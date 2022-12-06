В Госдуме предложили отменить перечень запрещенных для женщин профессий

Депутаты от партии «Новые люди» внесли законопроект, отменяющий перечень профессий, запрещенных для женщин, поскольку он морально устарел, нарушает конституционные права граждан и противоречит здравому смыслу, заявила заместитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева.

«Мы предлагаем упразднить перечень профессий, запрещенных для женщин, – признать утратившей силу статью Трудового кодекса РФ, которая является основой для подзаконных актов, которые утверждают список запрещенных профессий. Это и будет то, о чем мы так часто слышим, – поддержка идеи женского лидерства в самом что ни на есть практическом виде и хороший вклад в экономическую мобилизацию», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Авксентьева подчеркнула, что перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, напрямую дискриминирует и женщин, и мужчин.

«Для женщин это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин – неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства, заявленные публично», – сказала депутат.

«Новые люди» считают, что сейчас права и возможности женщин ограничены. В частности, для женщин сильно ограничена возможность зарабатывать больше.

«Самая распространенная женская профессия в России – продавщица. Среди других «женских» профессий также низкооплачиваемые должности. В списке запрещенных – работа в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. В итоге женщины трудоспособного возраста вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, чем в законодательно принятых «мужских», а затем получают, соответственно, меньшую пенсию», – обращает внимание Авксентьева.

Депутат отмечает, что говорить про заботу о женском здоровье в контексте запрета каких-то профессий – чистое лукавство. Многим женщинам приходится работать в сложных условиях по тем профессиям, которые традиционно считаются «женскими».

«Сейчас действует запрет для женщин поднимать грузы больше 15 килограммов – это без перемещения. Но медсестры, санитарки, сиделки перекладывают лежачих больных, которые могут весить и центнер, выполняют тяжелый физический труд, получая зачастую сильно меньше, чем мужчины на работах из запретного перечня. То есть снова где-то можно, а где-то нельзя», – пояснила Авксентьева.

Три года назад Минтруд уже сократил перечень запрещенных для женщин профессий, оставив в нем 100 видов работ из 456. «Новые люди» будут добиваться полной отмены этого перечня.