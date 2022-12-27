Украина отказалась продлевать аренду храмов Киево-Печерской лавры

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник отказался продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов для канонической Украинской православной церкви (УПЦ) после 31 декабря 2022 года, заявил председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).

Как сообщил митрополит «Стране.ua», в связи с истечением срока аренды Успенского и Трапезного храмов лавры руководство монастыря обратилось в музей-заповедник с просьбой продолжить имеющийся договор, но в музее сообщили, что им дана разнарядка не продлевать аренду, передает РИА «Новости».

По словам священника, юридически не продлевать договор аренды музей не имеет права, но срок действующего договора истекает 31 декабря 2022 года.

«Обителью было вложено в эти храмы столько, что теперь проигнорировать это и просто так сказать монастырю – «вы нам больше не нужны», означает – спровоцировать очень серьезные финансовые последствия для музейного учреждения», – добавил он.

Ранее наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что с 1 января священнослужителям канонической Украинской православной церкви закроют доступ в главный собор Киево-Печерской лавры – Успенский.

Напомним, раскольническая Православная церковь Украины зарегистрировала устав «параллельного монастыря» ПЦУ «Киево-Печерская лавра». ПЦУ претендует на один из храмов верхней лавры, а также просит часть помещений для «монашеской деятельности». Президент Украины Владимир Зеленский грозил запретом религиозных организаций, которые, по мнению Киева, аффилированы с российской стороной.