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Европе предсказали веерные отключения электроэнергии
Financial Times не исключила веерных отключений электроэнергии в Европе
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Британское издание Financial Times опубликовало прогноз на развитие мировых политических процессов в 2023 году, предупредив Европу об угрозе веерных отключений электроэнергии.
Из-за холодов блэкауты возможны даже в ближайшие месяцы, но, скорее всего, их стоит ждать следующей зимой, так как страны Европы столкнутся с более серьезными трудностями при заполнении газовых хранилищ, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Газета полагает, что Риши Сунак останется во главе правительства Великобритании, а президент США Джо Байден объявит о решении участвовать в следующих выборах. Financial Times предсказывает выдвижение обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа. Также издание ожидает переизбрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По мнению Financial Times, Китай может снова выйти на показатели экономического роста выше 5% в год, а вот военную операцию против Тайваня издание считает маловероятной в течение года. Кроме того, Financial Times предсказывает, что Twitter (соцсеть заблокирована в России) продолжит работу.
Напомним, 83% россиян считают, что 2022 год был тяжелым для страны, однако личные итоги года 52% опрошенных оценивают позитивно. 65% россиян считают, что следующий год станет для них удачным.
Минобороны: В результате удара высокоточным оружием прекращена переброска резервов ВСУ с Западной Украины
ВС России 29 декабря нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и системе военного управления, которые обеспечивали работу предприятий ОПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Массированный удар наносился оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Цель достигнута, назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Нанесенным ударом удалось остановить производство и ремонт техники и боеприпасов, кроме того, прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины , подытожили в оборонном ведомстве.
Из-за нарушения железнодорожных перевозок иностранное вооружение, поставленное для ВСУ, было заблокировано в тыловых районах.
В России оценили заявления Запада и Украины о тупике на фронте
Политолог Дудаков: Украина выпрашивает все больше денег для продолжения войны с Россией
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Военные на фронте осознают тупиковость ситуации, а Владимир Зеленский и его офис пытаются выторговать у США еще больше оружия. Это приведет Украину к полному краху. К такому мнению пришли военный эксперт Вадим Козюлин и американист Малек Дудаков. Ранее генерал США Уэсли Кларк заявил, что стратегия США по Украине тупиковая, а в ГУР МО Украины аналогичным образом охарактеризовали ситуацию на фронте.
«Подобные заявления являются констатацией факта. Действительно, ситуация зашла в тупик: украинские войска не могут продвинуться вперед, а наши силы заняты построением оборонительной линии», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, Вадим Козюлин.
«Важно понимать, что слова о невозможности принципиальных изменений на территории соприкосновения озвучивают военные люди. Они далеки от дипломатии, и говорить о путях разрешения конфликта – не их задача», – отмечает собеседник.
«К нашим оппонентам наконец-то пришло осознание равновесия сил на поле боя. Тем более, что фронт стабилизировался. ВСУ не демонстрируют существенных успехов. Россия настроена на оборону и укрепление своих позиций. Параллельно Зеленский выдвигает какие-то предложения о мире, но они неприемлемы для нас», – подчеркивает эксперт.
«При этом равновесие достигнуто и в дипломатии. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки вооружения на Украину станут кратчайшим путем к миру, выглядят нереалистичными. Накачивание Киева боеприпасами лишь сохранит уже имеющийся тупик, приведет к большей эскалации и подтолкнет Украину в сторону краха в долгосрочной перспективе», – уверен Козюлин.
«Мотивация Украины состоит в том, чтобы выпрашивать все больше и больше оружия у США. В Вашингтоне утвердили новый федеральный бюджет, в котором 45 млрд долларов выделено на помощь Киеву. Вместе с тем, Зеленский уже говорил, что этого будет недостаточно и надо еще больше», – добавляет американист Малек Дудаков.
«В связи с этим Украине наиболее выгодно нагнетать панику и утверждать, что в скором времени на фронте возможна тупиковая ситуация. Что и делает сейчас глава ГУР Украины Буданов», – продолжил эксперт.
«При этом заявления и генсека НАТО, и вице-канцлера Германии Роберта Хабека сохраняются в духе той риторики, которая звучала почти весь последний год со стороны западного истеблишмента. Мирных переговоров России и Украины они не хотят и поддерживают исключительно поставки все более сложного и опасного оружия ВСУ», – рассуждает собеседник.
