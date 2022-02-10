Украина разместила «Грады» вблизи линии соприкосновения с ЛНР

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10 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Макрону померещился прогресс вокруг Донбасса

Вслед за немцами Макрон отказался поставлять Киеву летальное оружие Thibault Camus/Pool via REUTERS
В мире большой политики, где еще вчера обсуждали «почти неизбежное нападение России на Украину», сменился настрой: многие ждут прогресса на российско-украинском треке, якобы связанного с тем, что президент Франции Эммануэль Макрон удачно слетал в Москву и в Киев с интересными предложениями по безопасности. Оправдан ли этот оптимизм? Подробности...
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Как предатель сдал Америке лучшего разведчика СССР

Так эту сцену обмена принято изображать в современном кинематографе "Шпионский мост",Amblin Entertainment
Ровно 60 лет назад произошло событие, ставшее одним из символов противостояния США и СССР – обмен легендарного советского разведчика на американского сбитого летчика. Кто и при каких обстоятельствах предал Рудольфа Абеля, почему смерть предателя до сих пор остается загадкой и какими сложностями сопровождалась уникальная операция по обмену?  Подробности...
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Молодежь во всем мире программируют на ненависть к России

Подростки подхватили запущенный кем-то тренд «войны» с Россией Виталий Аньков/РИА Новости
Десятки тысяч подростков в США в последние дни начали размещать в соцсетях призывы к войне с Россией. Их примеру начали следовать тинейджеры в других странах. Дети из далеких от Европы частей света пишут о «нападении» русских на Украину, даже не зная, где она находится. Тренд запущен в соцсети TikTok, чья аудитория по всему миру превысила 1 млрд пользователей. Стал ли TikTok новым информационным оружием США? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Зачем убивать НАТО и воскрешать ОБСЕ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Немецкий политолог Александр Рар предложил интересный способ обеспечить европейскую безопасность. Для этого всего лишь надо распустить НАТО и воскресить ОБСЕ. Но вот поможет ли это? Подробности...

Запад не един, Евросоюз – химера

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Именно среди партий и движений социалистической ориентации во всем мире Россия может и должна находить себе постоянных и искренних союзников. Наш «умеренный консерватизм» должен стать умеренным левым консерватизмом. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Правительствам США, Канады и ЕС пора начинать паниковать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
То, что происходит сегодня в Оттаве – пороховая бочка, которая может рвануть по всему миру так, что мало не покажется никому. Возможно, мы находимся на пороге настоящей социальной революции. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Путь Жириновского: восемь прививок и ковид

Обсуждение: 13 комментариев

"Омикрон" приравняли к ОРВИ

Макрон в Кремле и в Киеве: главное

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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия сохранила золото Валиевой на Олимпиаде в Пекине
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    Советник Коля рассказал, как объяснял Горбачеву необходимость НАТО для Европы Американцы не смогли найти Украину на карте Европы Амнистированные боевики ИГ направились в США, Канаду и ЕС Бунтман и Кашин поругались в прямом эфире «Эха Москвы» из-за Украины

    Главная тема


    Молодежь во всем мире программируют на ненависть к России

    олимпиада в пекине


    МОК прокомментировала публикации о допинг-тесте Валиевой

    поражение легких


    Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом

    экс-глава МИД Австрии


    Кнайсль указала на правоту Путина в Мюнхенской речи 2007 года

    Видео

    МиГ-31К с «Кинжалом»


    Гиперзвуковое оружие России прилетело на границы НАТО

    украинский кризис


    Путин и Макрон использовали свой разговор для разных целей

    конфликты с соседями


    Турецкий политолог: Украина в НАТО погибнет как государство

    запрет транзита


    Лукашенко нашел способ мести за американские санкции

    судьба «Северного потока – 2»


    Как США могут избавить Европу от российского газа

    приличное поведение


    Олег Степанов: «Устойчивое развитие» приведет к созданию социалистического концлагеря

    идеальный шторм


    Глеб Простаков: Ослабление России как ключ к сохранению мирового господства для США

    социальная революция


    Владимир Можегов: Правительствам США, Канады и ЕС пора начинать паниковать

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    Украина разместила «Грады» вблизи линии соприкосновения с ЛНР

    10 февраля 2022, 11:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» недалеко от линии соприкосновения, сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Антон Микужис.

