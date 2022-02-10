Трасс призвала Россию к дипломатии в ситуации вокруг Украины

Глава МИД Британии Лиз Трасс на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявила, что прибыла в Москву с целью призвать Россию к дипломатическому пути в ситуации вокруг Украины.

«Реальность такова, что мы не можем игнорировать наращивание более 100 тыс. военных на границе с Украиной, в попытке подорвать суверенитет Украины и территориальную целостность. Война на Украине будет катастрофична для россиян и украинцев и европейской безопасности», – цитирует ТАСС Трасс.

Она напомнила, что Москва в ответ на утверждения Запада о стягивании 100 тыс. военных к Украине заявляла, что присутствие военнослужащих связано с учениями.

«Но есть альтернативный путь – путь дипломатии, который поможет избежать конфликта и кровопролития... Как член Совета безопасности, я здесь, чтобы призвать Россию следовать этому пути», – подчеркнула Трасс.

В четверг министр иностранных дел России начал переговоры с британской коллегой Лиз Трасс, находящейся в Москве с двухдневным рабочим визитом: они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью.