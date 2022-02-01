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1 февраля, вторник | Последнее обновление — 17:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ученые оценили заразность новой формы «омикрона»
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Власти Москвы разъяснили порядок определения длительности карантина для школьников
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Срок карантина для контактных по коронавирусу сокращен до семи дней, и данная норма распространяется в том числе для классов, которые были направлены на карантин до принятия постановления. Однако действующий карантин может быть продлен при единогласном решении родителей всех учеников, рассказали газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
Ранее родители учеников одной московской школы сообщили газете ВЗГЛЯД о требовании учебного заведения отправлять на занятия детей, которые находились в непосредственном контакте с заболевшим одноклассником, на неделю раньше окончания установленного врачом карантина. В связи с этим родители столкнулись с неразрешимым противоречием: следовать им требованиям школы или соблюдать назначенный врачом двухнедельный карантин.
«В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ срок карантина для контактных по коронавирусу сокращен до семи дней. Эта норма распространяется в том числе для классов, которые были направлены на карантин ранее – до принятия постановления», – сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
Тем не менее, в ведомстве обратили внимание на то, что действующий карантин может быть продлен до 14 дней при единогласном решении всех родителей в классе. Для этого опекунам необходимо обратиться к классному руководителю.
«По информации директора школы №45, школой было предложено всем родителям самостоятельно решить вопрос о посещении занятий в период до истечения первоначального срока карантина. В тех классах, где родители единогласно изъявили такое желание, срок карантина был продлен. Информация о том, что администрация школы не идет на уступки и требует, чтобы дети вышли после семи дней карантина, не соответствует действительности», – заключили в пресс-службе Депзрава Москвы.
В конце января оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что новые правила карантина, согласно которому его срок сокращается с 14 до семи дней для контактировавших с больными, вступают в силу с 26 января и распространяются на всех, кому выдано предписание Роспотребнадзора до даты вступления в силу настоящего постановления.
Трюдо спрятали из-за протестов в Канаде
Глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности покинул резиденцию и находится в «неназванном месте», сообщают источники.
CBC News сообщает, что «на фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны», передает РИА «Новости».
В субботу тысячи дальнобойщиков и других протестующих собрались в Оттаве, требуя отмены обязательной вакцинации и связанных с коронавирусом ограничений. Демонстранты направляются к Парламентскому холму. На грузовиках перед зданием парламента висят баннеры с критикой санитарных мер и Трюдо. Пока акция носит мирный характер.
Инфекционист прокомментировал причину смерти Виктора Мережко
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«Люди ни в коем случае не должны заниматься самолечением, причем ни в каком возрасте», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя смерть киноактера и режиссера Виктора Мережко от осложнений коронавируса.
На 85-м году жизни в Москве умер советский и российский киноактер и режиссер Виктор Мережко. По словам его дочери Марии, в декабре артист заболел коронавирусом, но, считая, что это простая простуда, решил лечиться самостоятельно. В январе выяснилось, что одно легкое у него было поражено на 90%, а второе – на 95%, его положили в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние и очистить легкие до 65%, но позднее появились осложнения, отнялась нога, была проведена операция, во время которой медики заметили «какой-то сгусточек крови». Спустя неделю Мережко скончался.
«Лично я, как врач, считаю обсуждение конкретного пациента не слишком этичным, потому что я не его лечащий врач, не читал его истории болезни и выписок. Однако, что касается клинической картины, то это довольно типичная история у пожилых людей. Переносимая коронавирусная инфекция может вызывать массивное поражение легочной ткани. И даже, если человек в общем-то стабилизируется, то достаточно длительное время сохраняется угроза тромбоза», – говорит Коновалов.
Он рассказывает, что сгустки крови (тромбозы) довольно часто встречаются при коронавирусной инфекции – и это доказанный факт. При подобных осложнениях специалист рекомендует незамедлительно обращаться к врачу и строго следовать его назначениям, обращая внимание на то, что каждый случай индивидуален, поэтому объем вмешательства, обследования и лечебного воздействия подбирается в зависимости от состояния пациента.
«Люди ни в коем случае не должны заниматься самолечением, причем ни в каком возрасте. Вообще понятие «самолечение» – это когда лечение идет без контроля специалиста. Причем неважно, насколько этот контроль посредственный или это удаленные консультации на основании каких-то обследований, все должно быть под контролем врача», – предупреждает инфекционист.
При этом Коновалов подчеркивает, что есть определенные факторы, которые ухудшают течение коронавирусной инфекции, и в первую очередь – это отсутствие предварительной вакцинации. В связи с этим врач настоятельно рекомендует гражданам всех возрастов привиться против COVID-19.
Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким умерших 30 января актера Леонида Куравлева и сценариста и режиссера Виктора Мережко, назвав их очень талантливыми и всенародно любимыми людьми искусства.
Врач спрогнозировала завершение пандемии из-за «омикрона» у детей
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Дети переносят заболевание, вызываемое штаммом «омикрон», без осложнений, это может привести к завершению пандемии, заявила заведующая инфекционным боксированным отделением № 10 Детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова Елена Дондурей.
«Сейчас клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других привычных нам респираторных вирусных инфекций. <...> Это еще говорит о том, что новая коронавирусная инфекция становится больше детской, вполне возможно, это приведет к завершению пандемии, после того, как переболеют дети», – цитирует врача ТАСС.
По ее словам, особых осложнений в эту волну не замечено, прогнозируется более легкое течение. Рост госпитализаций же связан с увеличением числа заболевших, указала Дондурей.
Между тем заведующая отделением для детей с коронавирусом Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Светлана Баннова отметила, что сейчас дети поправляются гораздо быстрее, чем в прошлые волны.
«Родители, естественно, напуганы, а соответственно, легкие формы госпитализируются тоже, потому что не знают, как дальше себя инфекция поведет, но на самом деле детки намного быстрее поправляются и быстрее выписываются, чем по предыдущим волнам», – сказала она.
Ранее в Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М».
Проценко: Коронавирус станет сезонным заболеванием как грипп
Штамм коронавируса «омикрон» отличается более быстрым и одновременно более легким течением, но пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями не должны «терять настороженность», заявил главный врач больницы №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко в интервью RTVI.
«Его (заболевание, вызванное «омикроном» – прим. ВЗГЛЯД) быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражения легочной ткани, меньше пневмоний в исходе – это хорошая новость», – приводит его слова RT.
Проценко добавил, что при этом пациенты из групп риска не должны «терять настороженность».
«Но эта вспышка с двух-трехдневной температурой в 39 градусов со слабостью. Те группы риска, пациенты старше 60 лет, пациенты с... ожирением, пациенты с сопутствующей патологией, есть всегда риски, что этот пик лихорадки может сопровождаться обострением... ухудшением по их сопутствующей патологии», – отметил он.
По его словам, коронавирус станет сезонным заболеванием, которое будут контролировать с помощью вакцинации, как сейчас грипп, это позволит отказаться от ношения масок, и вновь возвращаться к этой практике только в эпидемический сезон.
«Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон – октябрь–ноябрь – мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией», – уточнил Проценко.
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Ранее британские ученые заявили, что риск повторного заражения штаммом коронавируса «омикрон» по сравнению с «дельтой» выше в 5,4 раза.
В пятницу в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили, что в 32 регионах России за неделю осложнилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, в восьми регионах отмечается улучшение.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
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Премьер Канады Трюдо заразился коронавирусом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.
«Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19», – написал Трюдо в Twitter, передает ТАСС.
Он отметил, что чувствует себя хорошо и на этой неделе продолжит работать удаленно в соответствии с рекомендациями органов общественного здравоохранения.
Накануне сообщалось, что глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности покинул резиденцию и находится в «неназванном месте».
В субботу тысячи дальнобойщиков и других протестующих собрались в Оттаве, требуя отмены обязательной вакцинации и связанных с коронавирусом ограничений. Демонстранты направляются к Парламентскому холму. На грузовиках перед зданием парламента висят баннеры с критикой санитарных мер и Трюдо. Пока акция носит мирный характер.
Ученые назвали новую особенность «скрытого» омикрона
Подтип BA.2 омикрон-штамма коронавируса, названный «скрытым омикроном», имеет более высокие темпы распространения по сравнению с подтипом BA.1, следует из данных агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).
«Теперь мы знаем, что BA.2 имеет повышенную скорость распространения. Эта картина наблюдается во всех регионах Англии. Мы также выяснили, что у BA.2 несколько выше частота повторных случаев заражения, чем у BA.2», – приводит РИА «Новости» комментарий главного медицинского советника UKHSA Сьюзен Хопкинс.
Британские ученые отмечают, что эффективность вакцин против новой разновидности омикрона на том же уровне, что и против BA.1.
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На прошлой неделе UKHSA выделило новую разновидность «омикрона» BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют «скрытым», так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1. При этом ПЦР-тесты безошибочно показывают положительный результат у зараженных BA.2.
Ранее стало известно, что итальянские специалисты выявили месяц назад новую разновидность коронавируса – «омикрон-2», но тревожить общественность заявлением об открытии не стали, так как этот вариант похож на штамм «омикрон-1».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
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Гинцбург назвал защищающую на 100% от «омикрона» вакцину
Ревакцинированные «Спутником Лайт» получают стопроцентную защиту от омикрон-штамма на три месяца, заявил глава Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».
«75% вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее Гинцбург заявил, что адаптация «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон» при необходимости займет два с половиной – три месяца. Между тем сейчас на долю «омикрона» в Москве приходится уже до 30% заражений.
Также Гинцбург заявлял, что «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Он также заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».
Гинцбург назвал сроки регистрации назальной вакцины от COVID
Испытания назальной вакцины от COVID-19 должны закончиться в течение 2-2,5 месяцев, если они пройдут успешно, то Минздрав России зарегистрирует ее, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 24».
«Сейчас уже начались клинические испытания, несколько десятков наших сограждан привилось. Если все будет идти по плану, в течение 2-2,5 месяцев мы должны закончить испытания первой-второй фазы интраназальной вакцины, и это, надеюсь, позволит Минздраву выдать нам регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого вакцинного препарата», – цитирует его РИА «Новости».
Он отметил, что применение назальной вакцины, возможно, увеличит срок между первичной вакцинацией и ревакцинацией.
Ранее сообщалось, что исследование комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея начались в Сеченовском университете.
Медсестры в США заработали 1,5 млн долларов на продаже свидетельств о прививках
В Нью-Йорке задержаны медсестры Жюли ДеВуоно и Марисса Уррао, которых подозревают в продаже непривитым пациентам свидетельств о вакцинации от коронавируса, сообщают СМИ.
Как предполагает следствие, работницы детской поликлиники получали деньги за то, что вносили имена клиентов в базу данных штата о вакцинациях. Внести имя взрослого стоило 220 долларов, ребенка – 85 долларов. В ходе обыска у них нашли 900 тыс. долларов наличными. Записи свидетельствуют, что с ноября по январь они заработали 1,5 млн долларов. Женщины были разоблачены при продаже свидетельств полицейским под прикрытием, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.
Напомним, в декабре полиция штата Нью-Йорк открыла расследование после появления информации о том, что сеть медицинских учреждений, предположительно, мошенническим путем получила вакцины от нового коронавируса и предлагала их частным лицам.
За сутки в России госпитализировали 9,8 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 9883 человека, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 9883 человека, на 32,2% меньше по сравнению с 29 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 121 228 случаев заболевания, в целом в России выявлено 11 737 007 случаев коронавируса в 85 регионах.
За сутки в связи с выздоровлением выписано 28 944 человека, на 3,6% меньше по сравнению с 29 января. За это же время подтверждено 617 смертей.
За весь период зафиксировано 330 728 летальных исходов, выздоровел 10 218 151 человек.
В Москве за сутки выявлено 24 030 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 17 833, в Московской области – 11 434.