    «Украинская сторона в нарушение Минских соглашений продолжает переброску запрещенного тяжелого вооружения из мест отвода к линии боевого соприкосновения на расстояние, позволяющее оперативно применить его в любой удобный момент. Так, нашей разведкой выявлено перемещение двух единиц реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град» из состава 24-й механизированной бригады. «Грады» в настоящее время хорошо замаскированы в лесном массиве в районе населенного пункта Белогоровка», – передает ТАСС слова Микужиса.

    «Несмотря на это, нам достоверно известно, что факт нахождения в данном районе украинских РСЗО был зафиксирован беспилотным летательным аппаратом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, но в отчете отражен так и не был. Необходимо отметить, что применение украинских РСЗО по территории республики не фиксировалось уже много лет. Размещение таких систем недалеко от линии соприкосновения является очередным доказательством агрессивных намерений Киева», – заявил Микужис.

    Ранее Разведка народной милиции ДНР узнала о прибытии в Донбасс польских наемников. Также представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что более 100 бойцов сил специальных операций Великобритании прибыли на Украину. 


    МОК прокомментировала публикации о допинг-тесте Валиевой
    		    10 февраля 2022, 06:55
    Фото: Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

    Адамс заявил, что не станет «комментировать спекуляции», хотя и «знаком с ними». Он подтвердил, что «вчера возникла ситуация, которая связана с юридическими последствиями». «Но я не буду их сейчас комментировать, это было бы неуместно. Но потенциальный случай допинга – тоже спекуляция», – приводит его слова ТАСС.

    В МОК напомнили, что передали «полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию». Адамс отказался «говорить, кто ведет это дело». «Это просто юридические моменты, работа ведется. Что касается церемонии и ее отмены, это спекуляция», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он сказал, что «есть ситуация, которая требует юридических консультаций». Следует «проявить терпение, чтобы это все пришло к конкретному результату». Адамс заявил: «Информация о том, что это допинговый случай – слухи».

    Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от соревнований в женском одиночном катании на ОИ. Российская сторона «ждет официальных заявлений» МОК. «Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», – сказала Ермолина.

    Сама Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что задержка церемонии награждения связана с ее допинг-пробой. Тренер Валиевой Этери Тутберидзе в ответ на просьбу прокомментировать информацию по теме допинг-пробы заявила: «Сплетнями не занимаюсь».

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    За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?








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    Валиева пропустила тренировочное занятие в среду. В четверг фигуристка появилась в отведенное для нее время на тренировочном катке. Короткую программу в личных соревнованиях девушки представят 15 февраля, произвольную – 17 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

    Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.

    Коментарии (30)
    Минспорт РФ посчитал преждевременными комментарии по допинг-тесту фигуристки Валиевой
    		    9 февраля 2022, 19:21
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Министерство спорта России считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.

    «Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации. Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», – заявили в ведомстве, сообщает РИА «Новости»

    Во всемирном антидопинговом агентстве (WADA) также отказались комментировать информацию о допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет агентство. «WADA не станет комментировать этот случай. Для получения информации просим связаться с организаторами турнира фигуристов», - сообщили в WADA. 

    Как ранее написал портал Inside the Games, положительный допинг-тест у российской фигуристки мог быть зафиксирован перед Олимпиадой – в декабре 2021 года. Это якобы и стало причиной переноса церемонии награждения победителей и призеров в командных соревнованиях. При этом The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у представителя российской сборной, не может напрямую влиять на улучшение результатов, передает ТАСС.

    В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что организация не ожидает получить в среду официальное заявление по допинг-тесту Камилы Валиевой. «Источником может быть только официальные заявления, которых ждем. Судя по всему, не сегодня. Половина двенадцатого уже в Пекине», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря организации Ольги Ермолиной.

