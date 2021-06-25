Большая игра Британии – втравить Россию в войну

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Адмирал Комоедов указал на «крысятничество» Британии в Черном море

25 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Санкции ЕС против Белоруссии сблизят Минск с Москвой

Европа впервые вводит экономические санкции против Белоруссии Karolis Kavolelis/Reuters
Евросоюз впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии. Основной удар европейцы пытаются нанести по поступлениям валюты в республику от экспорта двух главных товаров – калийных удобрений и нефтепродуктов. Речь может идти о потере Белоруссией 1,2 млрд долларов. Однако у Минска есть множество вариантов для обхода санкций. Правда, большинство из них требует участия России.  Подробности...
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Пандемия вмешалась в ход выборов в Госдуму

Система видеофиксации и наблюдатели защитят трехдневное голосование от подтасовок Юрий Смитюк/ТАСС
Старт думской кампании почти совпал с новой волной ковида в России. Однако это вряд ли приведет к падению явки избирателей на сентябрьских выборах. Пример Южной Кореи, Канады и других стран, проводивших выборы на фоне пандемии, говорит о том, что явка может быть даже выше, чем в обычные годы. По мнению экспертов, достичь такого результата помогли новые практики голосования. Подробности...
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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России придется развязывать «афганский узел»

Американцы в точности повторяют ошибки СССР в Афганистане Будан В., Нетелев Р./ТАСС
Ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днем – талибы уже захватили ряд ключевых районов и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. В том, что нынешнее правительство в Кабуле не продержится долго после вывода войск США из страны, сомнений ни у кого нет. Какую опасность несет переход власти к талибам для окружающих Афганистан стран и что им делать в этой ситуации? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Большая игра Британии – втравить Россию в войну

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Века проходят, но характер игроков, ведущих Большую игру, не меняется. Британия заняла традиционную и любимую свою роль надсмотрщика за Европой. Ее цель – сделать немыслимой саму возможность сближения России и Европы. А когда представится возможность, стравить их в новой войне. Подробности...

Чем Минск может ответить на санкции Запада

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Реальная угроза обрубить поставки топлива на Украину, электроэнергии – в Прибалтику, а калийных удобрений – на мировой рынок может подействовать только здесь и сейчас. Реализация этой угрозы сопряжена с огромными потерями для Минска, но она более чем ощутима для Запада. Подробности...

Россия должна стать страной азиатского футбола

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Нынешний чемпионат Европы по футболу заставил задуматься над тем, стоит ли впредь России в нём участвовать. Может быть, нашей стране вообще пора покинуть УЕФА и присоединиться к Азиатской конфедерации? Подробности...
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    Владимир Можегов

    Большая игра Британии – втравить Россию в войну

    Владимир Можегов
    публицист
    		25 июня 2021, 12:26

    Бесполезная провокация Королевского флота или законное осуществление права прохода в море? – спрашивает корреспондент ВВС, комментируя инцидент у мыса Фиолент, и сам же отвечает: это зависит от вашей точки зрения.

    Справедливо. Англичане – большие мастера тонких провокаций. И в данном случае ступают по любимому ими тонкому льду, играя сразу на нескольких инструментах.

    Эсминец ВМС Великобритании «Дефендер», шедший из Одессы в Грузию по территориальным водам России, был неоднократно предупрежден и наконец, примерно в 12 милях от побережья Крыма, получил самые красноречивые предупреждения залпами с пограничных катеров и самолетов по курсу следования. Послу Великобритании была вручена нота протеста. В чем же смысл этой провокации?

    Посмотрим на реакцию Великобритании. С ее точки зрения, эсминец не заходил в российские воды (ведь Запад не признает Крым российским), он, цитируем: «проходил через украинские воды по общепринятому и международно признанному транзитному маршруту».

    «Не для того, – сообщает корреспонденту ВВС неназванный им источник, – чтобы начать драку, а для того, чтобы заявить о себе – отстоять свое право на свободу судоходства в международных водах». Лондон отрицает также сам факт обстрелов: Россия «проводит артиллерийские учения в Черном море» и, как обычно, «следила за проходом [корабля]», заявляет мининстр обороны Великобритании Бен Уоллес.

    Фото: REUTERS/Sergey Smolentsev

    Впрочем, представитель ВВС, (случайно оказавшийся?) на борту эсминца, говорит, что видел над головой более 20 самолетов, два русских катера береговой охраны, которые приблизились на расстояние 100 метров к эсминцу, слышал «всё более враждебные предупреждения», в том числе: «Если вы не измените курс, я буду стрелять»» – и наконец слышал разрывы.

    Стоит заметить, что эсминец «Дефендер» является частью боевого подразделения Королевского флота, возглавляемого авианосцем Queen Elizabeth и находящегося в Средиземном море. И что делает он в Черном море, в 6000 милях от своего порта приписки, не совсем понятно. Одним словом, музыкальная партия, которую разыгрывают здесь англичане, слишком уж напоминает те, при помощи которых они любили развязывать большие войны прошлых веков. Инцидент не только не случаен, но и не единичен. В прошлом году американский военный корабль «Джон С. Маккейн», углубившийся на два километра в российские воды в Японском море, был предупрежден, что будет протаранен, если продолжит движение. Так же, как и англичане сегодня, американцы отвергли факт своего изгнания.

    Непосредственный профит такого поведения для США и Великобритании понятен. Последняя уже заняла недвусмысленную позицию, заявляя, что ее корабль выбрал самый короткий и прямой маршрут из Одессы в Грузию, в чем ее решительно поддержала Украина. Лондон действует в своем стиле, отрицая не только факт нарушения и инцидента, но и выкатывая против России броню «международного права». Ведь Запад Крым российским не признает.

    А чтобы понять перспективы и горизонты такой позиции, обратимся к делам минувшим. Например, делу «Виксена» 1836 года, ставшего важным эпизодом Большой игры (России и Британии) и шагом на пути к Крымской войне. Ведя Кавказскую войну, Россия, дабы пресечь снабжение горских народов боеприпасами, ограничила свободу действий иностранных торговых кораблей двумя разрешенными им в Черном море портами. Так, «владычице морей» открылась возможность втравить Россию в международный конфликт.

    С помощью поддерживающих его поляков Лондон организовал провокацию с судном «Винсент». Груженое боеприпасами английское судно демонстративно вошло в порт Новороссийска (тогда – Суджук-Кале), где было задержано российскими властями. Тут же Лондон, уже тогда контролировавший мировую прессу, поднял невообразимый шум – не вокруг инцидента, ставшего только поводом, а вокруг законности пребывания Черкесии под юрисдикцией России, угрожая ввести в Черное море британский флот и грозя Петербургу всеевропейской войной. Правда, несмотря на все старания, военных союзников в континентальной Европе Лондон тогда себе не нашел. Но важный шаг к войне был сделан.

    Не менее поучительны истории ХХ века: начала Первой и особенно Второй мировой войны. Когда, дав невыполнимые «гарантии» Польше, Лондон, играя на немецких интересах в Данциге, сперва втравил соседние страны в войну, а затем, объявив войну Германии (и принудив к тому же Францию), перевел локальный конфликт в формат войны уже всеевропейской.

    Века проходят, но характер игроков, ведущих свою Большую игру, не меняется. Сегодня вышедшая из Евросоюза Британия заняла традиционную и любимую свою роль надсмотрщика за Европой в позиции «над схваткой». Ее цель (в игре на стороне глобальных элит) – сделать немыслимой саму возможность сближения России и Европы (особенно Германии и Восточной Европы). А когда представится возможность, стравить их в новой горячей войне.

    Традиционно же для этой партии Лондон разыгрывает карту Польши, а теперь еще и Украины. Правда, сегодня англосаксам нужна уже не та большая война, в которой на них самих посыпятся бомбы, а война поменьше, полокальнее, в которой они традиционно будут дергать за ниточки, собирая чужими руками с очередных гекатомб трупов – деньги и власть.

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