Накануне в России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом.
Врач назвал необычный симптом после «омикрона»
После перенесенного «омикрона» у пациента может развиться так называемый аберрантный гиперкоагуляционнный ответ, в результате чего кровь начинает сгущаться, заявил главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев.
«Вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление», – сказал он в беседе с URA.RU.
Однако утверждать, что такое развитие событий ожидает каждого переболевшего, медики, по словам Токарева, не спешат. Вопрос находится на стадии изучения. Врачи не знают, насколько риск сгущения крови при «омикроне» зависит от пола, возраста и сопутствующих болезней пациента.
Профилактолог добавил, что похожие последствия наблюдались и у пациентов, перенесших дельта-штамм.
Состояние гиперкоагуляции – склонность к тромбозу вследствие нарушения свертывающей системы. Воспалительные реакции и ряд хронических заболеваний могут привести к еще большему сгущению крови.
Ранее были названы самые распространенные осложнения после COVID.
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Израиль признал сделанные в «Инвитро» анализы привитых «Спутником V»
Сделанные в российских лабораториях «Инвитро» анализы на антитела для привитых «Спутником V» и бустером «Спутник Лайт» будут приниматься для оформления электронного разрешения на въезд в Израиль, сообщил Минздрав страны.
«Вакцинированные вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт» (в виде бустерной дозы) будут признаны вакцинированными после загрузки в форму декларации на въезд в Израиль официального свидетельства положительного результата серологического анализа с QR-кодом из лаборатории «Инвитро» в России», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
При отсутствии такого анализа туристам необходимо будет пройти серологический анализ по прибытии в Израиль.
В Министерстве туризма Израиля добавили, что список российских лабораторий в дальнейшем будет расширен.
Ранее вакцинированных «Спутником» туристов решили пускать в Израиль с 9 января.
Также власти Саудовской Аравии с 1 января разрешили туристам, которые вакцинировались двумя дозами вакцины «Спутник V» от коронавируса, въезд в страну, в частности, приезжать на хадж и малый хадж – умру.
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Утверждена цена препарата для лечения COVID-19
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила цену на лекарственный препарат от коронавирусной инфекции «Ремдесивир» российской компании «Р-Фарм» в размере 3 840 рублей за упаковку, сообщила пресс-служба ведомства.
«Служба согласовала цену на второй воспроизведенный лекарственный препарат «Ремдесивир» российской компании «Р-Фарм» в размере 3 840 рублей за упаковку», – говорится в Telegram-канале службы.
В пресс-службе отметили, что препарат предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Согласованная цена в два раза ниже зарегистрированной в 2020 году цены на первый в России дженерик. Он произведен компанией «Фармасинтез»», – уточнили в ведомстве.
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В декабре 2021 года стало известно, что препарат от коронавируса «Ремдесивир» поставлен во все регионы России, идет мониторинг его использования.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от коронавируса.
Напомним, что правительство предложило выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса, соответствующее решение будет вынесено на заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.
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В Минпросвещения исключили полный перевод школ на дистанционное обучение
Полностью переводить школы на дистанционное обучение не планируется, но регионы имеют право локальности принимать решения в связи с эпидемиологической обстановкой, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва Кремль Путин» на телеканале «Россия 1».
«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы – это их право – принимают локально соответствующие решения», – цитирует его РИА «Новости».
В Московском государственном университете М. В. Ломоносова решили с 7 по 22 февраля ввести дистанционное обучение для студентов.
За сутки в России госпитализировали 9 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 9090 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 9090 человек, на 8% меньше по сравнению с 30 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 124 070 случаев заболевания, в целом в России выявлено 11 861 077 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписано 30 130 человек, на 4,1% больше по сравнению с 30 января. За это же время подтверждена 621 смерть.
За весь период зафиксировано 331 349 летальных исходов, выздоровел 10 248 281 человек.
В Москве за сутки выявлено 23 417 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 15 802, в Московской области – 11 470.
Накануне в России за сутки госпитализировали 9883 человека с коронавирусом.
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