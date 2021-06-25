Большая игра Британии – втравить Россию в войну

Бесполезная провокация Королевского флота или законное осуществление права прохода в море? – спрашивает корреспондент ВВС, комментируя инцидент у мыса Фиолент, и сам же отвечает: это зависит от вашей точки зрения.

Справедливо. Англичане – большие мастера тонких провокаций. И в данном случае ступают по любимому ими тонкому льду, играя сразу на нескольких инструментах.

Эсминец ВМС Великобритании «Дефендер», шедший из Одессы в Грузию по территориальным водам России, был неоднократно предупрежден и наконец, примерно в 12 милях от побережья Крыма, получил самые красноречивые предупреждения залпами с пограничных катеров и самолетов по курсу следования. Послу Великобритании была вручена нота протеста. В чем же смысл этой провокации?

Посмотрим на реакцию Великобритании. С ее точки зрения, эсминец не заходил в российские воды (ведь Запад не признает Крым российским), он, цитируем: «проходил через украинские воды по общепринятому и международно признанному транзитному маршруту».

«Не для того, – сообщает корреспонденту ВВС неназванный им источник, – чтобы начать драку, а для того, чтобы заявить о себе – отстоять свое право на свободу судоходства в международных водах». Лондон отрицает также сам факт обстрелов: Россия «проводит артиллерийские учения в Черном море» и, как обычно, «следила за проходом [корабля]», заявляет мининстр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Впрочем, представитель ВВС, (случайно оказавшийся?) на борту эсминца, говорит, что видел над головой более 20 самолетов, два русских катера береговой охраны, которые приблизились на расстояние 100 метров к эсминцу, слышал «всё более враждебные предупреждения», в том числе: «Если вы не измените курс, я буду стрелять»» – и наконец слышал разрывы.

Стоит заметить, что эсминец «Дефендер» является частью боевого подразделения Королевского флота, возглавляемого авианосцем Queen Elizabeth и находящегося в Средиземном море. И что делает он в Черном море, в 6000 милях от своего порта приписки, не совсем понятно. Одним словом, музыкальная партия, которую разыгрывают здесь англичане, слишком уж напоминает те, при помощи которых они любили развязывать большие войны прошлых веков. Инцидент не только не случаен, но и не единичен. В прошлом году американский военный корабль «Джон С. Маккейн», углубившийся на два километра в российские воды в Японском море, был предупрежден, что будет протаранен, если продолжит движение. Так же, как и англичане сегодня, американцы отвергли факт своего изгнания.

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Непосредственный профит такого поведения для США и Великобритании понятен. Последняя уже заняла недвусмысленную позицию, заявляя, что ее корабль выбрал самый короткий и прямой маршрут из Одессы в Грузию, в чем ее решительно поддержала Украина. Лондон действует в своем стиле, отрицая не только факт нарушения и инцидента, но и выкатывая против России броню «международного права». Ведь Запад Крым российским не признает.

А чтобы понять перспективы и горизонты такой позиции, обратимся к делам минувшим. Например, делу «Виксена» 1836 года, ставшего важным эпизодом Большой игры (России и Британии) и шагом на пути к Крымской войне. Ведя Кавказскую войну, Россия, дабы пресечь снабжение горских народов боеприпасами, ограничила свободу действий иностранных торговых кораблей двумя разрешенными им в Черном море портами. Так, «владычице морей» открылась возможность втравить Россию в международный конфликт.

С помощью поддерживающих его поляков Лондон организовал провокацию с судном «Винсент». Груженое боеприпасами английское судно демонстративно вошло в порт Новороссийска (тогда – Суджук-Кале), где было задержано российскими властями. Тут же Лондон, уже тогда контролировавший мировую прессу, поднял невообразимый шум – не вокруг инцидента, ставшего только поводом, а вокруг законности пребывания Черкесии под юрисдикцией России, угрожая ввести в Черное море британский флот и грозя Петербургу всеевропейской войной. Правда, несмотря на все старания, военных союзников в континентальной Европе Лондон тогда себе не нашел. Но важный шаг к войне был сделан.

Не менее поучительны истории ХХ века: начала Первой и особенно Второй мировой войны. Когда, дав невыполнимые «гарантии» Польше, Лондон, играя на немецких интересах в Данциге, сперва втравил соседние страны в войну, а затем, объявив войну Германии (и принудив к тому же Францию), перевел локальный конфликт в формат войны уже всеевропейской.

Века проходят, но характер игроков, ведущих свою Большую игру, не меняется. Сегодня вышедшая из Евросоюза Британия заняла традиционную и любимую свою роль надсмотрщика за Европой в позиции «над схваткой». Ее цель (в игре на стороне глобальных элит) – сделать немыслимой саму возможность сближения России и Европы (особенно Германии и Восточной Европы). А когда представится возможность, стравить их в новой горячей войне.

Традиционно же для этой партии Лондон разыгрывает карту Польши, а теперь еще и Украины. Правда, сегодня англосаксам нужна уже не та большая война, в которой на них самих посыпятся бомбы, а война поменьше, полокальнее, в которой они традиционно будут дергать за ниточки, собирая чужими руками с очередных гекатомб трупов – деньги и власть.