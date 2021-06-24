«Россия знает, что может вытирать ноги о Британию»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша

24 июня, четверг  |  Последнее обновление — 12:18  |  vz.ru
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На Западе готовятся к быстрому росту российской экономики

Запад ждет восстановления российской экономики Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика может полностью восстановиться уже во втором полугодии этого года. Столь оптимистичные прогнозы делают представители европейского бизнеса. Они уже готовы нарастить объемы инвестиций в Россию и увеличить здесь число рабочих мест. Что же помогает российской экономике так быстро преодолеть последствия накрывшей мир пандемии и в чем заключается главный драйвер ее роста?  Подробности...
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Британский эсминец проверил боеготовность Крыма

Эсминец британских ВМС Defender вторгся в территориальные воды России royalnavy.mod.uk
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер Подробности...
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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«Россия знает, что может вытирать ноги о Британию»

«Британия не хочет, чтобы кто-то видел, как она отступает», – пишет лондонская пресса REUTERS/Sergey Smolentsev
«Перестрелка и даже жертвы автоматически не приведут к началу открытой войны. Но они докажут, что вторая холодная война – не гипотеза, она уже началась», – пишут британские СМИ, комментируя нарушение эсминцем HMS Defender морских границ России вблизи Крыма. На фоне различных оценок инцидента англоязычная пресса сходится в одном: конфликтные ситуации будут повторяться вновь, причем не только в регионе Черного моря.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Царизм и КГБ против черной заразы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
А всего-то нужно признать, что в случае, когда обществу угрожала или угрожает опасность, самые жесткие меры оказывались и оказываются уместными. Тут и с нашими либералами не грех согласиться. Подробности...

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Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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Алексей Свет
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    «Россия знает, что может вытирать ноги о Британию»

    «Британия не хочет, чтобы кто-то видел, как она отступает», – пишет лондонская пресса    24 июня 2021, 11:40
    Фото: REUTERS/Sergey Smolentsev
    Текст: Алексей Нечаев

    «Перестрелка и даже жертвы автоматически не приведут к началу открытой войны. Но они докажут, что вторая холодная война – не гипотеза, она уже началась», – пишут британские СМИ, комментируя нарушение эсминцем HMS Defender морских границ России вблизи Крыма. На фоне различных оценок инцидента англоязычная пресса сходится в одном: конфликтные ситуации будут повторяться вновь, причем не только в регионе Черного моря.

    «Даже если Запад признает Крым частью Украины, русские этого не сделают и будут действовать соответственно. Нет ничего неожиданного в том, что русские внимательно следили за британским военным кораблем, когда он проходил возле Крыма с гулом самолетов над головой», – пишет британская газета The Guardian.

    «Лондон и Киев на этой неделе подписали соглашение о военно-морском сотрудничестве на борту HMS Defender в Одессе», – напоминает издание, добавляя, что «в такой ситуации нужно было вдвойне ожидать реакции Кремля». «Теперь обе стороны могут заявить о своих победах: русские говорят, что они выгнали британский военный корабль из своих вод, а Британия будет утверждать, что она защищала важный принцип свободы судоходства, включая право «мирного прохода» в пределах 12-мильной территории», – полагает издание.

    «Но целевой аудиторией данного инцидента был не Кремль, а Пекин, ведь к концу лета новый авианосец «Королева Елизавета» поведет многонациональный флот через Южно-Китайское море, где у Пекина растет число территориальных претензий, простирающихся на 1200 миль от его материка. Морская мощь Китая быстро растет, равно как и желание Запада ответить на нее. Это означает, что подобные столкновения на море, вероятно, будут повторяться многократно», – прогнозируют авторы газеты.

    «Мир стал свидетелем самого крупного обострения между Великобританией и Россией со времен отравления Сергея Скрипаля. Однако в случае с отравлением Скрипаля российская агрессия оказалась объединяющей силой для нестабильных отношений Великобритании и Европы», – пишет The Spectator, как бы намекая на то, что инцидент с кораблем Defender может сгладить негативные последствия в отношениях между Лондоном и ЕС на фоне Brexit.

    «Правительство Британии будет стремиться избежать любого значительного усиления напряженности с Москвой, ведь идея гарантированного взаимного уничтожения в 2021 году столь же ужасающе правдива, как и во времена холодной войны. Перестрелка и даже жертвы автоматически не приведут к началу открытой войны. Но они докажут, что вторая холодная война – не гипотеза, она уже началась. При этом Британия не хочет, чтобы кто-то видел, как она отступает», – пишет издание.

    «Крым, забытый большинством стран Запада, по-прежнему является геополитической линией разлома. Способность Путина имитировать войну или организовать реальную, переходить от вежливой дипломатии к предупредительным выстрелам, держит отношения между Востоком и Западом в состоянии напряжения», – указывает ежедневник The Times.

    «Этот инцидент был беспрецедентным за последнее время. В прошлом году Британия поднимала в воздух «Тайфуны», когда стратегические бомбардировщики Ту-95МС пролетели чуть севернее Шетландских островов. Британия сопровождает российские военные корабли, когда те проходят через Ла-Манш из Балтийского моря в Средиземное. Но инцидент в Черном море, произошедший сразу же после американо-российского саммита, который должен был установить «красные линии» между двумя державами, ознаменовал готовность использовать дипломатию с позиции силы», – убеждены в газете.

    «Какие бы рассказы сейчас ни придумывали об инциденте в Черном море, совершенно ясно, что обязанность НАТО – обеспечивать открытость и безопасность морских путей. Как напомнил нам Путин, именно здесь может вспыхнуть война», – констатирует The Times.

    Любопытно, что многие читатели данного издания не разделяют позицию редакции. «Россия не осмелилась бы открыть предупредительный огонь по Америке. Но Россия знает, что может вытирать ноги о Великобританию», – считает пользователь Barnsey. «Великобритания не должна ввязываться в ситуацию вокруг Украины, разве что у нее будет полная поддержка США. Во времена Трампа ничего такого не могло быть. При Байдене – забудьте. Байден бесполезен, его это не заинтересует», – добавляет читатель под ником Dogglebird.  

    В то же время британская Independent в материале «Где находится Крым?» напомнила, что Черноморский флот России базируется на полуострове с момента его завоевания князем Потемкиным в 1783 году, а ВВС указывает, что после череды конфликтов между Лондоном и Москвой доверие между странами практически отсутствует.

    «В недавнем отчете Уайтхолла (улица в Лондоне, название которой стало нарицательным обозначением правительства Британии) Россия описывается как величайшая военная угроза. Также важно помнить, что Россия считает всю Украину, Черное море и полуостров Крым своим «ближним зарубежьем» – своим задним двором. Но какими бы драматичными ни казались события среды, этот инцидент может закончиться всего лишь генеральной репетицией перед предстоящим более серьезным испытанием», – считают в британской государственной медиакорпорации.

    Редакция ВВС, как и The Guardian, напоминает, что в ближайшее время HMS Defender вместе с авианосцем «Королева Елизавета» отправится в Южно-Китайское море, где вместе с другими кораблями оспорит притязания Китая на спорные территории в данном регионе. «И когда авианосный отряд пройдет через Южно-Китайское море, многие люди, затаив дыхание, увидят, как на это отреагирует Китай», – заключают авторы материала.

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