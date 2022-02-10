ФСБ назвала киевского студента организатором массовых «минирований» в России

К массовому «минированию» школ, больниц и других объектов в России, Белоруссии, ДНР, ЛНР и других странах причастен киевский студент Антон Осипчук, заявили в ФСБ.

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД и СК ведется розыск причастных к массовому распространению в конце 2021 – начале 2022 годов в интернете сообщений о «минировании» объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Подчеркивается, что ложные сообщения распространяются для дестабилизации обстановки в России и сопредельных государствах, а также из хулиганства и для вымогательства денег.

«В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Кроме того, в ряде российских регионов задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к ложных сообщений о минированиях. Против них возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах, грозит до восьми лет колонии.

Остальных участников ищут.

Тем временем в УФСБ по Свердловской области сообщили, что куратор из-за рубежа был у подростка из Екатеринбурга, «минировавшего» школы, торговые центры и другие объекты.

Ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что полиция в Екатеринбурге установила личность 14-летнего подростка, который, в том числе за деньги, «минировал» учреждения. Задержанный признался в содеянном.

«Юноша, задержанный на этой неделе по подозрению в лжеминировании... был участником одного из тематических сетевых сообществ в интернет-мессенджере. В группе обсуждались способы и результаты совершенных лжеминирований. Летом 2021 года у молодого человека появился опытный «куратор» из-за рубежа, который обучал его рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах с использованием анонимайзеров», – сказали в УФСБ.

Отмечается, что всякий раз подросток отправлял своему наставнику отчет: ссылки на публикации в средствах массовой информации о произошедших лжеминированиях.

Начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования регионального минобразования Дмитрий Шиловских призвал родителей не игнорировать увлечение ребенка тематическими группами в соцсетях, резкую смену окружения и интересов.

«В пределах школы или колледжа подросток находится в относительно безопасной интернет-среде, ведь ресурсы, которыми обеспечена образовательная организация, находятся под контролем. А вот дома цифровую безопасность могут обеспечить только родители», – приведены его слова в сообщении департамента информполитики региона.

Ранее в феврале неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырех самолетов.