Популяризатор науки объяснил разницу между «кабинетными учеными» и преподавателями

У преподавателей все в порядке с умением доносить информацию до аудитории. Среди наших экспертов встречаются ораторы высочайшего уровня, которые простыми словами могут объяснить любые сложные явления, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель научно-просветительского проекта «Наука.PRO» Евгений Миронов, один из финалистов премии «Мы Вместе».

«Когда мы только запускали проект «Наука.PRO», то не представляли, каким он будет через пять с половиной лет. Мы считали ценным проводить лектории с участием специалистов в своих областях и даже толком не знали тогда о волонтерских объединениях. Когда нам посоветовали подать заявку на получение премии «Мы вместе», мы восприняли это как возможность познакомить с нашей работой еще более широкую аудиторию», – сказал руководитель научно-просветительского проекта «Наука.PRO» Евгений Миронов.

«Мы проводим лектории, активно снимаем видео и публикуем их на наших ресурсах в соцсетях. Будем создавать новые площадки по распространению нашего контента (опубликовано более 560 роликов на самые разные темы науки и культуры, создано столько же подкастов, организовано более 40 бесплатных мероприятий). В наше время нужно быть максимально представленным в соцсетях и видеохостингах, ведь везде своя аудитория», – отметил собеседник.

Миронов считает главной заслугой проекта работу с компетентными источниками, потому что информация должна быть проверена и «идти от квалифицированных специалистов». При этом он считает увлекательной и захватывающей ситуацию, при которой одни ученые пытаются оспорить утверждения других, ведь столкновение разных мнений на одной площадке интересно зрителю.

«Печально, что вокруг много непроверенной информации, именно поэтому мы и создали свой проект и сделали ставку на сотрудничество с научным сообществом», – добавил Миронов. По его словам, к проекту стараются привлекать не «кабинетных ученых», а преподавателей, потому что у них «все в порядке с риторикой, умением доносить информацию до аудитории». «Среди наших экспертов встречаются ораторы высочайшего уровня, умеющие держать внимание аудитории. В частности, несколько наших популяризаторов науки блестяще рассказывают об астрономии. Простыми словами они могут объяснить любые сложные явления», – указал собеседник.

Другим успехом проекта стало то, что его видеоролики стали использовать своей работе некоторые российские школы и вузы. «Южный федеральный университет показывает наши ролики по археологии на историческом факультете. Конечно, научпоп и образование – разные вещи, но некоторые элементы нашей работы можно великолепно использовать в качестве иллюстрации. Мы также можем доходчиво и иллюстративно доносить даже детям сложные физические или математические законы, явления», – пояснил Миронов.

В понедельник, в Международный день добровольцев, в Москве состоялось вручение премии «Мы вместе». В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Мероприятие открыло одноименный форум в центральном выставочном зале «Манеж», который продлится до 7 декабря. «Самое яркое впечатление на форуме создалось от того, что в одном месте объединены волонтеры самых разных направлений», – отметил Миронов.

Международная премия «Мы вместе» организована для НКО, бизнеса и волонтеров. Основная ее задача – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. В нынешнем году на премию было подано рекордное количество заявок.