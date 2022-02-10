Эксперт: Google наказана за политику двойных стандартов в отношении россиян

Сервисами Google, в том числе и YouTube, пользуется множество наших граждан. Им нужна возможность защищать перед администраторами Google свои законные интересы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Владимир Зыков. Ранее ФАС заявила, что установленные на YouTube правила ущемляют права пользователей в России и нарушают антимонопольное законодательство.

«У большого количества российских пользователей к корпорации Google есть нарекания относительно удаления авторского контента или блокировки аккаунтов. Часто причины удаления непонятны, а администраторы Google ограничиваются пустыми фразами. Опротестовать блокировки невозможно из-за отсутствия каналов связи с модераторами американской компании», – говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Уже накопилась масса подобных жалоб к Google, добавляет эксперт, – и АППСИМ не раз связывалась по этому поводу с Минсвязи и Минкультуры, пытаясь помочь пользователям. Неслучайно, в минувшую среду проблема с блокировками аккаунтов российских юзеров на иностранных сервисах обсуждалась в Общественной палате.

По мнению Зыкова, до сих пор Google проводила политику двойных стандартов. «С одной стороны, американская компания запрещает контент, который явно неопасен. Скажем, это материалы российской прессы. С другой – она почему-то закрывает глаза на очевидно опасный контент. Пропускается реклама мошенников, которые рассказывают гражданам о якобы полагающихся им льготах. Некоторые попадаются на эту удочку и платят аферистам деньги – это несуществующие госпошлины», – рассказал директор АППСИМ.

Google должна показать, что для нее важны миллионы добросовестных российских пользователей, а не преступники, подчеркивает Зыков. «Работа модераторов, которые блокируют аккаунты или контент, должна стать понятной и прозрачной. Надеюсь, принятый недавно закон о «приземлении» IT-гигантов дополнительно поможет нашим гражданам защищать свои интересы в правовом поле. В частности, у пользователей должна быть возможность подать иск в российский суд», – уверен эксперт.

«Так что решение ФАС признать компанию Google нарушителем антимонопольного законодательства можно только приветствовать», – подытожил собеседник.

В четверг Антимонопольная служба России (ФАС) пришла к выводу, что установленные Google правила портала YouTube ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на смежных рынках. Как сообщает РИА «Новости», в ведомстве назвали правила видеохостинга по блокировке контента непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. «Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», – отметили в ФАС. Компанию признали нарушителем антимонопольного законодательства и теперь ведомство определит для нее штраф.



Поводом к проведению расследования Антимонопольной службой стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) о том, что Google занимает доминирующее положение на российском рынке.



«Безальтернативные условия соглашения, позволяющие Google блокировать любой канал (аккаунт) на сервисе YouTube, а также действия по произвольной блокировке аккаунтов и каналов нарушают права неограниченного круга пользователей сервиса, а также ограничивают конкуренцию, приводя к сокращению хозяйствующих субъектов. Указанная практика компании Google содержит признаки запрещенного законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением», – говорилось в обращении РОЦИТ.

В декабре Google стала первой в истории России компанией, на которую суд наложил оборотный штраф. С IT-гиганта взыскали более 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Ранее, без учета этого решения, общая сумма штрафов Google составляла 58 млн рублей.