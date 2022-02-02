Россияне одобрили закон о «приземлении» зарубежных IT-компаний

Россияне одобряют закон о «приземлении»: подавляющее большинство респондентов считает, что иностранные IT-компании должны неукоснительно соблюдать действующее российское законодательство, следует из данных опроса Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Россиян спросили об их отношении к закону о «приземлении», который обязывает владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более полумиллиона российских пользователей создать в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями, говорится на сайте РОЦИТ.

Почти половина (46,9%) респондентов знает о том, что закон принят и вступил в силу. Около половины опрошенных – 47,9% – одобряют принятие и вступление в силу данного закона, 22,5% – не одобряют, а 29,6% – затруднились ответить на вопрос.

Почти 67% респондентов согласны с тем, что, если иностранные IT-компании не будут исполнять требования закона о «приземлении», то они должны понести установленную законом ответственность.

Только 13,3% не согласны с таким утверждением, 19,9% затруднились ответить.

Большинство россиян одобряет все три ключевых положения закона: почти 55% россиян выступают «за» открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживает требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти.

Таким образом, «подавляющее большинство – 84% – считает, что все иностранные компании (в том числе технологические), которые работают на российском рынке и получают с него прибыль, должны неукоснительно соблюдать действующее российское законодательство», констатировал директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин.

Около половины россиян одобряет вступление в силу закона о «приземлении», еще больше наших граждан – 67% считает, что компании-нарушители должны понести ответственность.

Онлайн-опрос проводился с 18 по 25 января 2022 года, в нем приняли участие, в нем приняли участие 1 тыс. 890 россиян старше 18 лет.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о «приземлении» в июле 2021 года.

Первый перечень компаний, которые должны обзавестись такими офисами, опубликован на сайте Роскомнадзора. Среди них числятся 13 зарубежных структур, включая Google, Apple, Twitter, Discord и другие.