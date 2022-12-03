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3 декабря, суббота | Последнее обновление — 17:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле прокомментировали решение о потолке цен на нефть
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Союзные силы ударили по местам формирования украинской группы «Сич»
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Союзные силы нанесли артиллерийские удары по местам формирования усиленной тактической националистической группы «Сич» (признана в РФ экстремистской) в городе Никополь, ее могли использовать для наступления в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что ожидается переброска до 40 тыс. украинских военных с херсонского на запорожское направление, приоритетом для Киева станет захват Запорожской АЭС, Энергодара и выход к Бердянску для остановки сухопутного коридора в Крым, передает ТАСС.
По словам Рогова, цель группы «Сич» – начать наступление на позиции России после выравнивания погоды.
«Когда будет сухо и ровная температура, а ближайшие ночи будет до минус 6, что для наших краев достаточно холодно, распутица может закончиться», – пояснил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ применили на линии соприкосновения в Запорожье гаубицы времен Второй мировой.
Мэр Снигиревки раскрыл потери ВСУ под Херсоном за полтора месяца боев
Мэр Снигиревки Барбашов: Вооруженные силы Украины за полтора месяца боев потеряли под Херсоном не менее 10 тыс. солдат
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До начала отвода Вооруженных сил России Украина за полтора месяца боев потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих, сообщил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Как отметил Барбашов, за полтора месяца боев Украина потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих. Он выразил уверенность, что люди, которые так относятся к личному составу своих вооруженных сил, преследуют цель не освобождения территорий, а освобождения территорий от населения, которое называют своим, передает РИА «Новости».
В качестве примера Барбашов рассказал случай, когда украинское командование отправило на штурм Снигиревки отряд из 20 бронемашин по местности, которая полностью простреливалась российской артиллерией, причем командование ВСУ знало об этом.
В заключение глава Снигиревского района выразил мнение, что еще несколько месяцев такой войны – и на Украине мужского населения не останется. При этом он подчеркнул, что киевский режим возможность истребления мужчин на Украине не волнует.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.
ПВО России получили новое программное обеспечение для уничтожения ракет HIMARS
Подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS, рассказал командир подразделения ПВО Вооруженных сил России.
По его словам, если на начальном этапе российские силы ПВО не понимали, что такое ракеты РСЗО HIMARS, то после прошивки новой программы, свободно видят, наблюдают и без проблем их уничтожают, передает РИА «Новости».
Ранее ВКС России уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском в ДНР.
Опубликованы кадры штурма позиций ВСУ под Угледаром
Российская разведка продемонстрировала штурм позиции ВСУ с помощью беспилотников на Угледарском направлении
Российские военнослужащие произвели штурм украинских войск с использованием беспилотников на Угледарском направлении, видеокадры опубликованы в Сети.
На видеозаписи видно, как с беспилотника сбрасываются гранаты РГД-5 в окопы на позиции украинских военнослужащих, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны опубликовало видеокадры парной работы боевых штурмовиков Су-25 российских военных с небольших высот на территории проведения спецоперации на Украине.
Российские войска взяли под контроль все дороги на Артемовском направлении
Союзные силы существенно продвинулись на Артемовском направлении, достигнут огневой контроль всех основных дорог, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, на этом направлении ВС России полностью контролируют главные дороги, и противнику фактически приходится передвигаться по полям, передает ТАСС.
Кимаковский добавил, что на этом направлении фиксируется отвод тяжелой техники украинских войск.
Ранее СМИ писали, что командиры ВСУ жалуются на отсутствующую связь у подразделений возле Артемовска. Также командиры сообщают о нехватках младших офицеров.
Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным по Украине
Глава администрации США Байден заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Путиным о завершении СВО на Украине
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Глава администрации США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным возможность завершения боевых действий на Украине.
Байден отметил, что постарается подбирать слова очень аккуратно. Он заявил о готовности говорить с Путиным, если российский лидер действительно «проявит интерес» к тому, чтобы положить конец войне, передает РИА «Новости».
При этом глава американской администрации выступил с утверждением, что президент России пока не принял такого решения.
