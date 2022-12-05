Медведев посоветовал европейцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками

|
5 декабря, понедельник | Последнее обновление — 15:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На отремонтированной части Крымского моста открыли движение автотранспорта
Разделы
Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации.
Подробности...
Чумой XX века называли нацизм. Русофобия наследует нацизму, развивает нацизм на новой основе, в современных условиях. Нацизм был явлением глобальным; у Гитлера были британские, французские, бельгийские, американские симпатизанты. Точно так же и русофобия сегодня стала идеологическим ядром, вокруг которого объединились страны Запада.
Подробности...
Человечество, состоящее из смертных существ, на протяжении всей истории грезило о конце времен. Это настолько естественно, что совсем не стыдно – никому не хочется умирать в одиночку.
Подробности...
Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
Подробности...
При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...
Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Медведев посоветовал европейцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
С ценами на нефть будет происходить невообразимое, для потребителя ничего хорошего не будет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя вступление в силу решения о введении потолка цен на нефть из России.
Он сравнил страны Запада с толпой подгулявших бюргеров, которые, «обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду», чтобы охладиться.
Часть из них, продолжил Медведев в Telegram, быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится очень плохо плавать в ледяной воде, в часть – погибнет.
«Их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. (…) Что русскому хорошо, то немцу смерть», – добавил зампред СБ.
Медведев поразился тому, насколько человечество постоянно наступает на одни и те же грабли, регулируя цены в угоду политической конъюнктуре. Он объяснил, что такие попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Нефть, конечно, не пропадет, но с ценами на нее будет происходить невообразимое. Но что именно, никто пока не знает, пояснил Медведев.
«Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась», – заключил он.
5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на транспортируемую танкерами нефть из России, также в действие вступили ограничения цен на морские поставки нефти.
В Кремле прокомментировали решение о потолке цен на нефть
Песков заявил, что Россия не примет потолок цен на нефть
Москва не примет потолок цен на российскую нефть, о дальнейших решениях власти сообщат по итогам анализа ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что ситуация сейчас анализируется, в Кремле однозначно такой потолок принимать не будут, каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, сообщат дополнительно, передает ТАСС.
Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
Медведев высмеял решение ввести потолок цен на российскую нефть говорящим кадром
Замглавы Совета безопасности РФ Медведев высмеял потолок цен на нефть кадром из фильма «Сияние»
|
|
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть, опубликовав кадр с замерзшим героем из фильма «Сияние».
Дмитрий Медведев после сообщений о введении странами Запада потолка на российскую нефть опубликовал у себя в Telegram-канале кадр с замерзшим персонажем актера Джека Николсона из фильма «Сияние». Он иронично его подписал: «Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть…»
Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.
Накануне США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
Россия объяснила последствия попыток установить лимит цен на нефть
Посольство назвало попытки США установить лимит цен на российскую нефть перекраиванием принципов свободных рынков
|
|
Страны Запада, пытаясь установить лимит цен на российскую нефть, занимаются перекраиванием базовых принципов функционирования свободных рынков, заявило посольство России в США.
Посольство, комментируя в Telegram «чванливые заявления» США, отметило, что кризис на энергоплощадках вызван политикой Вашингтона – санкциями против России, запретом на ее ресурсы. «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте», – заявили дипломаты.
По их мнению, в результате попыток установить лимит цен на нефть возрастут неопределенность и издержки для потребителей сырья. Кроме того, теперь любая страна по политическим причинам может оказаться жертвой введения «потолка» в отношении ее экспорта. При этом в посольстве выразили уверенность, что российскую нефть продолжат покупать.
Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.
Скандальное заявление фон дер Ляйен возмутило Британию
Daily Mail: Заявление фон дер Ляйен об Украине едва не рассорило ее с Великобританией
|
|
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, допустив сравнение Украины с Ирландией, рискнула отношениями с Великобританией, пишут британские СМИ.
Председатель ЕК заявила, что Ирландия далеко от событий на Украине, однако эта страна, по мнению фон дер Ляйен, «лучше других понимает», почему Украина так важна для Евросоюза. «Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны», – приводит ее слова газета Daily Mail.
Британский депутат от партии консерваторов Джейкоб Рис-Могг назвал заявление Урсулы фон дер Ляйен из ряда вон выходящим. По его словам, оно недипломатично, неразумно и неправильно.
Читатели газеты также возмутились словами главы ЕК, отметив, что она расшатывает западную коалицию. Так, пользователь chris58862002 написал, что это говорит «немка, страна которой силой и оккупацией подчинила себе большую часть Европы, включая Украину, 80 лет назад». По его словам, Урсула фон дер Ляйен – «абсолютная лицемерка», передает РИА «Новости».
Пользователь dot поинтересовался, так же Евросоюз поддерживает усилия Каталонии по получению независимости от Испании, и сам ответил: «Не-а».
Комментатор bleep написал, что ЕС «заново пробил дно». «Своими словами она разжигает еще больше ненависти и разделения. Это омерзительно», – подчеркнул он.
JBBooks посоветовал ЕС «держать свои грязные носы подальше от вещей, которые не являются их чертовым делом».
На этой неделе фон дер Ляйен оказалась в центре другого скандала из-за Украины. В видеообращении она сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц, однако позднее ее заявление было удалено.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Новак: Россия прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен на нефть
Россия прорабатывает механизмы запрета на потолок цен на нефть, так как не собирается применять инструменты, связанные с вводимым Западом ограничением, заявил вице-премьер России Александр Новак.
«В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap. Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap, независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, мы считаем, может только привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов, снижению инвестиций. Это может коснуться не только нефти, но и других продуктов, которые сегодня торгуются на рынке, коснуться не только России, но и других стран», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Также он добавил, что позиция Москвы о потолке цен на нефть остается неизменной: это грубый и нерыночный инструмент, и Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу.
Напомним, в «Официальном журнале ЕС» опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов.
В Европарламенте призвали к жесткому курсу в отношении США
Евродепутаты Фербер и Ланге призвали к жесткому курсу в отношении США из-за экономической политики Байдена
|
|
Евросоюз должен выбрать жесткий курс в отношении США и подать иск в ВТО из-за экономической политики Вашингтона, заявили евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге.
Представитель по экономическим вопросам крупнейшей в ЕП Европейской народной партии Фербер призвал к жесткому курсу в ответ на подписанный президентом США Джо Байденом закон о снижении инфляции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Morgenpost.
По мнению Фербера, если США не изменят свою политику, Еврокомиссии нужно «выложить на стол все инструменты для пыток» и задуматься о шагах по защите торговли. Он признал, что такого «ядерного варианта» лучше избежать, но протекционизм США может усугубить экономическую ситуацию в Европе.
Глава комитета по торговле Европарламента Ланге полагает, что стороны могут договориться о небольших изменениях в политике США, но на значимые изменения рассчитывать не приходится. Он требует от ЕС подать против США иск в ВТО.
Bloomberg сообщало, что еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отменил визит в США на саммит США–ЕС, так как на переговорах не будет уделено достаточно внимания проблемам, волнующим Европу.
Напомним, СМИ полагают, что американская политика грозит запустить торговую войну между США и Европой. Франции не удалось добиться от США пересмотра их политики. Германия призвала не начинать торговую войну с США. ЕС считает американский закон о сокращении инфляции дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран.
Global Times: ОПЕК+ может обнулить эффект потолка цен на нефть из России
Страны ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией могут прийти к соглашению по сокращению добычи нефти, чтобы оставить мировые цены на определенном уровне, в этом случае потолок цен на нефть из России не даст желаемого эффекта, пишет китайское государственное издание Global Times.
Так, аналитики считают, что влияние ограничений цены на прямую торговлю нефтью между Россией и ЕС практически ничтожно. Как заметил младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, Москва в любом случае совершит ответный шаг на дипломатическом уровне, чтобы не потерять возможность определять цены на энергоносители, передает РИА «Новости».
По словам эксперта, причиной тому является замораживание торговых отношений между двумя сторонами, в то время как Запад намерен повлиять на экспорт российской нефти и переговоры о ценах с третьими сторонами.
