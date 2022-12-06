Центр занятости в Москве начал работу по трудоустройству в промышленные фирмы

Московский центр занятости «Моя работа» помог жителям устроиться на работу на ведущие промышленные предприятия

Работа столичного центра занятости «Моя работа» помогает устроиться на работу в связи с ростом спроса работодателей на «синих воротничков», чья востребованность сохранится в будущем в связи с импортозамещением и локализацией производств.

В центре реализуется проект по подбору инженерно-технических специалистов. В целях оперативного трудоустройства москвичей центр анонсировал тематическое карьерное мероприятие – День инженера 6 и 8 декабря, где представители рабочих специальностей могут пройти собеседования на самые востребованные позиции, пишет «Вечерняя Москва».

По словам первого замдиректора центра «Моя работа» Романа Никитина, на мероприятии фирмы представят вакансии для инженеров-конструкторов, технологов, схемотехников, разработчиков аналоговых и аналого-цифровых микросхем и библиотек проектирования. По информации центра, вакансии подойдут для опытных представителей профессий, начинающих специалистов, а также соискателей с инвалидностью. Зарплата будущих сотрудников достигает 150 тыс. рублей.

Один из посетителей открытых отборов Денис Лукин поделился, что сразу удается переговорить с представителями трех предприятий, в данный момент он претендует на вакансии «Наладчик станков и манипуляторов», «Начальник ОТК» и «Инженер по оборудованию».

Служба занятости «Моя работа» – крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы в Москве. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы».