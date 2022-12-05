Глава Югры поручила проверить всех продавцов газовых баллонов

Глава Югры Комарова после обрушения жилого дома в Нижневартовске поручила проверить продавцов газовых баллонов в регионе

Губернатор Югры Наталья Комарова после обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске поручила всем муниципалитетам проверить продавцов и заправщиков газовых баллонов в регионе, сообщила пресс-служба правительства региона.

Как сообщило правительство Югры в своем Telegram-канале, глава региона после прибытия на место обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске поручила всем муниципалитетам проверить продавцов и заправщиков газовых баллонов в регионе,

Кроме того, Комарова распорядилась к 6.00 предоставить информацию о пострадавших – состав семьи, место проживания, наличие детей, составить список всего, что необходимо людям. Губернатор Югры также поручила предоставить информацию о жилом фонде, пригодном для проживания в Нижневартовске, в том числе о тех объектах, которые можно приобрести для размещения пострадавших. Глава региона распорядилась принять решение по расселению пострадавших в течение двух дней.

В правительстве региона также сообщили, что во взрослой поликлинике усилен режим работы травмпункта, привлечены дополнительные сотрудники в отделения неотложной помощи, размещенные в пункте временного пребывания вартовчане обеспечены горячим питанием, им также оказывается психологическая и медицинская помощь, на месте ЧП продолжают работать спасатели.

Напомним, при обрушении перекрытий в пятиэтажном жилом доме Нижневартовска погибли шесть человек, еще пятеро пострадавших госпитализированы, судьба семи человек не установлена. В месте предполагаемого эпицентра взрыва – на втором этаже пострадавшего жилого дома в Нижневартовске – обнаружены фрагменты газового баллона.