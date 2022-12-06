Путин поручил внести изменения в законы для облегчения банкротства граждан

Путин поручил до 1 июня внести изменения в законы для облегчения процедуры банкротства граждан

Президент Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Правительству и Банку России поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: распространение процедуры внесудебного банкротства на граждан, основным источником доходов которых являются госпенсия и (или) соцпособие, в том числе пособие по беременности и родам, и граждан – получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если исполнение исполнительных документов в отношении таких граждан длится более одного года и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, передает РИА «Новости» текст сообщения.

Также президент поручил повысить вдвое, с 500 тысяч до 1 млн рублей, максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. При этом минимальную планку, при которой такая процедура доступна, поручено снизить с 50 до 25 тыс. рублей.

Кроме того, президент поручил сократить вдвое – с десяти до пяти лет срок, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству. Срок выполнения данных поручений – 1 июня 2023 года.

Ранее президент Владимир Путин обсудил с членами правительства новые предложения кабмина по упрощению процедуры внесудебного банкротства граждан, он подчеркнул, что это позволит облегчить участь граждан, попавших в сложную финансовую ситуацию.