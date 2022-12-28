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В стамбульском аэропорту приостановили рейсы из-за взрыва на газопроводе
Из-за взрыва на газопроводе приостановили рейсы в стамбульском аэропорту
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Полеты приостановлены в аэропорту Стамбула Сабиха Гокчен из-за взрыва на газопроводе, сообщил телеканал Haberturk.
Это сделано в качество мер предосторожности. «После закрытия аэропорта для полетов самолеты, заходящие на посадку, направляются в Международный аэропорт Стамбула», – передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.
Ранее сообщалось, что ФСБ удалось предотвратить попытку украинских спецслужб организовать диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Европу и Турцию.
Задержанные за убийство семьи в Макеевке объяснили мотив преступления
Подозреваемые в расстреле семьи в Макеевке признались в срочном поиске денег из-за долга в 15 тыс. рублей
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Задержанные по подозрению в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке признались, что угнали машину и присвоили более 60 тыс. рублей с техникой из-за долга размером в 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел ДНР.
Уточняется, что одной из задержанных оказалась знакомая семьи, которая неоднократно помогала им по хозяйству за денежное вознаграждение. На очередную подработку она пришла с братом и приятелем. Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и «продолжили застолье на территории чужого домовладения», передает ДАН.
Мотивом преступления женщина назвала необходимость найти деньги ее брату. Задержанная рассказала, что ее родственник «попал, и ему срочно нужны были 15 тыс. рублей». «Нужно было ему отдать, и из-за этого он пошел на это преступление», – призналась женщина.
По ее словам, мужчины хотели бросить в дом гранату, однако брат женщины достал автомат и расстрелял находившихся в доме людей.
Другой подозреваемый рассказал, что первым был убит старший член семьи, потом те люди, что стояли справа. «Толком, кто были справа, я не рассматривал, сколько их там было, тоже всех не помню. Помню, что в итоге человек восемь было. Убил всех», – рассказал он.
Спустя время со двора в дом вошли сестра преступника и подельник, обыскали дом, украли около 60 тыс. рублей, игровую приставку и телефон. После этого угнали автомобиль семьи.
Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли семью из восьми человек, убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе.
В Макеевке был объявлен план-перехват. Подозреваемых задержали по горячим следам. Они признались, что совершили убийство, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.
В Telegram-канале СК уточняется, что число задержанных в Донецке достигло четырех человек.
Песков назвал провокационным заявление секретаря Совбеза Армении о Союзном государстве
Высказывания о давлении на армянское руководство для присоединения к Союзному государству из уст секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна звучат провокационно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», – сказал Песков в ответ на запрос news.am, передает РИА «Новости».
Ранее секретарь армянского Совбеза Григорян высказался о словах посла Белоруссии в Армении Александра Конюка о том, что в Союзном государстве «не хватает третьей стороны», дипломат не назвал, какой именно. Конюк пояснил, что «смотрел, как реагируют братья-армяне».
По словам Григоряна, Союзное государство – «полное нарушение суверенитета», он заявил, что на Армению оказывается давление.
Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть
Путин запретил поставлять нефтепродукты вводящим потолок цен странам
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Президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Указ вводится «в связи с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленными на установление предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты, говорится в документе.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе вводится запрет на поставки нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены, передает ТАСС.
Поставки в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны только на основании спецрешения президента РФ.
Указ начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Отслеживание исполнения указа возложено на Минэнерго.
Напомним, глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам.
Потолок цен на нефть от Евросоюза вступил в силу 5 декабря. Страны ЕС также согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Об аналогичном решении заявили страны G7 и Австралия.
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Ксения Шойгу посетила Донбасс
Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу проинспектировала ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков, поздравила с наступающим Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также навестила раненных военнослужащих.
