котором говорил президент, являлся американским.

    Во-вторых, провокация произошла после того, как Россия добровольно и в одностороннем порядке решила сделать шаг в сторону деэскалации ситуации на российско-украинской границе. «Смотрите, подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указание Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать позитивно на это и сказать: ладно, хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование, вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам», – возмутился Путин.

    Но самой большой наглостью было все-таки поведение самой команды британского эсминца, а также информационное сопровождение. После первых предупреждений о пересечении российских вод команда корабля (совершавшая, напомним, по ее мнению, «мирный проход») демонстративно расчехлила орудия и приготовилась к бою, причем сделала это под камеру находящегося на борту корреспондента Би-би-си. На предупредительные выстрелы российского сторожевика не реагировала – а затем в британских СМИ, как под копирку, стали появляться статьи из серии «Дерзкая Британия показала России, что ее корабли могут ходить где угодно».

     

    Почему так происходит? Потому что британцы – да и другие крупнейшие страны Запада – искренне уверены в том, что Россия ведет себя не «провокационно» (как там постоянно заявляют), а предельно благоразумно. Что она играет с минимальным риском, как и положено великой державе, выступающей за мир во всем мире и не желающей бессмысленной эскалации. Заявления о «российских провокациях» – не более чем информационный шум, устраиваемый политиками, военные Запада оценивают происходящее гораздо более трезво.

    С 1983 года (когда СССР сбил южнокорейский «Боинг», который, как потом было известно, специально использовался для вскрытия советской системы ПВО) государственную границу Российской Федерации нарушали множество раз – и ни разу Россия не уничтожала нарушителя. Совершала предупредительные подлеты, осуществляла навал на корабль, на крайний случай (во время украинской провокации в Керченском проливе) просто взяла корабли на абордаж, увела к себе и даже не конфисковала их, не осудила моряков – всех и всё вернула на Украину. Даже сейчас, когда останавливали Defender предупредительными выстрелами, командир российского сторожевика (судя по видеозаписи) несколько раз повторил команде, чтобы ни в коем случае не попали по британскому кораблю.

    Россия во время подобных инцидентов вела себя последние десятилетия крайне профессионально, осторожно и осмотрительно. Возможно, даже чересчур осторожно. В том числе имея в виду потенциальную возможность крупного военного конфликта. И тем самым вольно или невольно прочертила очень комфортную для потенциальных провокаторов красную линию, давая им понять, что их провокации могут проходить безнаказанно.

    А ведь другие поступали по-другому. Турция в 2015 году сбила российский самолет, который просто был рядом с турецкой границей. И ничего, войны между НАТО и Россией не случилось – президент Эрдоган извинился и предложил семье погибшего российского летчика компенсацию. Похожим образом ведут себя и в Израиле. Да, неосмотрительно, да, турки и израильтяне повышали ставки – но в то же время они четко давали понять, что не потерпят малейшее нарушение своего суверенитета и госграниц (или даже подозрение на такое нарушение).

    Пора успокоить

    Конечно, можно сказать, что российскому медведю, в отличие от Турции и Израиля, никому ничего доказывать не надо. И что от тявканья британской моськи не жарко и не холодно. Однако, увы, такой подход работает только в баснях. В реальной же жизни вокруг крутятся огромное количество других мосек, которые думают, что если британцам такие демонстрации спускаются с рук, то значит, и им себя можно так вести.

    Поэтому, похоже, российскому долготерпению пришел конец. Отныне красная линия существенно сдвигается. А значит, в следующий раз в ответ на подобные провокации может последовать уже не предупредительные выстрелы и даже не бомбометание по курсу, а бомбометание по самому кораблю. И что последствий этого показательно удара Москва не боится.

    «Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, всё равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь», – говорит Владимир Путин.

    Тем самым дал понять, что ранее сделанные заявления представителем Минобороны Игорем Конашенковым и послом РФ в США Анатолием Антоновым о том, что «в следующий раз будем топить» – это не их самодеятельность, а официально обозначенная возможность российской реакции. Причем реакции, для которой, возможно, даже не нужно будет личного решения президента – его вполне может принять ответственный командующий на месте. То есть быстро, оперативно, в считанные минуты, в любое время дня и ночи.

    Да, вместо войны в случае подобного потопления вновь возникнет информационный шум и обвинения в адрес России. Но Москва, по-покерному повышая ставки, уверена в том, что страна-провокатор не выйдет победителем и из политико-информационного противостояния.

    Дело в том, что если Россия в следующий раз все-таки потопит британский корабль (или корабль другой западной страны-нарушителя), то она лишит его не только единицы ВМФ, но и репутации. Причем лишит вполне законным способом – в рамках защиты своего суверенитета. «Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде, это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море», – поясняет Путин.

    И чем на это ответит страна-нарушитель? Односторонними санкциями? Информационной атакой? Угрозами «потопить российский корабль», за которые ей по рукам дадут сами союзники по НАТО за попытку развязать третью мировую войну – уже вполне по-настоящему? Есть основания полагать, что по сути – ничем. И военное, и, что самое главное, моральное превосходство будет полностью на стороне России. Нет никаких поводов начинать глобальный конфликт, грозящий уничтожением всей современной цивилизации, из-за наглости всего лишь одного корабля – и законного ответа на эту наглость.

    Кроме того, британская моська тоже живет не в безвоздушном пространстве. У той же Британии, например, очень большие амбиции – и на Кавказе, и на Каспии, и на Ближнем Востоке, и в Восточной Азии. Значительная часть этих амбиций зиждется на британской мощи и провокациях, основанных на вере в то, что государства-жертвы будут отвечать на британское хамство исключительно «выражением озабоченности».

    Если же россияне абсолютно легально откажутся от церемоний и молча реализуют свое право на самозащиту, то те же иранцы, китайцы и другие народы будут относиться к британскому льву как к бумажному тигру, тем самым поставив крест на всех амбициях Соединенного Королевства. А вместе с Британией пострадает и коллективный Запад, которому придется принять и учесть новую красную линию, проведенную президентом России.


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