По словам Байдена, если дело будет обстоять таким образом, то он будет счастлив сесть за стол переговоров с Путиным после консультаций с союзниками по НАТО. Он уточнил, что не собирается делать это в одиночку, передает ТАСС.
Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что российское руководство якобы просчиталось во всех своих первоначальных расчетах в отношении специальной военной операции (СВО). Говоря о возможности завершения боевых действий на Украине, глава администрации США добавил, что для этого в первую очередь должны быть выведены российские войска. Он также заявил, что идея о победе России над Украиной якобы находится за гранью понимания.
Вместе с этим Байден отметил, что на ближайшее время у него нет планов контактировать с господином Путиным. Глава администрации США также заявил о важности поддерживать «украинский народ».
Напомним, в конце октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что платформой для разговора президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.
Среди ВСУ возросло число дезертиров после слов главы ЕК о потерях на Украине
Среди ВСУ возросло количество случаев дезертирства после заявления главы Еврокомиссии фон дер Ляйен о потерях на Украине
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Украинские военные стали самовольно покидать позиции на территории спецоперации после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о человеческих потерях за последние девять месяцев, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
По данным его разведки, заявления ЕК оказали крайне негативное влияние на морально-психологическое состояние в украинских войсках. Также увеличилось число саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и фактов употребления алкоголя и наркотиков. При этом родственники украинских боевиков начали «штурмовать» военкоматы в своих городах, передает ТАСС.
Так, Марочко заявил, что дислоцирующиеся на территории Артемовска украинские военные на данный момент в панике, так как не получили приказа Киева эвакуироваться из города.
Тем временем подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях.
Украинский пленный рассказал о бесполезности британской спецподготовки
Украинский пленный десантник заявил, что ему не пригодилась в бою британская подготовка
Десантник вооруженных сил Украины Дмитрий Проценко, попавший в плен, поделился, что в бою ему не пригодилась британская военная подготовка.
Он рассказал, что программа была облегченной: бег двойками и тройками, уроки обороны в лесу, лазание по коллекторам в городе. Была имитация обороны, но во время ее проведения даже никто не нападал, передает РИА «Новости».
Военнопленный скептически оценил полученные навыки. Проценко добавил, что в поле такие уроки не применить, они оказались бесполезными.
2 декабря на официальном брифинге Минобороны России сообщалось, что на Краснолиманском направлении в ЛНР в плен сдались 11 украинских военных.
Стало известно о работе на ЗАЭС корректировщиков ВСУ
Карчаа: Среди сотрудников ЗАЭС, у кого заблокированы пропуска, были корректировщики ВСУ
Корректировщики ВСУ были среди тех немногих сотрудников Запорожской АЭС, у кого были заблокированы пропуска, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
По его словам, пропуска заблокировали небольшому числу сотрудников, среди них находились и корректировщики ВСУ, передает ТАСС.
Ранее Карчаа рассказал, что у сотрудников Запорожской АЭС, которые не собираются подписывать новый контракт и работать с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», заблокированы пропуска.
ВС России начали штурм села Водяное в ДНР
Российские военнослужащие атакуют позиции ВСУ в селе Водяное в ДНР
В данный момент российские военные проводят атаку на позиции украинских боевиков в селе Водяное на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике.
Так, в Сети появились кадры того, как подразделение 1-й Славянской бригады народной милиции ДНР при огневой поддержке оператора беспилотника наступает на позиции противника. На видеокадрах заметна точечная работа артиллерии, сброс снарядов на позиции ВСУ и штурм с участием личного состава. Из-за потерь российские военные продвигаются дальше, ВСУ вынуждены оставлять занятые позиции, передает РИА «Новости».
Ранее офицер НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные стали самовольно покидать позиции на территории спецоперации после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о человеческих потерях за последние девять месяцев. Так, дислоцирующиеся на территории Артемовска украинские военные на данный момент в панике, так как не получили приказа Киева эвакуироваться из города.
Тем временем подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях.
Минобороны заявило о полном освобождении Андреевки в ДНР
Российская армия на Донецком направлении освободила населенный пункт Андреевка, сообщили в Министерстве обороны России.
