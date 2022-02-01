В Кремле назвали Ельцина крупной политической фигурой

В Кремле считают первого президента России Бориса Ельцина крупной политической фигурой, навсегда оставившей свой след в истории страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Так же, как относились всегда. Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила, собственно, свой след в истории нашей страны и занимает свое особенное место в истории нашей страны», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, как в Кремле относятся к Ельцину.

Говоря о том, остались ли в Кремле или администрации президента России ельцинские кадры, Песков сказал, что «некоторые есть».

По словам Пескова, в Кремле не исключают, что президент Владимир Путин в связи с днем рождения первого президента России Бориса Ельцина позвонит во вторник его вдове Наине Ельциной.

Отвечая на вопрос о каких-то традиционных мероприятиях в честь этого дня, Песков отметил, что государственного протокола на этот счет нет.

«Чаще всего он ей звонит, я не исключаю, что сегодня тоже президент решит ей позвонить. Но точно мне неизвестно», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности звонка главы государства вдове Бориса Ельцина.

Ранее путин рассказал, что Ельцин не «передавал ему власть», он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера.