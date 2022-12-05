На Украине рассказали о повреждении крупнейшего металлургического завода в Кривом Роге

Крупнейшее металлургическое предприятие Украины, сталелитейный завод «АрселорМиттал Кривой Рог» в Днепропетровской области, получило повреждения. На месте работают пожарные и медики, сообщается в опубликованном пресс-релизе предприятия, который позднее был удален.

По сообщению предприятия, ночью 5 декабря по территории «АрселорМиттал Кривой Рог» был нанесен ракетный удар, передает ТАСС.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул ранее сообщил, что промышленное предприятие в городе получило в ночь на понедельник серьезные повреждения. Он не раскрыл название предприятия, но добавил, что разрушения очень значительные.

Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» 24 ноября приостановил производство в связи с проблемами в энергоснабжении.

Ранее начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что железная дорога в Кривом Роге на Украине длительное время не будет функционировать.