    По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной. По информации портала, юридическое разбирательство по делу Валиевой должно быть завершено 10 февраля.

    Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

    Камила Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 – в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования «Самбо-70» и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

    Коментарии (69)
    Стало известно содержание нового письма ЕС России
    		    9 февраля 2022, 15:18
    Фото: REUTERS/Yves Herman
    Текст: Елена Мирошниченко

    ЕС подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины, письмо является коллективным ответом на предложения, полученные от РФ, оно подписано главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает издание Politico со ссылкой на проект письма.

    В письме говорится, что ЕС вместе с НАТО готовы продолжать диалог с Россией по «безопасности для всех». ЕС отмечает, что несогласия с Россией должны быть разрешены путем диалога и дипломатии, передает сообщение РИА «Новости».

    Кроме того, в ЕС утверждают, что ОБСЕ – это «надлежащий» форум для обсуждения вопросов безопасности в дополнение к Совету Россия – НАТО.

    Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза». 

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО.

    Коментарии (28)
    В Кремле оценили реакцию Зеленского на обещанные Макроном увещевания о выполнении Минских соглашений
    		    9 февраля 2022, 13:57
    Фото: Volodymyr Tarasov/KPA/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном не говорят о готовности немедленно приступить к реализации Минских соглашений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «По тому, что было сказано на пресс-конференции [Зеленского и Макрона], были позитивные сигналы о том, что решение [ситуации] на Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений. Это верно, это плюс», – цитирует ТАСС Пескова.

    Представитель Кремля добавил, что Москва не услышала каких-либо слов от Зеленского о готовности быстро заняться реализацией Минских соглашений.

    При этом Песков напомнил, что еще во время визита французского лидера в Москву Макрон и Путин условились позднее созвониться и сверить часы. Представитель Кремля призвал дождаться дальнейших бесед политиков, после которых «картина будет яснее».

    8 февраля Макрон заявлял, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».

    Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным то, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.

    Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения.

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    Коментарии (29)
    СМИ: Туктамышева может заменить Валиеву на Олимпиаде
    		    9 февраля 2022, 20:01
    Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    В случае отстранения Камилы Валиевой от участия в личном турнире на Олимпиаде ее может заменить чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.

    Туктамышева является первой запасной сборной России, вторая – Майя Хромых, сообщает «Спорт Экспресс».

    Ранее сообщалось, что 15-летняя Валиева, подозревается в нарушении антидопинговых правил. Таким образом, Елизавета, как первая запасная, может выступить вместо нее, если будет принято решение о замене фигуристки. Для того, чтобы заявить 25-летнюю Туктамышеву, команде ОКР необходимо будет провести все необходимые тесты. Дозаявка займет некоторое время. Есть вероятность, что в случае позднего решения по Валиевой, Россия просто не успеет добавить Елизавету.

    Личный турнир среди женщин на Олимпийских играх в Пекине стартует 15 февраля. Помимо Валиевой, сборную России в нем представят Анна Щербакова и Александра Трусова.

    Ранее в СМИ появилась информация, что проблемы с допинг-тестом у российской спортсменки стали причиной переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпийских играх.

    До этого СМИ также сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.

    Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

    Коментарии (40)
    Россия сохранила золото Валиевой на Олимпиаде в Пекине
    		    10 февраля 2022, 10:37
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Сборную России по фигурному катанию, ставшую победителем командного турнира в рамках 24-й зимней Олимпиады, не станут лишать золотых медалей, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

    По словам источника издания «Чемпионат», российская сборная по фигурному катанию сохранит золото командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине после скандала с допинг-пробой 15-летней Камилы Валиевой. 

    «Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой», – сказал источник. 

    В Олимпийском комитете России пока данную информацию официально не подтвердили. При этом на данное решение может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Ранее российская фигуристка Камила Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой.

    Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

    Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.

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    Коментарии (47)
    Посол Антонов заявил о возможности своей высылки из США
    		    9 февраля 2022, 19:39
    Фото: Карпов Сергей/ЮП/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Власти США до сих пор не отказались от угроз выдворить российского посла Анатолия Антонова, об этом заявил сам дипломат.