В результате наступления ВС России поселок Андреевка в ДНР полностью освобожден, ликвидированы более 40 военных, два танка и пять бронемашин, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В среду в ходе наступления российских войск на Донецком направлении полностью освободили поселки Белогоровка и Перше Травня в ДНР.
Украинские военные рассказали об отношении к ним жителей ДНР
Украинские военнопленные Павленко и Калиновский рассказали о нежелании ВСУ попадаться на глаза жителям ДНР
Украинские военные, которые находятся на территории ДНР, стараются не попадаться местным жителям на глаза и ходить в гражданской одежде, сообщили украинские военнопленные Александр Павленко и Александр Калиновский.
Павленко признал – в вооруженных силах Украины понимают, что на территории ДНР «не совсем любят украинских военных». Так, по его словам, военнослужащие переодевались в гражданскую одежду, чтобы сходить в магазин, передает РИА «Новости».
Калиновский сказал, что военным запретили разговаривать с местными жителями, подразделение не должно было покидать один из домов – за десять дней лишь раз ходили в магазин. «Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем», – пояснил он.
Напомним, украинский военнопленный Сергей Ульянов заявил, что внушительная часть мобилизованных после прибытия на фронт объявила об отказе воевать.
Пушилин: Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки
Врио главы ДНР Пушилин заявил о сжатии кольца вокруг Авдеевки
Подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки, союзные силы также развивают успех и на других направлениях, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в своем видеобращении в Telegram-канале рассказал, что союзные силы достигли успеха на стратегических Марьинском и Артемовском направлениях, также подразделениям ДНР удалось добиться окружения Авдеевки – важного населенного пункта.
Ранее в Минобороны сообщили, что населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике полностью освобожден от ВСУ российскими военными.
В офисе Зеленского назвали «ошибкой» слова главы ЕК о потерях ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал ошибкой слова главы ЕК фон дер Ляйен о гибели 100 тыс. солдат ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о гибели 100 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации России якобы является ошибкой.
Подоляк заявил в эфире единого телемарафона, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы допустила ошибку, когда сообщила о 100 тысячах погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, согласно данным Генштаба Украины, которые озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, общие потери ВСУ якобы составляют от 10 до 12,5-13 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Накануне мэр Снигиревки Юрий Барбашов заявил, что Украина за полтора месяца боев под Херсоном потеряла на отрезке длиной 20 километров от Снигиревки до Днепра не менее 10 тыс. военнослужащих.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что потери украинской стороны с начала российской специальной военной операции, по оценке Евросоюза, превысили 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских лиц.
Авиация ВКС России и ПВО сбили в небе ДНР украинские МиГ-29 и Су-25
Истребительной авиацией возле населенного пункта Украинка ДНР сбит МиГ-29 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО под Никольским ДНР сбит украинский Су-25, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены семь беспилотников в районах Краснореченское, Сватово, Голиково, Червонопоповка, Сторожевка ЛНР и Егоровка ДНР, сообщил Конашенков.
В воздухе перехвачены 13 РСЗО «Ураган» и «Ольха» возле населенных пунктов Сватово ЛНР, Егоровка и Новоандреевка ДНР, отчитались в Минобороны.
Украинский пленный рассказал о вранье ВСУ о «зверствах» россиян
Украинский пленный Лазаренко: Командование ВСУ пугает солдат «пытками» со стороны россиян
Украинское военное командование врет об отношении россиян к взятым в плен солдатам и пугает их якобы неизбежными пытками, рассказал Александр Лазаренко, пленный боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО).
Украинских военных, в частности, запугивали тем, что в плену им якобы отрежут пальцы, а потом убьют, но вместо этого российские военнослужащие накормили их, передает РИА «Новости».
По призенанию Лазаренко, после рассказов своего командования он, едва попав в плен, стал просить российских военных «расстрелять его при попытке к бегству», испугавшись возможных пыток.
Ранее украинский военнопленный Сергей Ульянов рассказал о чрезвычайно низком уровне подготовки в ВСУ.
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