На Украине создали комиссию по вопросу имущества Киево-Печерской лавры

На Украине создана межведомственная комиссия по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры, сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко.

В эфире национального телемарафона «Единые новости» он пояснил, что комиссия будет заниматься сохранением имущества, правомерностью использования по назначению имущества Нижней лавры, передает РИА «Новости».

Ткаченко подчеркнул, что до завершения проверки комиссии в Успенском и Трапезном храмах Верхней лавры не будут проводиться богослужения ни одной из религиозных конфессий.

Ранее стало известно, что национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник отказался продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов для канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после 31 декабря 2022 года.

Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что с 1 января священнослужителям канонической Украинской православной церкви закроют доступ в главный собор Киево-Печерской лавры – Успенский.

Напомним, раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) зарегистрировала устав «параллельного монастыря» ПЦУ «Киево-Печерская лавра». ПЦУ претендует на один из храмов верхней лавры, а также просит часть помещений для «монашеской деятельности». Президент Украины Владимир Зеленский грозил запретом религиозных организаций, которые, по мнению Киева, аффилированы с российской стороной.