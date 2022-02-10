Найденные на мусорном заводе в Москве останки связали с гей-пабликом в соцсетях

Подозреваемый в убийстве человека, чьи останки нашли на мусорном заводе в столице, познакомился с жертвой в гей-паблике в «Одноклассниках», сообщил источник в правоохранительных органах.

«Фигурант познакомился с жертвой в соцсети «Одноклассники» в группе для людей с нетрадиционной ориентацией. Мужчина пришел в гости к подозреваемому, они выпивали алкоголь, а позже поссорились, в результате подозреваемый убил новоиспеченного знакомого», – сказал собеседник РИА «Новости».

Между тем старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что подозреваемый в убийстве и расчленении задержан, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

«По подозрению в совершении преступления ... задержан мужчина 1977 года рождения. На месте происшествия обнаружено и изъято орудие преступления, по которому назначены необходимые судебные экспертизы», – пояснила она.

С мужчиной работают следователи, в скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В прокуратуре города сообщили, что ход расследования находится под контролем надзорного ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что в столице на мусороперерабатывающем заводе обнаружена отрезанная человеческая голова и руки. Части тела обнаружили работницы предприятия, они заметили их на ленте с мусором.