«Безусловно, на Западе есть разные точки зрения относительно будущего конфликта на Украине. Немало тех, кто настроен реалистично и склоняется к мирным переговорам двух стран. Но даже позиция Генри Киссинджера с более-менее мирной стратегией урегулирования не была поддержана», – говорит американист.
«Почти все предложения Запада по возможному примирению сводятся либо к возвращению к границам до 24 февраля текущего года, либо на границы 1991 года. Но Москва не может согласиться на такие условия. Не говоря уже о ястребином западном истеблишменте, который вообще не готов на какие-либо уступки», – заключил Дудаков.
Ранее экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк заявил, что интересы Вашингтона и Киева не совпадают. По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая.
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия. Он также уверен, что Вашингтон «обескровливает Украину», пока Россия меняет ситуацию, значительно наращивая оборону.
На фоне этого глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия на фронте зашли в тупик, пишет «КоммерсантЪ». По словам Буданова, ВСУ не могут победить на всех направлениях, равно как и Россия. Поэтому украинская армия «с нетерпением ждет поставок более совершенного оружия».
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг пришел к умозаключению, что оружие и боеприпасы Запада приведут к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, парадокс в том, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру.
Столтенберг уверен – Москва должна принять невозможность достичь своих целей на Украине и согласиться переговоры. Он также дал понять, что считает совершенно законными атаки Киева на военные объекты в России.
Накануне с аналогичной идеей выступил и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он заявил, что президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам политика, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически»
Он также выступил за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками. Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.
В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский предложил свой вариант мирного урегулирования конфликта на Украине. глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Однако Россию собирались пригласить только после якобы необходимого международного суда.
Эту идею раскритиковали в России. А саму «формулу мира» Зеленского» глава российского МИД Сергей Лавров назвал «иллюзорной»
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Секретарь СНБО Украины: О нападении на Россию никого спрашивать не будем
ВСУ может пересечь российскую границу, если это будет необходимо для защиты страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, такой шаг будет сделан, если украинское командование сочтет это необходимым, передает «Коммерсант» со ссылкой на Kyiv Post.
«Ни у кого спрашивать не будем. Все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, чушь», – сказал он.
В начале декабря Данилов уже заявлял о готовности Киева атаковать Россию.
До этого британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.
Бывший президент Франции подтвердил слова Меркель о Минских соглашениях
Экс-президент Франции Олланд подтвердил слова Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ
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Минские соглашения были попыткой дать Украине время на усиление армии, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
Олланд в интервью изданию Kyiv Independent отметил, что Ангела Меркель была права, с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. «Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность», – сказал политик, передает РИА «Новости».
По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка.
В среду экс-канцлер Германии Ангела Меркель повторно заявила, что Минские соглашения представляли собой попытку дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.
В декабре Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее.
Позже президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что иностранные партнеры вынашивают стратегические замыслы, как использовать свои отношения с другими странами, чтобы поссорить соседние государства с Россией. Он напомнил про слова Меркель, что Минские соглашения «никто, включая Германию, Францию и весь остальной Запад, и не собирался выполнять».
Ранее московский поэт Игорь Караулов прокомментировал слова Ангелы Меркель о Минских соглашениях, отметив, что задача была поставлена четко: Украина должна была стать злейшим врагом России. Во-первых, для того чтобы рано или поздно втянуть Украину в НАТО, разместить натовские ракеты в нескольких сотнях километров от Москвы. Во-вторых, чтобы в случае чего воевать с Россией силами украинцев. По тем же причинам, видимо, Запад не был заинтересован в развитии украинской экономики: бедное население охотнее станет пушечным мясом, указал он.
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Кириенко принял участие в акции «Елка желаний»
Кириенко исполнил мечту мальчика из Луганска в рамках акции «Елка желаний»
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в новогодней акции «Елка желаний» и исполнил мечту мальчика из Луганска, а также еще двоих детей.
Кириенко исполнил мечту шестилетнего Дмитрия Алаева из Саратова. Мальчик увлекается динозаврами и морскими обитателями, он загадал желание посетить океанариум, и его мечта сбылась. Дмитрий приехал в Москву и побывал в палеонтологическом музее и океанариуме, передает «Лента.ру».
Девятилетний Андрей Русанов из Луганска тоже был приглашен в Москву, где побывал на новогодней елке в Кремле и в Музее Победы на Поклонной горе, также он получил в подарок домашний спортивный комплекс.
Также сбылось новогоднее желание шестилетней Софьи Шалькиной из Ульяновска, ей подарили велосипед, о котором она мечтала.
Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой из Запорожской области, чье желание он выбрал на «Елке желаний».
Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар
НМ ЛНР: Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар
Украинское командование отправило в Артемовск и Соледар в ДНР вооруженные оружием натовского калибра отряды с иностранными наемниками, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, отряды сформированы для быстрого реагирования, состоят они исключительно из иностранцев. Мобильные группы хорошо экипированы, передвигаются на автомобилях «Хаммер» и вооружены натовским оружием, передает ТАСС.
Марочко добавил, что в каждой такой группе есть переводчик, так как «прибывшие не знают русского языка и общаются между собой на английском».
Ранее сообщалось о переброске групп штурмовиков-наемников в район Кременной.
Кабмин одобрил прекращение договоров Совета Европы в отношении России
Правительство представило предложение о прекращении международных договоров в отношении России
Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
Согласно документу, предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы представлено главе государства для внесения в Госдуму, передает ТАСС со ссылкой на постановление.
Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте этого года.
Журналиста Парфенова проверят из-за сокрытия гражданства Израиля
МВД: Леонид Парфенов не уведомил власти России о наличии гражданства Израиля
Полиция проводит проверку в отношении журналиста Леонида Парфенова в связи с тем, что он не уведомил по закону соответствующие органы о наличии у него израильского гражданства, сообщил источник в правоохранительных органах.
Как сообщил источник РИА «Новости», оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля, которое он получил еще в 2017 году и не уведомил органы внутренних дел.
Ранее журналист израильского 13-го канала Равив Друкер указал на незаконное получение Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным (признан в России иноагентом) израильского гражданства.
СК: Украинские каратели убили в Мариуполе более 3 тыс. мирных жителей
Бастрыкину доложили о 3 тыс. убитых украинскими нацистами мирных жителей Мариуполя
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих, в ходе которого ему доложили о 3 тыс. мирных жителей, убитых украинскими нацистами.
Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, Бастрыкину доложили, что в ходе предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях украинских националистов в Мариуполе установлено, что распределение сил обороны города проводилось офицерами из 12-й бригады нацгвардии Украины, согласованный план действий подразумевал разбивку города на секторы с индивидуальной зоной ответственности (А, В, С и D).
В период организации российскими войсками гуманитарных коридоров через сектор «А» бойцы нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города, в результате чего жители стали живой мишенью для украинских карателей. Только в апреле 2022 года на оставленных ВСУ позициях обнаружили тела 51 мирного жителя, а после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч.
В ходе допросов украинских военнопленных удалось последовательно установить цепочку причастных к преступлениям лиц. На основании полученных сведений возбуждено уголовное дело в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Залужного, командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля, командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя, командующего операцией Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Павлюка, командира входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения «Азов» майора Прокопенко и командира 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины полковника Шлеги по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.
В ходе следствия выяснилось также, что в подразделении 36-й отдельной бригады морской пехоты находились подданные Британии, а инструкторами из Германии военнослужащие Украины обучались штурму зданий и стрельбе из вооружения иностранного производства.
Ранее боевик украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Иван Бочкарев с позывным «Ведьмак» признал вину в убийстве нескольких мирных жителей Мариуполя. В феврале 2022 года он вместе со своей группой занял позиции в школе № 42, там боевики расстреливали прятавшихся в учреждении мирных жителей, также они расстреливали проходивших мимо граждан.
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Бывший главком НАТО Кларк: Стратегия США ведет к «обескровливанию» Украины
Генерал Кларк: Стратегия США по Украине является тупиковой
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Интересы Вашингтона и Киева не совпадают, поскольку Украина хочет восстановления территорий, а США – стабилизировать ситуацию и минимизировать риски начала конфронтации между Россией и НАТО, заявил экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе генерал США Уэсли Кларк на организованной Фондом «США – Украина» онлайн-конференции.
По его словам, США намерены сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой войны. При этом Вашингтон больше хочет сосредоточить внимание на сдерживании Китая, передают «Известия».
Кларк отметил, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, однако продолжает совершать прежние действия.
Генерал отметил, что Вашингтон «обескровливает Украину», так как страна несет серьезные потери, лишается инфраструктуры, теряет промышленный потенциал.
При этом Россия, отметил Кларк, меняет ситуацию, значительно наращивая оборону. В связи с этим генерал призывает Вашингтон отправлять Украине артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и БПЛА.
Ранее офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер заявил, что политика США на украинском направлении являет собой «чистое зло».
В Донецке погиб замначальника отдела следственного управления СК
В Донецке при обстреле погиб замначальника отдела следственного управления СК
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Заместитель руководителя отдела военного следственного управления СК комитета Объединенной группировки войск Евгений Рыбаков погиб во время обстрела в Донецке, сообщили в пресс-службе СК.
Согласно информации ведомства, подполковник юстиции Евгений Рыбаков погиб при исполнении служебных обязанностей. Глава СК России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным Рыбакова и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье, передает ТАСС.
За достигнутые успехи на службе Рыбакова многократно награждали ведомственными медалями и знаками отличия. По информации ведомства, он качественно исполнял служебные обязанности во время проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы.
По факту его гибели возбуждено уголовное дело.
В пятницу ВСУ нанесли удар по Донецку из РСЗО HIMARS. До этого ВСУ выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО, под обстрелом оказался также центр города.
Кулеба предложил «запихнуть» россиян в их границы
Глава МИД Украины Кулеба: Россиян надо запихнуть в их границы и закрыть на замок
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает отказаться от идеи превращения России в эльфа: он предлагает «запихнуть» россиян в их границы и закрыть на замок.
Как заявил Кулеба, для него сейчас главное – утвердить в партнерах понимание того, что Россия по своей сути не изменится, какой бы ни была власть в России, передает РИА «Новости». Он заявил также, что задача Украины – не «превратить орка в эльфа, а запихнуть в их границы и закрыть на замок».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию.
МИД предупредил о последствиях выпадов в отношении российских миротворцев в Карабахе
МИД: Выпады в отношении миротворцев из РФ вредят урегулированию армяно-азербайджанских отношений
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Россия выступает за реализацию всех договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном, любые выпады и провокации в адрес российских миротворцев вредят урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в комментарии на сайте российского МИД заявила о ключевом вкладе российских миротворцев в обеспечение безопасности в зоне их развертывания. Это, по ее словам, отметили главы России, Азербайджана и Армении на саммите 31 октября в Сочи.
«Рассматриваем любые публичные выпады и провокации против наших миротворцев как неприемлемые и преднамеренные действия, наносящие ощутимый вред процессу армяно-азербайджанской нормализации», – говорится в комментарии Захаровой.
Дипломат отметила, что Москва выступает за полную реализацию трехсторонних договоренностей с Баку и Ереваном, направленных в том числе на подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обговорили ситуацию вокруг Лачинского коридора на неформальном саммите СНГ.
До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе должен контролировать Лачинский коридор, однако де-факто не выполняет свои обязательства.
Между тем российские миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению движения по Лачинскому коридору.
Напомним, в Армении обвинили Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Как сообщало армянское государственное агентство Арменпресс, группа азербайджанцев в штатском, представившаяся экологами, утром 12 декабря заблокировала трассу Степанакерт – Горис, это было расценено как провокация Азербайджана.
«Известия»: Россиян обяжут заплатить налог на доходы по вкладам с 2023 года
Налогом со вкладов в 2023 году будут облагаться процентные доходы от 75 тыс. рублей за весь год в случае, если ключевая ставка не превысит текущих 7,5%, сообщают участники рынка.
По информации Минфина, дополнительные послабления вводить не планируется и впервые налог по депозитам придется заплатить по итогам будущего года. Он взимается в размере 13% и исчисляется исходя из ключевой ставки. По ожиданиям аналитиков, в 2023 году при отсутствии шоков регулятор продолжит курс снижения этого показателя, передают «Известия».
Уточняется, что налог на доходы со вкладов россияне оплатят по результатам 2023 года. Новый сбор должен был попасть в казну уже по итогам 2021 года, однако минувшей весной в качестве меры поддержки граждан законодательно освободили от уплаты этого налога.
Кроме того, изменены правила начисления сбора. Так, ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. Если раньше для определения этой суммы требовалось умножить 1 млн рублей на уровень ключевой ставки на начало года, то есть в 2023 году на 7,5%, то отныне будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год.
При расчете налога учитывается максимальный размер ключевой ставки. Так, в следующем году составит 7,5%, то есть необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тыс. рублей. В этом случае вкладчик заплатит 13% с процентного дохода не в 105 тыс. рублей, а только в 30 тыс. рублей.
Как заверил руководитель центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров, по новой системе учитывается дата выплаты дохода, а не период, за который полагается эта сумма. То есть, если полугодовой вклад был открыт в середине 2022 года, но срок его окончания с выплатой процентов пришелся на первые числа января 2023 году, то клиенту придется уплатить по нему налог.