С октября 2022 года Лига героев регулярно направляет гуманитарную помощь на территории новых регионов России. Прибытие каждой колонны сопровождается медийными лицами, а также фото- и видеофиксацией доставки груза. Вместе с Шойгу Донбасс посетил популярный музыкант ST (Александр Степанов), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первой локацией к посещению стал город Стаханов (ЛНР). Именно сюда в октябре прибыл один из первых гуманитарных конвоев Лиги героев. Город, по-прежнему, подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Шойгу посетила местный Свято-Николаевский храм, отметивший в этом году свое 120-летие. В связи с регулярными ракетными атаками, дети из приюта Стаханова были эвакуированы. 43 ребенка размещены в специальной школе-интернате в Петровском, вместе с детьми из других районов. Все они получили новогодние подарки, а сам интернат при поддержке Лиги героев, оснастили бойлерами и котлами, обеспечили постельным бельем, полотенцами и прочими вещами первой необходимости.
Специальное оборудование получил и уникальный для республики учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей. Центр, функционирующий как общеобразовательная школа, был открыт в 2017 году. А в 2023 у него ожидаются первые выпускники. Учебное заведение оснастили принтерами для печати шрифтом Брайля, малыши получили звенящие мячи для голбола и специальные развивающие конструкторы.
В течение недели в городах ДНР, ЛНР и Запорожской области Лига героев провела театрализованные новогодние представления. На городских площадях, в местных школах и Домах культуры выступили профессиональные артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки, а также любимые герои русских мультфильмов и сказок. Спектакли сопровождались интерактивно-игровой программой, спецэффектами и яркими декорациями. Представления посетили 5,5 тыс. детей.
«Мы в команде очень рады, что нам удалось устроить 35 новогодних представлений для детишек в абсолютно разных уголках ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ну и, конечно, с помощью партнеров Лиги Героев, мы собрали более 110 тысяч новогодних подарков, которые будут развезены по всем новым территориям и переданы детишкам, для того чтобы у каждого из них был Новый год независимо от обстоятельств», – отметила Ксения Шойгу.
Реализация широкого плана поддержки регионов стала возможной и благодаря тому, что к Лиге героев подключились спонсоры и меценаты.
Часть подарков собрана благодаря благотворительной акции «Соверши поступок!», во время которой каждый житель России мог передать подарок детям Донбасса (совместная акция Лиги героев и АНО «Остров фортов» проводилась с 28 ноября по 15 декабря).
«Я до сих пор вспоминаю улыбки и радость в глазах детей в интернате, где мы были, когда они распаковывали подарки. Но в первую очередь, мы уделили им внимание: водили хоровод, со многими просто общались, ведь именно это бесценно и очень важно сейчас, даже сильнее любых подарков, я думаю. Если у нас получилось подарить детям хоть чуть-чуть новогоднего настроения, то это уже всё не зря» – прокомментировал Степанов (ST).
Шойгу в ходе своего визита в Донбасс также навестила военнослужащих, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице. Лечебное заведение получило телевизоры для палат. Гостья поблагодарила врачей за их работу – именно эта клиника будет дежурной в ночь с 31 декабря на 1 января, а героев – за службу, пожелав им здоровья и скорейшего возвращения в строй.
Лига героев – крупнейший организатор массовых спортивных мероприятий России. Основные из них: «Гонка героев», всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ», велогонка «La Strada».
Экс-сенатора Арашукова и его отца осудили на пожизненный срок
Вынесен приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу – экс-советнику гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову по делу об организации двух убийств и хищении газа.
Московский городской суд постановил приговорить Арашуковых к пожизненному лишению свободы, зачитала решение судья Елена Гученкова, передает ТАСС.
В сентябре коллегия присяжных Мосгорсуда признала экс-сенатора и его отца виновными в организации убийств двух общественных деятелей.
Арашуковым ранее предъявляли обвинения по делу об убийствах в 2010 году в Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
В 2019 году сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда по обвинению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Вскоре был задержан его отец Рауль Арашуков.
