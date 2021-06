Британия подготовит Украину к морским провокациям «Россия знает, что может вытирать ноги о Британию» 24 июня 2021, 11:40

Фото: REUTERS/Sergey Smolentsev

Текст: Алексей Нечаев

«Перестрелка и даже жертвы автоматически не приведут к началу открытой войны. Но они докажут, что вторая холодная война – не гипотеза, она уже началась», – пишут британские СМИ, комментируя нарушение эсминцем HMS Defender морских границ России вблизи Крыма. На фоне различных оценок инцидента англоязычная пресса сходится в одном: конфликтные ситуации будут повторяться вновь, причем не только в регионе Черного моря. «Даже если Запад признает Крым частью Украины, русские этого не сделают и будут действовать соответственно. Нет ничего неожиданного в том, что русские внимательно следили за британским военным кораблем, когда он проходил возле Крыма с гулом самолетов над головой», – пишет британская газета The Guardian. «Лондон и Киев на этой неделе подписали соглашение о военно-морском сотрудничестве на борту HMS Defender в Одессе», – напоминает издание, добавляя, что «в такой ситуации нужно было вдвойне ожидать реакции Кремля». «Теперь обе стороны могут заявить о своих победах: русские говорят, что они выгнали британский военный корабль из своих вод, а Британия будет утверждать, что она защищала важный принцип свободы судоходства, включая право «мирного прохода» в пределах 12-мильной территории», – полагает издание. «Но целевой аудиторией данного инцидента был не Кремль, а Пекин, ведь к концу лета новый авианосец «Королева Елизавета» поведет многонациональный флот через Южно-Китайское море, где у Пекина растет число территориальных претензий, простирающихся на 1200 миль от его материка. Морская мощь Китая быстро растет, равно как и желание Запада ответить на нее. Это означает, что подобные столкновения на море, вероятно, будут повторяться многократно», – прогнозируют авторы газеты. «Мир стал свидетелем самого крупного обострения между Великобританией и Россией со времен отравления Сергея Скрипаля. Однако в случае с отравлением Скрипаля российская агрессия оказалась объединяющей силой для нестабильных отношений Великобритании и Европы», – пишет The Spectator, как бы намекая на то, что инцидент с кораблем Defender может сгладить негативные последствия в отношениях между Лондоном и ЕС на фоне Brexit. «Правительство Британии будет стремиться избежать любого значительного усиления напряженности с Москвой, ведь идея гарантированного взаимного уничтожения в 2021 году столь же ужасающе правдива, как и во времена холодной войны. Перестрелка и даже жертвы автоматически не приведут к началу открытой войны. Но они докажут, что вторая холодная война – не гипотеза, она уже началась. При этом Британия не хочет, чтобы кто-то видел, как она отступает», – пишет издание. На эту тему «Крым, забытый большинством стран Запада, по-прежнему является геополитической линией разлома. Способность Путина имитировать войну или организовать реальную, переходить от вежливой дипломатии к предупредительным выстрелам, держит отношения между Востоком и Западом в состоянии напряжения», – указывает ежедневник The Times «Этот инцидент был беспрецедентным за последнее время. В прошлом году Британия поднимала в воздух «Тайфуны», когда стратегические бомбардировщики Ту-95МС пролетели чуть севернее Шетландских островов. Британия сопровождает российские военные корабли, когда те проходят через Ла-Манш из Балтийского моря в Средиземное. Но инцидент в Черном море, произошедший сразу же после американо-российского саммита, который должен был установить «красные линии» между двумя державами, ознаменовал готовность использовать дипломатию с позиции силы», – убеждены в газете. «Какие бы рассказы сейчас ни придумывали об инциденте в Черном море, совершенно ясно, что обязанность НАТО – обеспечивать открытость и безопасность морских путей. Как напомнил нам Путин, именно здесь может вспыхнуть война», – констатирует The Times. Любопытно, что многие читатели данного издания не разделяют позицию редакции. «Россия не осмелилась бы открыть предупредительный огонь по Америке. Но Россия знает, что может вытирать ноги о Великобританию», – считает пользователь Barnsey. «Великобритания не должна ввязываться в ситуацию вокруг Украины, разве что у нее будет полная поддержка США. Во времена Трампа ничего такого не могло быть. При Байдене – забудьте. Байден бесполезен, его это не заинтересует», – добавляет читатель под ником Dogglebird. В то же время британская Independent в материале «Где находится Крым?» напомнила, что Черноморский флот России базируется на полуострове с момента его завоевания князем Потемкиным в 1783 году, а ВВС указывает, что после череды конфликтов между Лондоном и Москвой доверие между странами практически отсутствует. «В недавнем отчете Уайтхолла (улица в Лондоне, название которой стало нарицательным обозначением правительства Британии) Россия описывается как величайшая военная угроза. Также важно помнить, что Россия считает всю Украину, Черное море и полуостров Крым своим «ближним зарубежьем» – своим задним двором. Но какими бы драматичными ни казались события среды, этот инцидент может закончиться всего лишь генеральной репетицией перед предстоящим более серьезным испытанием», – считают в британской государственной медиакорпорации. Редакция ВВС, как и The Guardian, напоминает, что в ближайшее время HMS Defender вместе с авианосцем «Королева Елизавета» отправится в Южно-Китайское море, где вместе с другими кораблями оспорит притязания Китая на спорные территории в данном регионе. «И когда авианосный отряд пройдет через Южно-Китайское море, многие люди, затаив дыхание, увидят, как на это отреагирует Китай», – заключают авторы материала. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД