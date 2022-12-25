Путин назвал объединение русского народа целью России

Путин: Целью России является объединение русского народа

Цель России – в объединении русского народа, а геополитические оппоненты всегда брали курс на растаскивание исторической России, заявил российский лидер Владимир Путин.

Путин в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин, сказал, что в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России.

«Разделяй и властвуй» – вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом – в объединении русского народа», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, другого выбора, кроме защиты своих интересов и граждан, у нее нет. По его словам, Россия не могла повести себя в отношении Украины так же цинично, как Запад, поскольку у РФ другая философия.