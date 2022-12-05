Эксперт: Европа пожинает плоды своих непродуманных действий в области продовольствия

События этого года, связанные с развязанной против нашей страны санкционной войной и ограничениями экспорта, в следующем году усугубят и без того сложное положение на мировом продовольственном рынке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин.

«Заявляя о решающей роли России в масштабном продовольственном кризисе, западные страны просто пытаются переложить на неё ответственность за собственные провалы. В частности, приводятся данные о росте цен на продукты питания, сообщается также о дефиците ряда продовольственных товаров в наиболее бедных странах ЕС. На самом деле вины России в этом нет, а решение продовольственной проблемы находится вне зоны ответственности нашей страны», – отметил он.

По словам эксперта, начало продовольственного кризиса приходится совсем не на весну этого года и никак не связано с украинским кризисом – еще в прошлом году Европейский союз столкнулся с рекордными ценами на энергоносители: стоимость природного газа на рынке уже тогда превышала 2 тыс. долларов за тысячу кубометров, следом росли цены на другие энергоносители.

«Кризис был вызван неблагоприятными погодными условиями и отсутствием должной подготовки со стороны западных государств. Ведь несмотря на предупреждения экспертов, европейское руководство не спешило увеличивать заполнение хранилищ и продолжало увлекаться идеями безуглеродной энергетики и зеленой экономики. Конечная цена продуктов питания напрямую завязана на этих ресурсных факторах и имеет отложенный эффект», – пояснил Лукушин.

«События этого года, связанные с развязанной против нашей страны санкционной войной и ограничениями экспорта, лишь подливают масло в огонь и уже в следующем году усугубят и без того сложное положение на мировом продовольственном рынке. Определяющую роль в этом процессе будут играть цены на минеральные удобрения, мировым лидером по экспорту которых является Россия», – продолжил эксперт.

Он добавил, что попытки повесить на Россию ответственность за внутренние проблемы объясняются беспомощностью политиков, которые не могут признаться гражданам в своих ошибках и готовы оправдывать геополитикой любые недочеты.