В Турции у россиян начали возникать проблемы с ВНЖ через аренду квартиры
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Россияне, переехавшие в Турцию, в социальных сетях стали жаловаться на массовые отказы в получении ВНЖ (камет) через аренду квартиры, граждане России отмечают, что их документы в миграционной службе даже не хотят смотреть.
Так, один из пользователей соцсетей рассказал, что «очередные российские граждане... получили отказы в гече (миграционная служба Турции), их документы даже не смотрели».
Утверждается, что отказ был мотивирован указом Анкары о том, что Турция прекращает выдачу ВНЖ россиянам. Тем, кто получил отказ, дается 10 дней для того, чтобы выехать из страны, несмотря на полугодовую аренду квартиры и страховку.
Оказавшиеся в подобной ситуации, пишут в соцсетях, могут выехать из Турции, а затем заехать и купить квартиру, чтобы получить ВНЖ. При этом автор поста сомневается в надежности такого способа, он задается вопросом: «А вдруг и тут они передумают?»
Ранее сообщалось, что каждый пятый объект недвижимости в Турции, согласно данным за девять месяцев этого года, был продан россиянам.
Меркель сообщила об отсутствии планов участвовать в переговорах по Украине
Меркель заявила, что вопрос ее участия в урегулировании ситуации на Украине не ставится
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не знает, как закончится конфликт на Украине, и сообщила, что вопрос о ее участии в урегулировании не ставится.
Меркель сказала, что конфликты «заканчиваются за столом переговоров», но есть разница между «вынужденным миром и открытым и дружеским разговором». Она заявила, что, «как и многие другие», не желает «вынужденного мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sette (приложение к Corriere della Sera).
По ее словам, занимая пост канцлера, она действовала, исходя из намерения «предотвратить войну». «То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», – сказала Меркель.
Комментируя проект газопровода «Северный поток – 2», Меркель указала на то, что это сейчас «каждая молекула российского газа представляется дьяволом», а также на то, что разрешение на запуск газопровода запрашивали компании, а не Берлин. Меркель пояснила, что для нее и кабмина вопрос заключался в том, «принимать ли в качестве политического акта новый закон об отказе в одобрении «Северного потока – 2».
Меркель считает, что подобный отказ в сочетании с Минскими соглашениями обострил бы отношения с Россией. По ее словам, причиной «энергетической зависимости» стали ограничение добычи в Норвегии и недостаточные поставки из Голландии и Великобритании.
Экс-канцлер полагает, что Западу нужно было более жестко и быстро реагировать на воссоединение Крыма с Россией. Хотя Россию исключили из G8, в Прибалтике разместили силы НАТО, а военные расходы стран альянса решили нарастить до 2% ВВП, Меркель отметила, что Германия так и не достигла цели в 2%, причем сама она, будучи канцлером, «тоже не сделала всего возможного для ежедневной поддержки этого дела».
Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
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Италия напомнила, что ракеты для Украины не продаются в супермаркете
Министр обороны Италии Крозетто призвал не истощать собственные запасы оружия при выделении помощи Украине
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Военная помощь Украине не должна вести к истощению собственных запасов вооружений, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
Крозетто отметил, что Украина не первый месяц высказывает просьбы оказать ей поддержку «для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты». Министр заверил, что Италия, «конечно, поможет», если «будет возможность». Италия уже приступила к составлению шестого декрета об отправке военной помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Messaggero.
Однако, подчеркнул Крозетто, «ракеты не продаются в супермаркете». Он отметил, что речь идет о сложных системах, которые довольно долго приходится производить. «Если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве», – заявил он.
Крозетто выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, призвал к диалогу и серьезному отношению «к любым возможностям», к переговорам «со всеми действующими лицами». «И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной», – заявил он.
Напомним, Мелони в начале ноября заверяла, что проблем с поставками итальянского оружия Украине не возникнет. Некоторые местные СМИ сообщали, что Рим приостановил одобрение шестого пакета военной помощи Киеву.