    «Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», – цитирует Антонова РИА «Новости».

    Напомним, Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.

    Коментарии (63)
    Жириновского госпитализировали в Москве
    		    9 февраля 2022, 14:10
    Фото: Евгения Новоженина/РИА «Новости»
    Текст: Вера Басилая

    Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве, сообщил источник.

    «Да, он сейчас в ЦКБ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. С каким диагнозом политик попал в больницу, не уточняется.

    ЦКБ находится в ведении управделами президента, однако там комментировать информацию не стали.

    Ранее сообщения о госпитализации Жириновского появились в СМИ, однако в ЛДПР эту информацию опровергли, заявив, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

    Между тем, по данным телеграм-канала Mash, у Владимира Жириновского поражено 50–75% легких, председатель ЛДПР попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса.

    Ранее Владимир Жириновский заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции.

    «Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию «Спутником V», а на этот раз – «КовиВаком» от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», – написал в телеграм-канале Жириновский в декабре прошлого года.

    Коментарии (38)
    Вяльбе объявила бойкот норвежцам

    9 февраля 2022, 13:52

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам, сообщили российские СМИ.

    Как пишет «Спорт-Экспресс», Вяльбе отметила, что отказ от общения с представителями СМИ вызван высказываниями норвежцев о допинге у российских лыжников. «Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», – заявила она.

    Вяльбе потребовала извинений от норвежских журналистов. «Это нарушение всех мыслимых или немыслимых правил. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало», – объяснила она.

    Напомним, в воскресенье россиянин Александр Большунов выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в скиатлоне.

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    Кремль ждет официальных заявлений в ситуации с награждением российских фигуристов

    9 февраля 2022, 13:33

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

    «Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ», – сказал ТАСС Песков, говоря о предположениях, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян.

    «Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК (Международный олимпийский комитет)», – отметил Песков.

    Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.

    Ранее издание Inside The Games сообщило, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.

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    Тренер прокомментировала возможное лишение медалей фигуристов РФ из-за марихуаны

    9 февраля 2022, 17:50

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возможном лишении золотых медалей российских фигуристов на Олимпиаде-2022 из-за возможного употребления одним из спортсменов марихуаны.

    «Я слышала, что пока это предположительно. Марихуана <...> допингом, относящимся к спорту, не считается. Но в это надо вникать», – сказала Гончаренко Metaratings.ru.

    Она добавила, что устала от «гнетущей информации», и это уже «всем поднадоело», но теперь оно «всплывает опять».

    «Не хочется это комментировать. Печально, что еще можно сказать», – заключила специалист.

    Ранее журналист Сергей Лисин со ссылкой на собственные источники заявил, что российский фигурист, сдавший подозрительный допинг-тест перед ОИ-2022, якобы употреблял марихуану.

    До этого СМИ сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов.

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    В Германии выразили беспокойство заполненностью ПХГ газом

    9 февраля 2022, 16:40

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Немецкие власти обеспокоены ситуацией с заполненностью подземных газовых хранилищ в стране, заявила представитель министерства экономики Германии.

    «Обеспечение газом происходит у нас прежде всего по трубопроводам, здесь договоры исполняются. И, конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

    По ее словам, уровень заполненности хранилищ составляет 35-36%. Вопрос увеличения поставок газа «является вопросом рынка», а потому не зависит от властей страны.

    В конце января Газпром заявил, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза осталось менее 20% закачанного предыдущим летом газа, а совокупная наполненность ПХГ Европы составляет 39%.

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    Российские военные рассказали об ударах Израиля по Сирии

    9 февраля 2022, 22:19

    Текст: Антон Антонов

    Истребители ВВС Израиля F-16 атаковали территорию Сирии, затем израильские силы нанесли удар из района оккупированных Голанских высот, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

    Как сообщил Журавлев, около 2.00 мск 9 февраля «четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удар управляемыми ракетами по объектам в районе населенного пункта Кисва провинции Дамаск», передает РИА «Новости».

