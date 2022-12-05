Умер журналист-международник Борис Калягин

На 85-м году жизни скончался советский журналист-международник, политический обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио Борис Калягин, сообщил замдиректора Института медиа НИУ ВШЭ профессор Олег Дмитриев.

О смерти профессору сообщила дочь журналиста, Калягин умер в квартире в Москве после продолжительной болезни, передает ТАСС.

Прощание с журналистом пройдет в среду, оно будет закрытым от публики.

Дмитриев подчеркнул, что Калягин – это легендарная личность для телевидения СССР. После развала Союза журналист стал профессором Института медиа НИУ ВШЭ, он хотел передать знания учащимся.

Дмитриев поделился, что знал Калягина с детства, он смотрел его репортажи из Индии, Британии и США. Уже тогда Дмитриев захотел работать с такими людьми, и обстоятельства сложилась так, что работать вместе начали в преподавательской сфере.

«Его всегда отличали такт, дружелюбие, вежливость, основательность в работе. Всегда было желание рассказать что-то новое и интересное студентам, и он делал это каждый день», – заключил собеседник.

Калягин – уроженец Москвы, родился в 1938 году. Он закончил Институт восточных языков при МГУ по специальности «Язык хинди и литература Индии», позже работал сотрудником Центрального телевидения в Индии.

По возвращении на Родину он начал работать главредом телепередачи «Время», руководил международным отделом Центрального телевидения.

Кроме того, Калягин был ведущим программ «Сегодня в мире» и «Международная панорама», трудился в должности собственного корреспондента в США и Британии. С 2004 года преподавал в НИУ ВШЭ.

Награжден двумя орденами «Знак почета» и орденом Дружбы народов.