Путин: Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot на Украине

Путин полностью убежден в уничтожении комплексов ПВО Patriot на Украине

Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Соединенными Штатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.

«Конечно, пощелкаем, 100%!» – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин. При этом президент отметил, что у Украины таких комплексов «пока нет», передает ТАСС.

Накануне американский генерал в отставке Марк Хертлинг заявил, что украинская армия еще не скоро сможет использовать американские системы противовоздушной обороны Patriot, так как на обучение украинских военных по управлению ими уйдет не один месяц.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что комплексы Patriot станут законной целью для российских войск.

Владимир Путин заявил, что поставки ЗРК Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.