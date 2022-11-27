Власти Кривого Рога заявили об остановке работы железной дороги на длительный срок

Мать погибшего офицера рассказала, как противостоять ЦИПсО Украины

Мария Костюк убеждена, что противостоять ЦИПсО должно не только Минобороны, но и гражданское общество

Деятельность ЦИПсО (украинский Центр информационно-психологических операций) – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом, рассказала газете ВЗГЛЯД мать погибшего при защите Донбасса офицера Мария Костюк. В пятницу она участвовала во встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации.

«Противостоять деятельности ЦИПсО в первую очередь должно Минобороны России. Мы у себя в регионе знаем, чьи дети стали участниками СВО, поэтому можем подержать их родственников, если они столкнутся с манипуляциями со стороны ЦИПсО», – рассказала мать погибшего офицера, зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.

Она напомнила об идее создать в стране комитет семей воинов Отечества, организаторами которого выступили «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России». Об этом комитете рассказала накануне на встрече президента с матерями погибших в зоне специальной военной операции сыновей глава регионального отделения Народного фронта в Подмосковье Юлия Белехова. Такой комитет тоже может противостоять ЦИПсО, уверена Костюк.

«Деятельность ЦИПсО – тема проблемная для всей страны, поэтому нужны конкретные действия. Я неслучайно подняла этот вопрос на встрече с президентом. Когда Андрюша погиб, я знала, что в публичном пространстве будут нивелировать его подвиги, обнулять значимость его смерти. Но я даже не предполагала, что все это дойдет до такой степени. Мне в соцсети приходили сотни негативных сообщений про моего сына и с угрозами в адрес его младшей сестры», – рассказала Костюк.

По ее словам, от этих сообщений ее охватывала паника, возникал страх. «Я через многое прошла, но оказалась не готова психологически к такому давлению. Мы никуда не денемся от этого негатива, поэтому нужно ставить заградительные барьеры, жестко работать с подобными провокациями на информационном поле. Самое страшное, что среди этих людей есть те, кто живет рядом с нами, в эти перепалки включались жители Еврейской автономной области», – пояснила Костюк.

Во время своего общения с президентом в пятницу Костюк рассказала, что ЦИПсО и объявленные в России иноагентами «вводят в заблуждение наших мамочек, играя на их тревожности, бьют в самую болевую точку, чтобы оставляли место службы, уходили с военных действий, призывают приезжать, обещая отдать сына или тело сына». «А мамочки пишут им телефон сына, действующий, пока он там находится, а потом туда прилет! Они переписываются, и девчата рассказывают, что часть находится. И туда прилет!» – сообщила Костюк.

Костюк потеряла сына в августе. Старший лейтенант Андрей Ковтун погиб близ села Спорное на территории Донецкой народной республики (ДНР) во время второй командировки в зону спецоперации.

Огромное психологическое давление на родственников участников СВО оказывается с помощью фейков. Родителям присылают фотографии их сыновей и даже «документы» с утверждениями о том, что их дети оказались в украинском плену, а российские военкоматы якобы скрывают информацию об этом. Это делается в расчете заставить человека паниковать, в таком состоянии он становится еще более подверженным манипуляциям, вплоть до доведения до суицида. «Хорошо, если к ситуации подключаюсь я или кто-то из моих единомышленников, мы начинаем проверять информацию и выясняется, что с человеком ничего плохого не произошло», – говорит зампредседателя правительства Еврейской автономной области.

Украинский 72-й Центр информационно-психологических операций был создан в 2004 году и последние несколько лет занимается исключительно работой против России. Основная задача – информационно-психологические диверсии в пространстве противника. До начала российской спецоперации этот центр был сосредоточен на телефонном мошенничестве, выманиваии у россиян денег.

Хакер из группировки RaHDIt рассказывал РИА «Новости» на условиях анонимности, что на Украине существуют четыре подобных центра: ведущий 72-й, до февраля этого года находился городе Бровары Киевской области (здание, где работали сотрудники центра, было уничтожено российским ракетным ударом), 83-й центр в Одессе, 74-й – во Львове и 16-й – в Житомирской области. Специалисты ЦИПсО, которых называют инфодиверсантами, проходили обучение у иностранных специалистов.

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