При этом Хун добавил, что в случае, если цена еще больше упадет до 30 долларов, Москва может решить сократить добычу, а это, в свою очередь, повлечет рост мировых цен на нефть.
Другие эксперты издания уверены в том, что страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией договорятся сократить добычу для поддержания стабильности мировых цен. Таким образом, резюмирует Хан, введенный потолок цен на нефть останется лишь дипломатической пропагандой.
Тем временем французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в вопросах установления цены на энергоносители ЕС и США разошлись во мнениях.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Для перевозки российской нефти на фоне санкций закуплены более 100 танкеров
FT: Для перевозки нефти из России на фоне санкций закуплены до 109 танкеров
|
|
Россия купила более сотни танкеров для поставок нефти в Индию, Китай и Турцию, сообщают британские СМИ со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.
По информации Financial Times, в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Сообщается, что танкерам от 12 до 15 лет и их планируется списать в ближайшие годы.
Как сообщил FT руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх, это покупатели, с которыми в компании не знакомы, однако он уверен, что большинство судов предназначены для России.
По данным Braemar, для России в этом году закупили более сотни кораблей напрямую или через посредников. Так, было приобретено до 29 супертанкеров (известны как VLCC), каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей нефти, пишет РБК.
По данным брокера также был куплен 31 танкер размером Suezmax (перевозит 1 млн баррелей) и 49 танкеров Aframax (около 700 тыс. баррелей). В общей сложности речь идет о 109 кораблях.
Напомним, после долгих дебатов европейцы установили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. По данным МЭА, с мая поставки российской нефти в страны Запада сократились на 2,2 млн баррелей в сутки, однако большая часть – две трети этого объема – была перенаправлена в Китай, Индию и Турцию.
В ЕС разъяснили схему введения потолка цен на российскую нефть
В ЕС заявили, что для изменения уровня потолка цен на нефть нужно согласие всех стран
Любой пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть на уровне ЕС потребует принятия единогласного решения совета Евросоюза, переход будет плавный, не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря, сообщил высокопоставленный европейский источник.
По словам высокопоставленного европейского источника, пересмотр потолка цен на европейском уровне требует единогласного решения Совета ЕС, изменение должно быть внесено в соответствующие поправок в санкционный режим ЕС.
Источник также отметил, что несколько развивающихся стран G20 продемонстрировали «позитивные сигналы» в отношении намерения соблюдать вводимый потолок цен на российскую нефть. Он заявил, что коалиция по потолку цен будет частично формальной, частично неформальной, передает РИА «Новости».
При этом европейский чиновник отказался назвать такие страны, сославшись на конфиденциальность подобной информации.
Он отметил, что потолок будет соблюдаться, поскольку у ЕС есть рычаг, учитывая размеры финансового, транспортного, брокерского секторов ЕС и партнеров по G7. То есть другим покупателям российской нефти будет сложно в краткосрочной и долгосрочной перспективе найти замену этим европейским услугам. В частности, нефтяному танкеру, по мнению представителя ЕС, будет сложно обойтись без страхового полиса одной из компаний Евросоюза.
«Кроме того, эти страны смогут получить выгоду от более низких цен на российскую нефть. Мы уже наблюдаем, что Россия находится под давлением партнеров в отношении скидок на нефть Urals», – отметил европейский чиновник.
Он заявил, что Евросоюз запланировал первый пересмотр потолка цен на российскую морскую нефть в середине января, который, скорее всего, не обойдется без разногласий.
Между тем, в распространенном релизе Еврокомиссии, говорится, что потолок цен также предусматривает плавный переход – он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной цены и загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет потолок цен на российскую нефть, о дальнейших решениях власти сообщат по итогам анализа ситуации.
Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша согласовала с ЕС введение потолка цен на нефть из России
Польская сторона выразила согласие по введению ограничений на закупочную цену российской нефти в размере 60 долларов за баррель, заявил польский постоянный представитель при ЕС Анджей Садось.
Варшава дала согласие на компромиссы ЕС по введению потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель, это позволит Евросоюзу утвердить введение ограничений за выходные, заявил Садось, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Брюссель договорились об ограничении цен на нефть, закупаемую у России на уровне 60 долларов, но окончательное решение не было принято из-за позиции Польши.
ЕС принял решение об уровне потолка цен на российскую нефть
Евросоюз официально утвердил ограничение цен на нефть из России в размере 60 долларов за баррель, сообщило чешское председательство в Совете ЕС.
Послы 27 стран Евросоюза достигли соглашения по потолку цен на нефть из России, транспортируемую по морю, сообщило председательство, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что Евросоюз согласовал потолок в 60 долларов за баррель, дополненный корректирующим механизмом, который будет требовать, чтобы цена на импорт российской нефти была как минимум на 5% ниже рыночной.
Вскоре пройдет письменная процедура, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
В пятницу стало известно, что США и ЕС договорились об ограничении цен на российскую нефть. Позже согласовала договоренность и Польша.
Постпред России в Вене предрек Европе жизнь без российской нефти
Постпред РФ в Вене Ульянов: Европа с этого года будет жить без российской нефти
Европа с этого года будет жить без российской нефти, Россия не будет поставлять топливо тем странам, кто ввел антирыночный потолок цен, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам Ульянова, Россия дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые введут потолок цен. Посол отметил, что с этого года Европа будет жить без российской нефти. Также он не исключил, что ЕС обвинит Россию, что она использует нефть в качестве оружия, передает РИА «Новости».
Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
За вступление в ЕС от Сербии потребовали выступить против России
ЕК: Сербия для вступления в ЕС должна провести реформы и ввести санкции против России
|
|
Сербия для вступления в Евросоюз (ЕС) должна не только провести реформы, но и ввести санкции против России, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.
«Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда. Но не могу скрыть факт, что российская агрессия на Украине влияет и на процесс присоединения, прогресс в верховенстве права ключевой, но этого недостаточно. Согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее <...>. Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла, Сербия должна быть на нашей стороне и помочь нам обозначенным образом провести наши санкции», – передает ТАСС слова Варгейи.
Ранее президент Сербии Александр Вучич в Париже после переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, так как эта страна «помогла в вопросе сохранения территориальной целостности».
Напомним, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что представители Евросоюза заявили, что Белград должен признать независимость Косово, а также ввести санкции против России ради возможности вступить в Евросоюз.
Медведев: Нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал киевские власти врагами Христа за гонения на УПЦ
|
|
Украинские власти гонениями на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) нарушают и собственную якобы демократическую конституцию и выставляют себя «врагами Христа», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Фундаментальные права, установленные в основном документе Украины, «растоптаны», а верующих заставляют посещать «правильные» церкви, угрожая им «разными мерзостями», написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что «киевские сатанисты» пытаются найти в УПЦ связи с русским миром, отбирая церковное имущество, избивая священнослужителей и прихожан, и это началось еще до специальной военной операции.
Гонения начались еще при экс-президенте Украины Петре Порошенко, который пожертвовал УПЦ и Минскими соглашениями ради «своего несостоявшегося переизбрания». «Впрочем, малороссийские президентики и раньше не отличались крепостью веры. Молились только на бабло», – добавил Медведев.
«Поэтому нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру», – считает зампред Совбеза РФ..
Зампред Совбеза посоветовал помнить «киевским христопродавцам» следующие строки из Писания: «И не пощадит тебя око Мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель».
В пятницу СБУ предъявила обвинения митрополиту Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) якобы за «подрывную деятельность против государства» и «разжигание религиозной розни».
До этого СБУ обвиняла служителей Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке СВО.
Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, считающиеся аффилированными с российской стороной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский остался разочарован потолком цен на российскую нефть
Президент Украины Зеленский назвал несерьезным потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель
Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен в связи с решением установить регулируемый потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, он счел позицию ЕС «слабой».
Президент Украины заявил, что дискуссия об ограничениях экспортной цены на российскую нефть завершилась без серьезных решений, поскольку установили «полностью комфортное» для бюджета России ограничение, передает ТАСС.
Зеленский считает, что все равно придется применять «более сильные инструменты».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не примет потолок цен на российскую нефть, о дальнейших решениях власти сообщат по итогам анализа ситуации.
Напомним, США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|