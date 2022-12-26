Ярославский губернатор взял на контроль инцидент с отстрелом лосей

Ярославский губернатор Евраев назвал случившийся в регионе массовый отстрел лосей бойней

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал «бойней» произошедшую в регионе коллективную охоту на лосей и пообещал проконтролировать расследование уголовного дела.

Накануне региональное управление МВД сообщило, что председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов организовал коллективную охоту на лосей, в ходе которой были убиты 20 животных, восемь из которых – незаконно. На него завели уголовное дело и поместили под домашний арест.

По словам Евраева, факт незаконной добычи лосей и браконьерства он взял под личный контроль и проследит, чтобы все виновные понесли за максимальную меру наказания, предусмотренную законом, передает РИА «Новости».

По его словам, в областной прокуратуре уточнили, что ущерб от охоты оценивается примерно в 640 тысяч рублей.

Остальных участников мероприятия до сих пор ищут.

Напомним, Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) по делу о незаконной охоте к трем годам лишения свободы условно. Рашкин заявлял, что решил отказаться от охоты после пережитого стресса и заниматься благотворительностью.

Депутата от КПРФ Рашкина задержали в Саратовской области с тушей лося в машине. Его уже признали виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», лишили прав на управление транспортным средством и назначили штраф в 30 тыс. рублей. Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться, выходить ночью из дома и общаться со свидетелями.