Накануне стало известно, что россиян, сдающих квартиры туристам, поставят на учет и обяжут платить налоги.
Эксперты указали на ошибки в ходе образования СССР
Эксперты: Предпосылки распада СССР были заложены 100 лет назад
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В результате образования СССР произошла большая трагедия для русского народа – его разделили. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость, возвращая исконно русские земли в состав России. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли историк Владимир Шаповалов и политолог Олег Матвейчев, комментируя 100-летнюю годовщину образования СССР.
«30 декабря 1922 года начался новый этап развития нашего государства, который имел и положительные, и отрицательные стороны. Но прежде всего стоит отметить тот факт, что создание СССР проходило в условиях революционного слома страны и гражданской войны», – рассказал замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.
«Большевики в условиях борьбы за власть активно эксплуатировали национальный вопрос, выдвинув лозунг «право наций на самоопределение». По факту это привело к тому, что значительная часть территорий России была отторгнута от нашей страны, на них возникли новые государства. Оставшаяся часть страны была поделена на советские республики, созданные по национальному признаку», – отметил собеседник.
«При этом, к примеру, в состав Украины вошли земли, которые были населены русскими – это Новороссия, Донбасс, а позднее и Крым. Они не имели никакого отношения к Малороссии, на основе которой была провозглашена Украинская ССР. Сам факт создания Украины как отдельной национальной республики, при том, что украинцы – часть русского народа, был трагедией для страны, поскольку единый русский народ был разделен», – убежден историк.
«Усугубилось это тем, что после распада СССР в 1991 году именно по административным границам советских республик был окончательно разделен Советский Союз и возникло независимое украинское государство. Правительство Украины стало проводить ярко выраженную антироссийскую и антирусскую политику, репрессии, всячески дискриминировало русское население, язык и культуру», – акцентировал он.
«Сейчас мы исправляем вековые исторические ошибки, возвращая в состав России территории, отторгнутые в результате неоправданных экспериментов в области национальной политики. Речь, конечно, не только об Украине, но и о других землях, которые большевики фактически подарили национальным республикам», – полагает эксперт.
«Произвольно проведенные границы привели к тому, что с распадом СССР русские стали самым большим разделенным народом в мире. Миллионы наших соотечественников оказались за границами своей страны, по сути, не покидая собственные дома. Там, где веками была русская земля, по каким-то причинам стала чужбина», – рассуждает Шаповалов.
Депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев также указал на то, что «сегодня мы расхлебываем последствия этих событий». «Как могло выйти так, что русским, оказавшимся на территории УССР, выдали украинские паспорта и написали, что их национальность – украинцы? А теперь русские люди с русскими корнями и фамилиями убивают таких же русских за мнимую украинскую идентичность», – недоумевает собеседник.
«На рубеже XIX-XX веков Российская империя была успешно развивающейся страной, обладавшей высокими темпами роста ВВП и промышленного производства. Но по итогам революции и гражданской войны она потеряла более 10 млн своих граждан и часть территорий. Большевики, собирая ослабленную империю в СССР, заложили те мины, которые и взорвались в 1991 году», – отметил парламентарий.
«Хотя Сталин пытался воссоздать по сути Российскую империю внутри СССР, с более жестким принципом подчинения окраинных республик союзному центру, но после его смерти все эти попытки были забыты», – акцентировал политолог.
«Напомню, многие большевики вообще желали поражения России в Первой мировой войне. И сегодня мы видим аналогичные выступления целого ряда известных людей, которые точно так же выступают за то, чтобы Россия проиграла», – подчеркнул он.
«И тогда, и сейчас это происходит на фоне того, как наши солдаты сражаются и умирают за Родину. Поэтому Россия сегодня должна быть как никогда мужественной и стойкой, вынести уроки из истории и не дать политическим авантюристам, не любящим Россию и русский народ, вновь погубить себя», – заключил Матвейчев.
Напомним, 30 декабря 1922 года Первым Всесоюзным съездом Советов был утвержден Договор об образовании СССР. Съезд также избрал первое всесоюзное правительство – ЦИК СССР. После революции 1917 года к 1921 году в ходе Гражданской войны на территории исторической России возникли полтора десятка самостоятельных государств, крупнейшим из которых была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.
30 августа 2022 года ушел из жизни последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991) Михаил Горбачев. Он занимал высший государственный пост шесть лет.
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