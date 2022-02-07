ДНР узнала о прибытии в Донбасс польских наемников

Разведка народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики располагает сведениями о прибытии в Донбасс польских наемников, сообщил замначальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в районе населенного пункта Попасная разведчики зафиксировали появление двух вооруженных групп в количестве до 20 человек, разговаривающих на польском языке. Басурин добавил, что туда они прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«Их задача – проведение совместно с подразделениями украинских сил специальных операций точечных диверсионно-террористических актов, направленных на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и запугивание местного населения», – пояснил он.

В ДНР считают, что перед началом наступления украинской армии наемники «попытаются нанести наиболее значимый урон объектам гражданской инфраструктуры», чтобы вынудить республику на ответные действия, которые украинская сторона, оправдываясь в глазах мирового сообщества, попытается использовать как предлог для начала боевых действий.

Также Басурин заявил, что фиксируется прибытие в Донбасс боевиков, подготовленных под руководством британских инструкторов, Киев формирует из них штурмовые группы.

«Все боевики имеют опыт боевых действий и прошли подготовку под руководством британских инструкторов. Командованием ООС (Операция объединенных сил, силовая операция ВС Украины в Донбассе) националисты распределяются в подразделения 54-й и 56-й бригад, занимающие позиции в первом эшелоне, на северных и западных подступах к Донецку», – сказал он.

По его словам, штурмовые группы рассчитаны на ведение боевых действий в городских условиях.

Кроме того, Басурин подчеркнул, что заявления Польши о поставках оружия Украине несовместимы с ее членством в ОБСЕ.

«Заявления польской стороны [о намерениях поставить Киеву оружие] не способствуют миру и стабильности, а провоцируют эскалацию обстановки и подталкивают Киев начать геноцид населения Донбасса. Считаем, что действия Варшавы несовместимы не только с председательством, но и с членством Польши в ОБСЕ», – сказал он.

Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины снова разместили бронетехнику вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

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