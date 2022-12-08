Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией Севастополя

Суд обязал жителя Мурманска отправлять деньги ВСУ

Житель Мурманска обратился в суд с просьбой прекратить исполнительное производство против него по делу о хищении нефтепродуктов в части в Западной Украине, в которой он проходил службу в составе Советской армии. Мужчина заявил, что что таким образом он финансирует ВСУ, суд отказал ему, ссылаясь на Минскую конвенцию.

Как сообщает издание «СеверПост», в должниках перед воинской частью под Винницей оказался бывший военнослужащий Советской армии, проходивший службу на территории Западной Украины. В 1990-е годы его обвинили в халатности по делу о хищении нефтепродуктов в части. Мужчина дослужил до пенсии под Винницей, а затем вернулся в Мурманск. В 2002 году винницкая воинская часть через Мурманский облсуд потребовала вернуть долг, который составлял порядка 675 тысяч рублей.

Каждый месяц банк списывал с пенсии должника деньги в счет части. Издание отмечает, что в 2019 году по неизвестным причинам средства перестали доходить до части. Вероятнее всего, это произошло из-за изменения реквизитов. В результате на счете для невостребованных сумм скопилось около 175 тыс. рублей, списания продолжаются.

Мужчина и ранее пытался через суд перестать выплачивать долг, но не преуспел. На фоне спецоперации он снова обратился в Мурманский областной суд с просьбой прекратить исполнительное производство и вернуть 175 тыс. рублей.

Ему отказали со ссылкой на Минскую конвенцию. Она была заключена в январе 1993 года странами СНГ, Россия и Украина из нее не выходили. В связи с этим исполнение решения суда Украины не противоречит международным обязательствам России.

В решении отмечено, что перечисление украинской воинской части средств на основании исполнительного документа не образует состава общественно опасного деяния. Доводы о том, что за перечисление денег военным на Украине после 24 февраля можно увидеть финансирование терроризма или экстремизма, признаны несостоятельными.

Ранее в петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».