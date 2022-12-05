Украина пожаловалась на итальянские минометы 1966 года выпуска

Corriere della Sera: Украина жалуется на полученные из Италии старые минометы

Украинцев не устраивает получаемое из Италии оружие, они жалуются на старую модель минометов, к тому же они поступили без соответствующих боеприпасов, сообщили СМИ.

Как пишет газета Corriere della Sera, речь идет о 120-мм минометах Mod63, поставленных пять месяцев назад. Произведены они были в 1966 году и работают хуже, чем соответствующие советские орудия времен Второй мировой войны, к тому же поступили на Украину без соответствующих боеприпасов, передает ТАСС.

По данным издания, которое ссылается на независимые оценки специализированных военных обозрений, Италия потратила на поставки вооружения Киеву 450 млн евро.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили на линии соприкосновения в Запорожье гаубицы времен Второй мировой.