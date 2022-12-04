Финляндия решила оправдать вступление в НАТО «ядерными угрозами» России

Глава МИД Финляндии Хаависто назвал некие «ядерные угрозы» России причиной заявки на вступление страны в НАТО

Решение подать заявку на вступление в НАТО вызвано в основном «ядерными угрозами» со стороны России, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Хаависто сказал, что российская спецоперация изменила «ситуацию с безопасностью» в Европе. В результате Финляндия, по его словам, стала искать, «где получить поддержку» в случае угрозы применения ядерного и химического оружия, передает ТАСС.

Напомним, что никаких ядерных угроз со стороны России не было. Российская доктрина и документы, касающиеся возможного применения ядерного оружия, точны и не допускают двойных толкований – Москва может использовать ядерное оружие исключительно в качестве ответных мер на угрозу уничтожения России.

Однако Запад через СМИ и заявления чиновников сам создал тему ядерной угрозы, которую якобы представляет Россия в связи с ситуацией на Украине. Зато Финляндия и Швеция так спешили со вступлением в НАТО, что не прояснили с альянсом вопрос о том, будут ли на их территории размещать ракеты с ядерными боеголовками. В результате Финляндии вынуждена была публично подтвердить, что не собирается после вступления в НАТО размещать ядерное оружие на своей территории.