США собрались кратно увеличить выпуск снарядов и ракет для армии

Помощник министра армии США Буш объявил о планах кратно увеличить производство снарядов калибра 155 мм и ракет для РСЗО

Власти США собираются кратно увеличить объем производства снарядов калибра 155 мм и ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, пусковых установок MLRS и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил помощник министра армии США по закупкам и логистике Дуглас Буш.

Американский чиновник, которого процитировал портал Defense News, сообщил, что в процессе выполнения контракты, нацеленные на утроение производства снарядов калибра 155 мм. Он уточнил, что на реализацию этих планов может потребоваться несколько лет, передает ТАСС.

По его словам, в американской армии намерены не только восстановить запасы боеприпасов, но и значительно увеличить их количество. Он уточнил, что в течение трех лет планируется очень значительное увеличение производства обычных артиллерийских боеприпасов.

Буш заверил, что Штаты по-прежнему могут поддерживать Украину. При этом он уточнил, что речь скорее идет о средне- и долгосрочной перспективах. Так, по его словам, если конфликт на Украине продлится три или четыре года, то за это время США смогут значительно опередить Россию по объемам производства боеприпасов, а с учетом планов союзников – оставить ее далеко позади. Американский чиновник также информировал, что Штаты работают над удвоением выпуска наиболее востребованных Украиной высокоточных боеприпасов: ракет для HIMARS, MLRS и Javelin.

Ранее в понедельник ВС России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ в Запорожье. В минувшую субботу стало известно, что поставки боеприпасов ВСУ истощили склады по всей Европе, в Германии запасов осталось на два дня боев. В конце ноября в США предупредили, что две трети стран НАТО исчерпали свои возможности поставок оружия на Украину.