    В районе 02.30 мск израильские военные «из района оккупированных Голанских высот» нанесли «удар десятью ракетами класса «земля – земля» по ПВО Сирии. В результате «погиб один и ранено пять сирийских военнослужащих», «объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии нанесен материальный ущерб», передает ТАСС.

    Сирийские ПВО российского производства уничтожили восемь ракет, 

    Напомним, военный источник сообщал, что в результате воздушных ударов Израиля по Дамаску погиб по меньшей мере один сирийский военнослужащий и еще пятеро получили ранения.

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    Эксперт: Массовая авария указывает на низкую надежность аппаратов Маска
    		    9 февраля 2022, 18:22
    Фото: SpaceX/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    «Для SpaceX это незначительная потеря с учетом тех спутников, что уже находятся на орбите, а также регулярного запуска новых аппаратов», – сказал газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя выход из строя сразу сорока спутников, принадлежавших миллиардеру Илону Маску.

    «Произошедшее никак не скажется на эффективности всей группировки. Финансово и технически эта потеря где-то в пределах погрешности», – говорит научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Причем версия о том, что спутники утеряны из-за сильной магнитной бури, выглядит правдоподобно, добавил он. 

    «Бури регулярно влияют на космические спутники – выводят их из строя на некоторое время или навсегда. Раньше в космосе не было таких больших группировок спутников, поэтому это воздействие Солнца не было так заметно на фоне малого количества аппаратов. Из сотни из строя мог выходить один спутник. Это происходило регулярно. Но на большом массиве такие бури должны сказываться серьезнее. Из тысячи может ломаться до ста спутников», – пояснил собеседник. 

    С другой стороны, тот факт, что с орбиты сошло сразу несколько десятков спутников, говорит о невысоких параметрах надежности аппаратов. Это, по словам эксперта, продиктовано общей численностью группировки, которая к середине 20-х годов должна достигнуть 12 тысяч спутников.

    О потере из-за магнитной бури 40 спутников провайдера космического интернета Starlink, принадлежащего американскому миллиардеру Илону Маску, в среду сообщила компания SpaceX. Там пояснили, что магнитные бури нагревают атмосферу, повышая ее плотность. Сопротивление атмосферы повысилось на 50% по сравнению с предыдущими запусками, поэтому спутники не удалось вернуть в рабочее положение, чтобы начать орбитальные маневры. В SpaceX заверили, что ситуация не угрожает другим аппаратам на орбите. Вышедшие из строя спутники полностью сгорят в плотных слоях атмосферы.

    Всего SpaceX запустила более дух тысяч спутников, которые компания развертывает на высоте 550 км. По данным SpaceNews, на орбите находится только 1879 спутников Starlink, в том числе на заданной – 1495. В прошлом месяце Маск говорил, что 1469 из запущенных спутников Starlink активны, а 272 движутся на заданные орбиты.

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    У украинской армии возникли проблемы с турецкими беспилотниками
    		    10 февраля 2022, 09:09
    Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    На Украине испытали ряд сложностей с использованием турецких ударных беспилотников Bayraktar, рассказал украинский военный аналитик Тарас Чмут.

    По его словам, украинская сторона столкнулась с проблемой ресурса стоек у БПЛА. Стойки у дронов Bayraktar приходилось менять через каждые три цикла взлета и посадки. 

    «У нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень», – рассказал Чмут в эфире YouTube-канала «Мілітарний».

    Кроме того, возникли проблемы с эксплуатацией тяжелых турецких БПЛА Akinci. По словам эксперта, для них подходят только крупные аэродромы, которые применяются для нужд гражданской авиации. Военные аэродромы для использования Akinci подходят лишь «теоретически».

    Эксперт добавил, что Украине необходимо «что-то делать» со взлетными полосами на аэродромах ВВС, так как имеющиеся советские в данном случае не подходят.

    Ранее украинская и турецкая стороны договорились о расширении производства беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на Украине. 

    Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».

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