Внучка Чаплина призвала прекратить идеологическую войну с Россией
Актриса Уна Чаплин выступила против представлений о русских как о «плохих парнях» и призвала найти стереотип получше
Испано-британская актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, призвала к тому, чтобы идеологическая война, которую Запад ведет с Россией, стала «старой новостью».
Чаплин прокомментировала новый сериал «Госизмена», где фигурирует русская шпионка. По словам актрисы, она «устала от того, что русские – плохие парни». Актриса заявила, что «не находит слов», и предложила «придумать стереотип получше», с которым «можно работать», передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.
Уне Чаплин 36 лет, она дочь испанской и британской актрисы Джеральдины Чаплин. Внучка Чарли Чаплина снималась в таких известных сериалах, как «Игра престолов» и «Шерлок».
Напомним, американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», призвал власти США помогать не Киеву, а своей стране.
Минпромторг рассказал о дальнейшей судьбе заводов Mercedes и Toyota в России
Мантуров счел вероятным продолжение автомобильного производства на заводах Mercedes и Toyota в России
На заводах Mercedes в индустриальном парке Есипово и Toyota в Санкт-Петербурге, вероятно, продолжат выпускать автомобили, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Комиссия кабмина по контролю за иностранными инвестициями собирается рассмотреть сделку по передаче активов Mercedes-Benz дилеру «Автодом». По словам Мантурова, на заводе Mercedes «с большой вероятностью будет именно автомобильное производство». При этом, как отметил министр, «Автодом» станет привлекать индустриальных партнеров, поскольку сам не является производителем, зато «умеет продавать и обслуживать» автомобили, передает ТАСС.
Кроме того, Мантуров сообщил, что решение по заводу Toyota «на выходе». После того, как производство остановилось, завод прошел процедуру консервации. Сейчас рассматриваются «варианты дальнейшего развития и целевого использования». Мантуров сказал, что, «скорее всего, это будет выпуск автомобилей». «Насчет того, каких именно, пока решение не принято», – заявил вице-премьер. Он полагает, что сделка «вряд ли» будет включать опцион на обратный выкуп.
Напомним, в октябре сообщалось, что немецкий концерн Mercedes-Benz собирается продать свои доли в российских дочерних компаниях дилеру «Автодом». Toyota сообщила о решении закрыть завод в Санкт-Петербурге в сентябре, в ноябре началось увольнение сотрудников. При этом работа была приостановлена еще в марте из-за разрыва в системе поставок.
Латвия задержала и выдала Киеву чиновницу из Херсонской области
Жительницу Херсонской области Котляр осудили на Украине на 15 лет после задержания в Латвии
Жительницу Херсонской области Ларису Котляр задержали латвийские пограничники, когда она ехала навестить дочь в Европе, женщину выдали Украине, где ее осудили на 15 лет за сотрудничество с Россией, сообщил глава администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Котляр работала помощницей главы сельсовета. После эвакуации с перешедшей под контроль украинских войск территории Котляр «побыла некоторое время» в России, а после захотела «навестить свою дочь, которая проживает в Европе». На границе с Латвией ее задержали, передает РИА «Новости».
Барбашов сообщил, что речь идет об обычной чиновнице невысокого ранга из сельсовета. При этом на Украине ее судили как государственного преступника. Барбашов отметил, что на Украине «просто зверское отношение» к тем, кто выказал хотя бы малую лояльность к России. Он считает ситуацию с Котляр ярким примером применения репрессий против работавших с российской администрацией жителей Херсонской области.
Барбашов заявил, что люди, которые жили при украинском режиме, игнорировали ситуацию в Донбассе и полагали, что «остервенений украинского режима по отношению к жителям Донбасса их не коснется». «Они считали, что не совершили никаких преступлений (по законам киевских властей), что просто раздавали пособия и гуманитарную помощь», – сказал Барбашов.
Напомним, Барбашов рассказывал, что украинские агенты устраивают расправы над людьми на правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем Киева.
Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров
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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Военные центры будут открыты в 16 регионах России при госуниверситетах. Они расположатся в 13 областях – Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в трех республиках – Мордовии, Чечне и Марий Эл, сообщает ТАСС.
Ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о том, что военная подготовка в учебных заведениях ослабла, ею охвачено всего 1,4% обучающихся, а потенциал ДОССАФ снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом.
Трутнев и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обратились к президенту России Владимиру Путину с инициативой создать по всей стране центры подготовки бойцов по аналогии с Российским университетом спецназа (РУС) в Гудермесе в Чеченской Республике.
До 2019 года в вузах существовали параллельно военные кафедры и учебные центры. В начале 2019 года их объединили в единые военные учебные центры, где готовят офицеров запаса и кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса. С учетом новых 16 военных учебных центров общее число таких структур при вузах РФ выросло до 120.
Минфин решил поднять минимальную цену на водку
Опубликован приказ Минфина об увеличении минимальной цены на водку
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С 1 января вырастет минимальная розничная цена на водку и коньяк, говорится в приказе Минфина.
Приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 л, бренди – 348 рублей, коньяка – 480 рублей. С 2023 года минимальная розничная цена на водку вырастет до 281 рубля, на коньяк – до 517 рублей, передает ТАСС.
При этом минимальную отпускную цену на бренди решено повысить с 270 до 289 рублей за 0,5 л, оптовую – с 284 до 304 рублей. На коньяк – с 371 до 397 рублей и с 391 до 419 рублей соответственно, на водку – с 214 до 229 рублей и с 222 до 238 рублей.
Кроме того, минимальная розничная цена на игристое вино с 2023 года вырастет до 239 рублей за 0,75 литра, сейчас она составляет 169 рублей. Оптовая цена повышается со 137 рублей до 199 рублей, передает РИА «Новости».
Год назад Минфин решил повысить минимальную розничную цену на водку с 243 до 261 рубля. Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин пояснял, что рост минимальной цены не является в прямом смысле повышением цен, а указывает на то, что невозможно предложить легально алкогольную продукцию по цене ниже, чем установлена минимальная.
Захарова заявила о мести Украины Высоцкому за слова «гляди, какие клоуны»
Захарова сочла переименование улицы Высоцкого в Изюме местью за слова из песни «Диалог у телевизора»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей переименовать в Изюме в Харьковской области улицу Владимира Высоцкого в улицу Стива Джобса.
Захарова предположила в Telegram, что на Украине не смогли «простить» Высоцкому «пророческие строки» из «Диалога у телевизора»: «Ой, Вань, гляди, какие клоуны».
Напомним, украинские власти приняли решение переименовать в Изюме улиц Алябьева, Владимира Высоцкого, Красноярская, Александра Островского, Панфилова, Рокоссовского, Совхоза «Изюмский», Виктора Цоя, Дружбы и других.
Опубликованы личные данные руководства «кибервойск» Украины
RaHDit опубликовали данные более 70 человек, которые «дергают за ниточки IT-армию» Украины
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Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более 70 украинских солдат и офицеров кибервойск.
Хакеры сообщили, что «переходят ко второму этапу».
«Знакомьтесь: элита украинских кибервойск – штатные кадровые хакеры, участники межведомственных соревнований CTF («Захват флага») среди силовых структур 404», – передает РИА «Новости» сообщение RaHDit.
Как утверждают хакеры, опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам министерства обороны Украины, представителям нацгвардии и СБУ, студентам учебных заведений. Их в RaHDit назвали «штучным товаром».
«Это те, кто дергает за ниточки IТ-армию и прочую шушеру, указывая куда ломиться и когда жать на кнопки. Но и они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижеров украинской киберклоунады», – заявили хакеры.
На сайте представлены данные курсантов и преподавателей военных вузов Украины, а также офицеров IТ-отделов, их данные в соцсетях.
Напомним, во вторник RaHDit на сайте «Немезида» опубликовали первую часть данных об украинских хакерах в двух списках: IT Army of Ukraine из 759 человек и SMM'щиков движения Save UA из 406 человек.