Власти Москвы разъяснили порядок определения длительности карантина для школьников

Срок карантина для контактных по коронавирусу сокращен до семи дней, и данная норма распространяется в том числе для классов, которые были направлены на карантин до принятия постановления. Однако действующий карантин может быть продлен при единогласном решении родителей всех учеников, рассказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Ранее родители учеников одной московской школы сообщили газете ВЗГЛЯД о требовании учебного заведения отправлять на занятия детей, которые находились в непосредственном контакте с заболевшим одноклассником, на неделю раньше окончания установленного врачом карантина. В связи с этим родители столкнулись с неразрешимым противоречием: следовать им требованиям школы или соблюдать назначенный врачом двухнедельный карантин.

«В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ срок карантина для контактных по коронавирусу сокращен до семи дней. Эта норма распространяется в том числе для классов, которые были направлены на карантин ранее – до принятия постановления», – сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Тем не менее, в ведомстве обратили внимание на то, что действующий карантин может быть продлен до 14 дней при единогласном решении всех родителей в классе. Для этого опекунам необходимо обратиться к классному руководителю.

«По информации директора школы №45, школой было предложено всем родителям самостоятельно решить вопрос о посещении занятий в период до истечения первоначального срока карантина. В тех классах, где родители единогласно изъявили такое желание, срок карантина был продлен. Информация о том, что администрация школы не идет на уступки и требует, чтобы дети вышли после семи дней карантина, не соответствует действительности», – заключили в пресс-службе Депзрава Москвы.

В конце января оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что новые правила карантина, согласно которому его срок сокращается с 14 до семи дней для контактировавших с больными, вступают в силу с 26 января и распространяются на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления.