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FT оценила успешные действия генерала Суровикина на Украине
FT: Решения генерала Суровикина на Украине снизили шансы ВСУ на наступление в южном направлении
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Решения командующего группировкой ВС России в зоне спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина снизили шансы ВСУ на наступательные действия на южном направлении, считает британская газета Finanacial Times.
По информации издания, решения Суровикина позволили укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона, что, в свою очередь, снижает шансы на успешное зимнее контрнаступление ВСУ. Оно впоследствии могло бы отрезать связывающий Россию с Крымом сухопутный коридор, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Кроме того, в статье отмечается, что несколько западных военных аналитиков пока что считают «прорыв» ВСУ возможным.
При этом газета указывает на большие потери ВСУ. По словам советника, на чью информацию опирается газета, многие солдаты недостаточно обучены, некоторые подразделения сильно страдают от сильной усталости, бойцам не хватает оружия и боеприпасов.
Ранее New York Times отмечала, что новая тактика ВС России, используемая генералом Суровикиным, по мнению американских исследователей, заводит конфликт в тупик, что требует от США все больших поставок боеприпасов. «Это похоже на соперничество между западной промышленной базой и российской промышленной базой при некоторой помощи со стороны иранцев и других стран», – процитировала газета мнение старшего вице-президента Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса.
Напомним, президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий. Среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин.
Российская армия на донецком направлении уничтожила сводную группу иностранных наемников
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Российские войска во время наступления на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также нанесло поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны.
На этом направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа, говорится в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении российская артиллерия уничтожили до 50 военных, четыре боевые бронемашины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и налетом артиллерии уничтожено более 40 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также более 40 военных и техника были уничтожены на Южно-Донецком направлении.
Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах.
Истребители ВКС России в районе населенного пункта Камышевка в ДНР сбили украинский самолет Су-27 воздушных сил Украины, также в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой народной республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. За сутки было перехвачены 15 украинских БПЛА.
Накануне сообщалось, что на Донецком направлении было уничтожено свыше 80 украинских солдат и наемников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Стало известно, каким словом Зеленский сообщил жене о начале российской СВО
Елена Зеленская рассказала о том, как муж сообщил ей о начале российской спецоперации на Украине
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Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала, как услышала от супруга сообщение о начале российской специальной военной операции на Украине.
Зеленская сообщила, что, когда проснулась, муж уже был одет в костюм и галстук. В ответ на ее вопрос о том, что происходит, Зеленский ответил: «Началось». Жена украинского президента рассказал, что быстро собрала сумку, после чего укрылась в бункере. Позднее ее доставили в место, расположение которого засекречено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
СВО стартовала 24 февраля. Россия выдвинула Украине ряд политических условий, потребовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позиция Киева привела к тому, что географические задачи СВО изменились, а жители Херсонской и Запорожской областей захотели вернуться в состав России вместе с ДНР и ЛНР. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
На Украине заявили о планах победить Россию в следующем году
Глава офиса Зеленского Ермак: Украина победит Россию и вернет Крым в 2023 году
Следующий 2023 год станет переломным для конфликта между Российской Федерацией и Украиной: Киев победит, и Крым перейдет под украинский контроль, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию The Guardian.
Ермак заявил The Guardian, что после завершения конфликта с Россией Крым перейдет под контроль Украины, при этом возвращение полуострова будет абсолютно точным, передает «Газета.Ru».
Издание отмечает, что администрация Байдена не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, аналитики считают, что это будет очень сложно.
Ранее источники Washington Post сообщили, что Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.
В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны
Рогов: В Запорожской области создана эшелонированная линия обороны
Военные инженеры завершают оборудование эшелонированной линии обороны в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области России, передает ТАСС.
На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области, передает РИА «Новости». Регион принят в состав Российской Федерации по итогам проведенного там голосования жителей. При этом под контролем украинских властей остается областной центр – город Запорожье.
Как заявил ранее Рогов, «есть большие небезосновательные надежды, что в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью России». Он также отмечал, что в Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск.
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Медведев заявил о приложении Россией усилий для уничтожения неонацистского режима в Киеве
Украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил существование, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он добавил, что целями спецоперации являются защита соотечественников на новых территориях, денацификация «почти фашистского режима Украины», полная демилитаризация и гарантии от агрессий в будущем.
Он назвал шаг о начале спецоперации решением трудным, но вынужденным.
«Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России. Скажем прямо – о ее выживании. Медлить дальше было невозможно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Медведев заявил, что Россия дает отпор всем попыткам унизить и уничтожить целые народы «в угоду групповым корыстным интересам».
Он добавил, что Россия приложит все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты.
«А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.
ВСУ перебросили дополнительные силы на Сватово
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Украина перебросила подкрепления под Сватово в ЛНР
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы на сватовское направление в Донбассе, ВСУ несут большие потери, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Офицер Народной милиции ЛНР, ссылаясь на данные разведки, заявил, что на сватовском направлении замечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины, передает РИА «Новости».
Марочко счел, что это связано с большими потерями ВСУ и неэффективностью средств огневого поражения.
Ранее сообщалось, что командование ВС Украины намерено перерезать сообщение между городами Сватово и Старобельск в ЛНР, для чего не считается с потерями даже в элитных частях.
До этого стало известно, что на Украине стали забирать в ВСУ из клубов и баров.
В середине декабря в минобороны Украины заговорили о необходимости новой волны мобилизации из-за больших потерь ВСУ на фронте.
В ЛНР заявили о воюющих на стороне Киева наемниках из 30 стран
Присутствие наемников из более чем 30 стран выявлено в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР на линии боевого соприкосновения, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Он сообщил, что в ходе мониторинга радиочастот на линии боевого соприкосновения было выявлено присутствие иностранцев.
«Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Марочко.
Он уточнил, что только в ходе анализа за текущий месяц выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Названа цель визита Зеленского в США
Washington Post заявила о неудачной попытке Зеленского убедить Вашингтон в способности Украины победить Россию
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить главу американского государства Джо Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией, сообщили источники Washington Post.
По словам источников, Зеленский воспользовался непродолжительными встречами с Байденом и конгрессменами, пытаясь убедить их, что его страна «способна целиком одержать победу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Однако, как пишет издание, «должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно». Зеленский пытался добиться поддержки со стороны членов Конгресса и «других американцев», которые сейчас настроены «скептически». Washington Post отмечает, что попытка предпринята «перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений».
По данным издания, Зеленский несколько месяцев давал понять Байдену, что первый после начала российской спецоперации зарубежный визит желает совершить в США. К концу ноября переговоры на эту тему приблизились к финалу, а в декабре «Байден сообщил по телефону Зеленскому две хорошие новости: он дал указание Пентагону уделить приоритетное внимание противовоздушной обороне Украины и теперь, вероятно, США поставят Киеву батарею ПВО Patriot», пишет Washington Post.
Напомним, в среду Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с Байденом и выступил в Конгрессе США. Американская сторона объявила о новом пакете военной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, который включает ЗРК Patriot.
Минобороны: ВС России при наступлении на Донецком направлении уничтожили 80 бойцов ВСУ
Минобороны: ВС России при наступлении на Донецком направлении уничтожили 80 бойцов ВСУ и наемников
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На Донецком направлении за последние сутки российские военные уничтожили свыше 80 украинских солдат и наемников, сообщили в Министерстве обороны России.
При поддержке штурмовой авиации и артиллерии ВС России продолжили наступление на Донецком направлении, высокоточными ударами поражены опорные пункты ВСУ у Артемовска в ДНР, говорится в Telegram-канале ведомства.
На этом направлении уничтожено свыше 80 бойцов ВСУ и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
На Купянском направлении у населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено свыше 30 украинских военных, две БМП и четыре машины.
На Краснолиманском направлении у поселков Невское и Новолюбовка в ЛНР авиация и артиллерия ударили по скоплению живой силы и техники. У урочища Медвежьего, у Серебряного лесничества в республике уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери ВСУ на этом направлении составили более 40 человек, три бронированные машины и два пикапа.
На Южно-Донецком направлении у поселков Новомайорское, Пречистовка и Водяное в ДНР уничтожено до 45 бойцов ВСУ, четыре бронетранспортера и три пикапа.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника. У населенного пункта Новоселидовка (ДНР) уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
У поселка Ивано-Дарьевка (ДНР) уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Возле Харькова раскрыта позиция РЛС украинского ЗРК С-300, станцию ликвидировали.
Около населенного пункта Селидово (ДНР) уничтожены две артиллерийские системы M777 (производство США). У поселка Константиновка уничтожены две системы РСЗО «Град», ранее обстреливавшие ДНР.
У поселка Орехово-Василевка (ДНР) сбит Су-25 украинских воздушных сил. У Краматорска сбит украинский Ми-8.
За сутки ПВО сбили 10 беспилотников у поселков Макеевка, Нововодяное, Кременная (ЛНР), Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая (ДНР), Малиновка, Малые Щербаки и Пологи (Запорожская область). У населенного пункта Комиссаровка (ЛНР) перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.
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В российских вузах решили ввести курс по основам военной подготовки
Минобрнауки: В российских вузах появится курс по основам военной подготовки
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Курс по основам военной подготовки уже направили в университеты России для включения в программы бакалавриата, специалитета и в дополнительные образовательные программы, сообщила пресс-служба Минобрнауки.
В сообщении говорится, что модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профессиональные программы, передает ТАСС.
Отмечается, что освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе.
В пресс-службе уточнили, что курс позволит сформировать универсальную компетенцию, необходимую при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Детали по этой компетенции в сообщении не приводятся.
В модуле представлены разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенности развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы, строевая подготовка, основы тактической, медицинской подготовки и так далее, говорится в сообщении.
Курс разработан в рамках соответствующего поручения президента и правительства РФ.
Ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о том, что военная подготовка в учебных заведениях ослабла, ею охвачено всего 1,4% обучающихся, а потенциал ДОССАФ снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом.
«Мы стали забывать, что каждый молодой человек должен уметь защищать Родину. Думаю, что сейчас самое время вспомнить об этом», – сказал полпред.
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ВС России уничтожили польскую и американскую военную технику
Конашенков: Российские военные в ходе СВО уничтожили три артиллерийских системы М-777 и польскую «Краб»
Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили три артиллерийских системы М-777 производства США и польскую САУ «Краб», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в районах населенных пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой народной республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США, передает ТАСС.
Также в районе города Северска Донецкой народной республики уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб».
Кроме того, по данным Конашенкова, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган» и в районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики уничтожены две установки реактивной системы залпового огня «Град».
«Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах. В районе города Артемовска ДНР поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников», – сказал он.
Конашенков рассказал также, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ в районе населенного пункта Терны ДНР. Кроме того, активными действиями российских подразделений уничтожены две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.
По словам официального представителя Минобороны России, была ликвидирована живая сила и техника противника. «Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа», – добавил он.
«На Донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля», – сказал Конашенков.
По его словам, на Южно-Донецком направлении огнем артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка и Владимировка ДНР.
Конашенков также уточнил, что безвозвратные потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, также уничтожен один танк и три боевые бронированные машины.
«На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля», – заявил Конашенков.
Ранее авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВВС Украины.
ВСУ обстреляли из РСЗО две больницы в Донецке
ВС Украины выпустили по Донецку восемь ракет из РСЗО
Украинские вооруженные формирования обстреляли из РСЗО центр Донецка, где находятся несколько медицинских учреждений, под обстрел попали две больницы, повреждена поликлиника.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что обстрел велся из населенного пункта Орловка, ракеты попали на территорию железнодорожной больницы и Республиканской травматологии.
«Во время обстрела Петровского района повреждено остекление в здании поликлиники больницы №14», – написал мэр в своем Telegram-канале.
Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил, что в результате ракетного удара загорелся частный дом.
По его словам, в здании Республиканского травматологического центра повреждены двери и остекление, в детском саду пострадали оконные блоки и кровля, зафиксировано прямое попадание по многоквартирному дому на Университетской улице, повреждены три многоквартирных здания, а также 10 автомобилей.
Ранее Вооруженные силы Украины в субботу утром трижды обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня.
Балицкий заявил о деморализации ВСУ на линии соприкосновения в Запорожье
Врио главы Запорожья Балицкий заявил о деморализации ВСУ на линии соприкосновения
Украинские военные на линии соприкосновения в Запорожской области деморализованы, заявил на канале «Россия 24» врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его словам, у противника нет абсолютно никакой готовности, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили до 115 украинских военных на четырех направлениях.
Офицер ДНР оценил влияние поставок ЗРК Patriot на спецоперацию на Украине
Офицер ДНР: ЗРК Patriot не повлияет на проведение СВО
Зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине не повлияют на ход спецоперации, опасность для российских войск они не представляют, но могут изменить стратегическое равновесие в мире, заявил офицер ДНР с позывным Ситх.
Офицер объяснил, что задача ЗРК Patriot аналогична российским С-300-400-500 и заключается в уничтожении целей на средних и больших высотах. Он обеспечивает перехват оперативно-тактических ракет и авиации, комплекс закроет небо для стратегической авиации ВКС РФ в радиусе действия ракет комплекса. Но ВС России не применяои дальнюю авиацию в воздушном пространстве Украины, поэтому каких-то изменений в ведении спецоперации из-за появления Patriot не будет.
«Отмечу, что против БПЛА «Герань», а тем белее легких разведывательных дронов применение этих комплексов неэффективно – слишком они дорогие и слишком мало их поставляется ВСУ», – приводит Ura.ru слова офицера ДНР.
Ситх считает, что США использует любую возможность получить стратегическое преимущество в ядерном противостоянии с Россией и Китаем, договор по Противоракетной обороне (ПРО) ограничивал создание так называемого «ядерного зонтика» – эффективной противоракетной обороны – у одной из сторон. Благодаря Зеленскому США получили возможность вынести свою противоракетную оборону к границам России.
Вооруженные силы Российской Федерации могут противопоставить военной экспансии НАТО гиперзвуковые авиационные комплексы «Кинжал» и управляемые блоки МБР «Авангард».
«Совершенно другой принцип ведения войны – такие системы невозможно перехватить классическими средствами ПРО. Patriot – это хороший ЗРК, но он создавался в прошлом веке для угроз прошлого века», – считает военный.
«Не думаю, что более современные и быстрые «Искандеры» будут легкой целью. И «Калибр» – это крылатая ракета, в полете использует рельеф местности и летит на предельно малых высотах, сбить ее сложно. ЗРК Patriot не работают и против низколетящих штурмовиков и ударных вертолетов. Скажу так, это очень хороший ЗРК, не такой хороший как С-400 и тем более С-500, но хороший. И он никак не повлияет на проведение СВО и не представляет угрозы для наших ребят на передовой», – подытожил офицер ДНР.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о намерении Вашингтона передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
В прошлую среду генерал армии США в отставке Марк Хертлинг предупредил, что в случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения эксплуатации.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
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Массовый саботаж приказов зафиксирован в бригаде ВСУ под Купянском
В бригаде украинских военных под Купянском произошел массовый саботаж приказов командования
Разведка народной милиции ЛНР зафиксировала, что военнослужащие 14-й механизированной бригады украинских военных на Купянском направлении стали массово саботировать приказы командования, сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.
Уточняется, что причинами отказа выполнять боевые распоряжения является небоеготовность подразделений из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой. Кроме того, у бойцов ВСУ возникла «масса вопросов к руководству ввиду большого количества необоснованных потерь» в этой бригаде, передает ТАСС.
Ранее в Сети появилось видео, предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из военнослужащих отмечает, что на кадрах последствия призыва главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.