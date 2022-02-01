В Москве простились с Куравлевым

Завершилась церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым: его отпевали в Центральной клинической больнице в Москве.

На церемонию прощания пришли члены семьи Куравлева, коллеги и поклонники. Позже его похоронят на Троекуровском кладбище, передает РИА «Новости».

Сын Леонида Куравлева Василий сказал на церемонии прощания, что для него отец «перешел в другое измерение», но в будущем они еще смогут общаться – через воспоминания и сыгранные роли.

«Дорогой мой и любимый папа! У меня язык не поворачивается сказать, что ты умер. Для меня ты перешел в другой мир, в другое измерение, и мы в будущем, безусловно, будем с тобой общаться и взаимодействовать, прежде всего через твоих героев, через твои роли, ну и, конечно, через детские воспоминания», – сказал Василий Куравлев.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов на церемонии прощания сказал, что Леонид Куравлев обладал обаянием, своеобразным талантом и только ему присущим юмором, которые позволяли ему великолепно сыграть роль.

«Талант, замечательный актер и, конечно, замечательный человек. Пусть земля будет тебе пухом. Я рад, что мы с тобой общались», – сказал Герасимов.

Он вспомнил известные роли Куравлева, в частности, сантехника Афанасия Борщова из фильма Георгия Данелии «Афоня», вора-рецидивиста Жоржа Милославского из ленты Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

«Своим обаянием, своим талантом своеобразным, только ему присущим юмором только он мог так великолепно сыграть роль. И конечно, все мы будем смотреть, помнить и любить его», – добавил Герасимов.

Он выразил сожаление, что в последние годы у Куравлева не было ярких ролей в кино. Но сам актер, отметил он, философски говорил: «Уступи дорогу другим».

Почтить память Куравлева пришли члены семьи – сын Василий, внук Степан, друзья и коллеги.

Советский и российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. Окончил актерскую мастерскую ВГИКа под руководством Бориса Бибикова. После окончания института его приняли в Театр-студию киноактера, где он работал до 1992 года.



Широкую известность ему принесла роль Пашки Колокольникова в картине Василия Шукшина «Живет такой парень». Также любимыми героями, которых сыграл Куравлев, стали вор Валька Копченый в телесериале Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979), жулик Шура Балаганов в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок» (1968), вор-рецидивист Жорж Милославский в картине Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), сантехник Афанасий Борщов в киноленте режиссера Георгия Данелии «Афоня» (1975).

Куравлев продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. Всего его карьера насчитывает более 200 киноролей.

Среди наград Куравлева приз кинофестиваля «Виват, кино России» за творческий вклад в российский кинематограф (1999), в 2006 году он был удостоен ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество», а в 2012 году его наградили российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В воскресенье народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет.